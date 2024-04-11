ТОП-5 эффективных видов российского оружия дальнего поражения: от "Кинжалов" до ФАБов - 11.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240411/1054436283.html
ТОП-5 эффективных видов российского оружия дальнего поражения: от "Кинжалов" до ФАБов
ТОП-5 эффективных видов российского оружия дальнего поражения: от "Кинжалов" до ФАБов - 11.04.2024 Украина.ру
ТОП-5 эффективных видов российского оружия дальнего поражения: от "Кинжалов" до ФАБов
Война - это не только бои непосредственно на линии боевого соприкосновения, но и уничтожения военной инфраструктуры, как в ближайшем, так и в глубоком тылу врага. О том, какое оружие для этого применяет Россия, рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
2024-04-11T05:23
2024-04-11T05:23
эксклюзив
сво
спецоперация
рсзо
"ланцет"
"кинжал"
герань
россия
киев
западная украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045744577_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_50afbdfd4a0b307a40d35cd065a2b18f.jpg.webp
1) Гиперзвуковая ракета "Кинжал"Комментарий Матюшина: "Эта разработка отличный показатель нашего военно-научного потенциала. Аналогов этой ракеты в мире нет. Она используется для поражения критической инфраструктуры врага, а также крупных военных целей – например, кораблей. Аналогов ее в мире просто нет.Ее скорость до 10-12 махов. Это примерно 15 тысяч км/ч. "Патриот" ее сбить не может. Укропы сообщали, что якобы в 2023 году ее смогли перехватить в районе Киева, но, видимо, это, обычные пропагандистские заявления. Кстати, "Кинжал" называют "убийцей "Патриотов".Сама ракета поступила на вооружение армии России во второй половине десятых и хорошо себя показала во время СВО. С ее помощью успешно поражались подземные склады с боекомплектом на Западной Украине."Кинжал" спокойно может уничтожать и подземные бункеры. Может пробить броню в 1-2 метра.Запускается с МИГ-31, летит на расстояние 3 тысячи км".2) БПЛА "Герань-2"Комментарий Матюшина: "Это иранский барражирующий боеприпас "Шахед-136". У нас он известен как "Герань-2". Кстати, знаете как украинские спецслужбы и прочие украинские патриотические товарищи могут определить, что вы читаете российские сайты и являетесь потребителем "пропаганды страны-агрессора"? Очень просто: если вы "Герани" называете "Геранями", а не "Шахедами". Просто во всех украинских СМИ их называют именно "Шахедами"."Герани" фактически невидимы для украинских ПВО, так как летят на высоте до 60 метров. Хотя может подняться вверх достаточно высоко. Максимальное расстояние, которое они могут пролететь – до 2 тысяч км, неся груз в 50 кг. Скорость 150-180 км/ч. Во время полёта они гудят как мопеды.Их запускают и по вражеской инфраструктуре, и по скоплениям личного состава (казармы) и по складам с боекомплектом".3) "Ланцет"Комментарий Матюшина: "Барражирующий снаряд. Последняя модель управляется с помощью искусственного интеллекта, который сам выбирает себе цель по определенному алгоритму.Запускается "Ланцет" с катапульты. Взлетная масса 12 кг, летит 40-50 км. Работает на электродигателе. Время в полете 40 минут. Он может поражать танки и вообще бронетехнику, блиндажи. Обычно "Ланцеты" несут осколочно-фугасный заряд или кумулятивно-боевые части. И укропы с ними ничего не могут сделать.Кстати, "Ланцеты" применяются не только в качестве ударных беспилотников, но и разведывательных".4) ФАБ-250/500/1500/3000Комментарий Матюшина: "Фугасные авиабомбы. После Авдеевки, когда с их помощью в течение считанных дней мы смогли сломить оборону укропов у нас их стали воспринимать как вундерваффе (чудо-оружие), которое позволяет быстро и эффективно вскрывать оборону врага.Они были разработаны еще в 50-х годах прошлого века. ФАБы настоллько мощны и эффективны, что если ты не был убит, то можешь из-за контузии (особенно если это ФАБ-1500) просто остаться на всю жизнь калекой из-за проблем с головой. У меня у самого несколько контузий, которые я получил за 10 лет войны. Так это от простых снарядов. Поверьте, контузия это ой как неприятно. А если рядом с тобой целую ночь рвутся ФАБы, то вряд ли ты можешь похвастаться своим здоровьем.Работу ФАБ-3000 я не видел и не слышал. Они сейчас пока не применялись. Но это будет ад. Кстати, есть еще и ФАБ-9000… Это будет просто суперад! Живым не уйдет никто.Чтобы вы поняли, что такое эффективность у ФАБ-1500, скажу он способен пробить броню 2,5 метра.Его запускают с самолетов за 12 км до вражеской позиции, не входя в зону поражения вражеской ПВО. А потом с помощью управления он летит к заданной цели. "5) "Торнадо-С"Комментарий Матюшина: "Реактивная система залпового огня. Это что-то вроде наших аналогов американский "Хаймерсов". Но он лучше все-таки по характеристикам. Помните, как мы с его помощью уничтожили собрание украинских офицеров в Донбассе?Летит на расстояние до 120 км. Каждая из 12 ракет запускается отдельно. Наводится на цель с помощью навигационных систем. Экипаж 3 человека. Его сложно достать, ведя контрбатарейную борьбу. Отстрелявшись, покидает место ведения огня через минуту".
