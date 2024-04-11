Главное за ночь 11 апреля - 11.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 11 апреля
Главное за ночь 11 апреля - 11.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 11 апреля
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 дронов над регионами РФ, в том числе над Мордовией, сообщили в Минобороны России: над территориями Курской... Украина.ру, 11.04.2024
2024-04-11T08:05
2024-04-11T08:05
новости
россия
харьков
донецкая народная республика
кто
беспилотники
удары
пво
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Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 дронов над регионами РФ, в том числе над Мордовией, сообщили в Минобороны России: над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) и Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два).Местные гауляйтеры заявили, что этой ночью под удары попали по меньшей мере 10 объектов критической инфраструктуры Харькова и области.Также на фоне воздушной тревоги и взрывов в регионе предупредили о возможных перебоях с электричеством. При этом мэр самого Харькова заявил, что метро в городе в ближайшие часы работать не будет.Группировка войск "Восток" сорвала усиление передовых позиций ВСУ, а также ротацию противника в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.Режим КТО введен на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает оперштаб.В Орске за сутки ушло 14 сантиметров воды, ситуация стабилизируется, сообщил губернатор Оренбургской области.
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новости, россия, харьков, донецкая народная республика, кто, беспилотники, удары, пво
Новости, Россия, Харьков, Донецкая Народная Республика, КТО, беспилотники, удары, ПВО

Главное за ночь 11 апреля

08:05 11.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 12 дронов над регионами РФ, в том числе над Мордовией, сообщили в Минобороны России: над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) и Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два).
Местные гауляйтеры заявили, что этой ночью под удары попали по меньшей мере 10 объектов критической инфраструктуры Харькова и области.
Также на фоне воздушной тревоги и взрывов в регионе предупредили о возможных перебоях с электричеством. При этом мэр самого Харькова заявил, что метро в городе в ближайшие часы работать не будет.
Группировка войск "Восток" сорвала усиление передовых позиций ВСУ, а также ротацию противника в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
Режим КТО введен на части территории Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии, сообщает оперштаб.
В Орске за сутки ушло 14 сантиметров воды, ситуация стабилизируется, сообщил губернатор Оренбургской области.
Харьков
07:35
Российские военные ударили по Харькову и другим городам, украинцы остались без электричестваРанним утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
 
НовостиРоссияХарьковДонецкая Народная РеспубликаКТОбеспилотникиударыПВО
 
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