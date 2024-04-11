https://ukraina.ru/20240411/1054438664.html

Главное за ночь 11 апреля

Главное за ночь 11 апреля - 11.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 11 апреля

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 дронов над регионами РФ, в том числе над Мордовией, сообщили в Минобороны России: над территориями Курской... Украина.ру, 11.04.2024

2024-04-11T08:05

2024-04-11T08:05

2024-04-11T08:05

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Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 дронов над регионами РФ, в том числе над Мордовией, сообщили в Минобороны России: над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) и Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два).Местные гауляйтеры заявили, что этой ночью под удары попали по меньшей мере 10 объектов критической инфраструктуры Харькова и области.Также на фоне воздушной тревоги и взрывов в регионе предупредили о возможных перебоях с электричеством. При этом мэр самого Харькова заявил, что метро в городе в ближайшие часы работать не будет.Группировка войск "Восток" сорвала усиление передовых позиций ВСУ, а также ротацию противника в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.Режим КТО введен на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает оперштаб.В Орске за сутки ушло 14 сантиметров воды, ситуация стабилизируется, сообщил губернатор Оренбургской области.

https://ukraina.ru/20240411/1054438042.html

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харьков

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новости, россия, харьков, донецкая народная республика, кто, беспилотники, удары, пво