https://ukraina.ru/20240408/1054371631.html
https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html
https://ukraina.ru/20240409/1054403794.html
https://ukraina.ru/20240406/1054349303.html
россия
киев
западная украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045744577_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_fb11e4a28dc1e2174d30290cb424b34c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, спецоперация, рсзо, "ланцет", "кинжал", герань, россия, киев, западная украина, миг-31
Эксклюзив, СВО, Спецоперация, РСЗО, "Ланцет", "Кинжал", Герань, Россия, Киев, Западная Украина, МиГ-31

ТОП-5 эффективных видов российского оружия дальнего поражения: от "Кинжалов" до ФАБов

05:23 11.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении
Подготовка к полетам самолетов ВКС РФ на аэродроме на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Война - это не только бои непосредственно на линии боевого соприкосновения, но и уничтожения военной инфраструктуры, как в ближайшем, так и в глубоком тылу врага. О том, какое оружие для этого применяет Россия, рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
1) Гиперзвуковая ракета "Кинжал"
Комментарий Матюшина: "Эта разработка отличный показатель нашего военно-научного потенциала. Аналогов этой ракеты в мире нет. Она используется для поражения критической инфраструктуры врага, а также крупных военных целей – например, кораблей. Аналогов ее в мире просто нет.
Ее скорость до 10-12 махов. Это примерно 15 тысяч км/ч. "Патриот" ее сбить не может. Укропы сообщали, что якобы в 2023 году ее смогли перехватить в районе Киева, но, видимо, это, обычные пропагандистские заявления. Кстати, "Кинжал" называют "убийцей "Патриотов".
Сама ракета поступила на вооружение армии России во второй половине десятых и хорошо себя показала во время СВО. С ее помощью успешно поражались подземные склады с боекомплектом на Западной Украине.
"Кинжал" спокойно может уничтожать и подземные бункеры. Может пробить броню в 1-2 метра.
Запускается с МИГ-31, летит на расстояние 3 тысячи км".
Алексей Викинг Сосонный
8 апреля, 13:04
Алексей "Викинг" Сосонный: США и Британия хотят столкнуть Европу в Третью мировую и заработать на этомКомандир батальона БАРС-23 "Орёл" Союза добровольцев Донбасса Алексей "Викинг" Сосонный о войне дронов, моральном состоянии ВСУ и возможности начала новой войны в Европе
2) БПЛА "Герань-2"
Комментарий Матюшина: "Это иранский барражирующий боеприпас "Шахед-136". У нас он известен как "Герань-2". Кстати, знаете как украинские спецслужбы и прочие украинские патриотические товарищи могут определить, что вы читаете российские сайты и являетесь потребителем "пропаганды страны-агрессора"? Очень просто: если вы "Герани" называете "Геранями", а не "Шахедами". Просто во всех украинских СМИ их называют именно "Шахедами".
"Герани" фактически невидимы для украинских ПВО, так как летят на высоте до 60 метров. Хотя может подняться вверх достаточно высоко. Максимальное расстояние, которое они могут пролететь – до 2 тысяч км, неся груз в 50 кг. Скорость 150-180 км/ч. Во время полёта они гудят как мопеды.
Их запускают и по вражеской инфраструктуре, и по скоплениям личного состава (казармы) и по складам с боекомплектом".
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками- Пинчук - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
10 марта, 17:09
Кто такие БАРСы и почему они на передовой? Об особых подразделениях и войне с беспилотниками - ПинчукВоенкоры Украина.ру Александр Чаленко и Игорь Гомольский пообщались на фронте с командиром батальона "БАРС-13", полковником, первым министром госбезопасности ДНР, Героем ДНР Андреем Пинчуком
3) "Ланцет"
Комментарий Матюшина: "Барражирующий снаряд. Последняя модель управляется с помощью искусственного интеллекта, который сам выбирает себе цель по определенному алгоритму.
Запускается "Ланцет" с катапульты. Взлетная масса 12 кг, летит 40-50 км. Работает на электродигателе. Время в полете 40 минут. Он может поражать танки и вообще бронетехнику, блиндажи. Обычно "Ланцеты" несут осколочно-фугасный заряд или кумулятивно-боевые части. И укропы с ними ничего не могут сделать.
Кстати, "Ланцеты" применяются не только в качестве ударных беспилотников, но и разведывательных".
