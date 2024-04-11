https://ukraina.ru/20240411/1054438664.html
Главное за ночь 11 апреля
Главное за ночь 11 апреля - 11.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 11 апреля
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 дронов над регионами РФ, в том числе над Мордовией, сообщили в Минобороны России: над территориями Курской... Украина.ру, 11.04.2024
2024-04-11T08:05
2024-04-11T08:05
2024-04-11T08:05
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беспилотники
удары
пво
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Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 дронов над регионами РФ, в том числе над Мордовией, сообщили в Минобороны России: над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) и Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два).Местные гауляйтеры заявили, что этой ночью под удары попали по меньшей мере 10 объектов критической инфраструктуры Харькова и области.Также на фоне воздушной тревоги и взрывов в регионе предупредили о возможных перебоях с электричеством. При этом мэр самого Харькова заявил, что метро в городе в ближайшие часы работать не будет.Группировка войск "Восток" сорвала усиление передовых позиций ВСУ, а также ротацию противника в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.Режим КТО введен на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает оперштаб.В Орске за сутки ушло 14 сантиметров воды, ситуация стабилизируется, сообщил губернатор Оренбургской области.
https://ukraina.ru/20240411/1054438042.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, харьков, донецкая народная республика, кто, беспилотники, удары, пво
Новости, Россия, Харьков, Донецкая Народная Республика, КТО, беспилотники, удары, ПВО
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 дронов над регионами РФ, в том числе над Мордовией, сообщили в Минобороны России: над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) и Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два).
Местные гауляйтеры заявили, что этой ночью под удары попали по меньшей мере 10 объектов критической инфраструктуры Харькова и области.
Также на фоне воздушной тревоги и взрывов в регионе предупредили о возможных перебоях с электричеством. При этом мэр самого Харькова заявил, что метро в городе в ближайшие часы работать не будет.
Группировка войск "Восток" сорвала усиление передовых позиций ВСУ, а также ротацию противника в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Режим КТО введен на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает оперштаб.
В Орске за сутки ушло 14 сантиметров воды, ситуация стабилизируется, сообщил губернатор Оренбургской области.