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
9 апреля, 17:15
Битва за Часов Яр. Русские берут город в огневой мешок, утюжа ВСУ ФАБамиДонецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о боевой обстановке в районе Часова Яра и Донецка
4) ФАБ-250/500/1500/3000
Комментарий Матюшина: "Фугасные авиабомбы. После Авдеевки, когда с их помощью в течение считанных дней мы смогли сломить оборону укропов у нас их стали воспринимать как вундерваффе (чудо-оружие), которое позволяет быстро и эффективно вскрывать оборону врага.
Они были разработаны еще в 50-х годах прошлого века. ФАБы настоллько мощны и эффективны, что если ты не был убит, то можешь из-за контузии (особенно если это ФАБ-1500) просто остаться на всю жизнь калекой из-за проблем с головой. У меня у самого несколько контузий, которые я получил за 10 лет войны. Так это от простых снарядов. Поверьте, контузия это ой как неприятно. А если рядом с тобой целую ночь рвутся ФАБы, то вряд ли ты можешь похвастаться своим здоровьем.
Работу ФАБ-3000 я не видел и не слышал. Они сейчас пока не применялись. Но это будет ад. Кстати, есть еще и ФАБ-9000… Это будет просто суперад! Живым не уйдет никто.
Чтобы вы поняли, что такое эффективность у ФАБ-1500, скажу он способен пробить броню 2,5 метра.
Его запускают с самолетов за 12 км до вражеской позиции, не входя в зону поражения вражеской ПВО. А потом с помощью управления он летит к заданной цели. "
- РИА Новости, 1920, 06.04.2024
6 апреля, 16:55
Британский эксперт: русские войска достигли ворот Часова Яра, обвал города произойдет быстроРоссийские войска достигли Часова Яра, взятие города может быть трудным, но обвал населенного пункта произойдет быстро. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на Ютуб
5) "Торнадо-С"
Комментарий Матюшина: "Реактивная система залпового огня. Это что-то вроде наших аналогов американский "Хаймерсов". Но он лучше все-таки по характеристикам. Помните, как мы с его помощью уничтожили собрание украинских офицеров в Донбассе?
Летит на расстояние до 120 км. Каждая из 12 ракет запускается отдельно. Наводится на цель с помощью навигационных систем. Экипаж 3 человека. Его сложно достать, ведя контрбатарейную борьбу. Отстрелявшись, покидает место ведения огня через минуту".
 
ЭксклюзивСВОСпецоперацияРСЗО"Ланцет""Кинжал"ГераньРоссияКиевЗападная УкраинаМиГ-31
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00А так же изготовители суши и продавцы косметики. Кого на Украине бронируют от мобилизации
05:41Война за линией фронта. Как живет, терроризируемый ВСУ Белгород
05:34"Зеленский проложил дорогу к государственному рабству". Украинские эксперты и политики о "могилизации"
05:23ТОП-5 эффективных видов российского оружия дальнего поражения: от "Кинжалов" до ФАБов
05:20"Лучше бы не дергались": аналитик раскрыл, как НАТО готовится зайти на Украину и сбивать русские самолеты
05:10Битва за Угледар: комбат рассказал, как ВС РФ дошли до второй линии ВСУ и уперлись в "новую Авдеевку"
05:07Евгений Линин: Россия выбивает у ВСУ почву из-под ног, чтобы устроить им в Харькове полную "Авдеевку"
05:00Отравленные пирожки и выстрелы в спину: командир батальона о том, как Украина 10 лет воспитывала нацистов
04:55Евгений Ющук: США не нашли в Европе никого кроме Украины, чтобы начать большую войну за ресурсы
04:50Фанатично сражаются "под наркотой": командир батальона раскрыл, как изменилось психическое состояние ВСУ
04:47Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший
04:40"Пусть заходят": аналитик объяснил, почему с Западной Украиной должны разбираться румыны и поляки
04:30Россия дойдёт до Западной Украины: эксперт рассказал, почему ВСУ точно не смогут удержать оборону
04:20"Выжечь оголтелую русофобию": командир батальона о том, можно ли поменять сознание украинской молодежи
04:10Зайдут, чтобы остаться: Юрий Баранчик объяснил, как Франция, Польша и Румыния хотят поделить Украину
04:00Командир батальона о том, как бойцы осваивают FPV-дроны и почему над каждой огневой точкой нужен "купол"
03:40"Нужно принимать жесткие решения": командир батальона рассказал, почему не объявлено военное положение
03:30Количество БПЛА зашкаливает: комбат "Викинг" рассказал, как война артиллерии превратилась в войну дронов
03:20Британии будет некуда плыть: аналитик о том, как взятие Одессы обезопасит все Черноморское побережье РФ
03:10Политический аналитик перечислил страны НАТО, которые могут напрямую вторгнуться на Западную Украину
Лента новостейМолния