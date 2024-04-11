https://ukraina.ru/20240411/1054436283.html

ТОП-5 эффективных видов российского оружия дальнего поражения: от "Кинжалов" до ФАБов

ТОП-5 эффективных видов российского оружия дальнего поражения: от "Кинжалов" до ФАБов - 11.04.2024 Украина.ру

ТОП-5 эффективных видов российского оружия дальнего поражения: от "Кинжалов" до ФАБов

Война - это не только бои непосредственно на линии боевого соприкосновения, но и уничтожения военной инфраструктуры, как в ближайшем, так и в глубоком тылу врага. О том, какое оружие для этого применяет Россия, рассказал изданию Украина.ру донецкий волонтер старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин

2024-04-11T05:23

2024-04-11T05:23

2024-04-11T05:23

эксклюзив

сво

спецоперация

рсзо

"ланцет"

"кинжал"

герань

россия

киев

западная украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045744577_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_50afbdfd4a0b307a40d35cd065a2b18f.jpg.webp

1) Гиперзвуковая ракета "Кинжал"Комментарий Матюшина: "Эта разработка отличный показатель нашего военно-научного потенциала. Аналогов этой ракеты в мире нет. Она используется для поражения критической инфраструктуры врага, а также крупных военных целей – например, кораблей. Аналогов ее в мире просто нет.Ее скорость до 10-12 махов. Это примерно 15 тысяч км/ч. "Патриот" ее сбить не может. Укропы сообщали, что якобы в 2023 году ее смогли перехватить в районе Киева, но, видимо, это, обычные пропагандистские заявления. Кстати, "Кинжал" называют "убийцей "Патриотов".Сама ракета поступила на вооружение армии России во второй половине десятых и хорошо себя показала во время СВО. С ее помощью успешно поражались подземные склады с боекомплектом на Западной Украине."Кинжал" спокойно может уничтожать и подземные бункеры. Может пробить броню в 1-2 метра.Запускается с МИГ-31, летит на расстояние 3 тысячи км".2) БПЛА "Герань-2"Комментарий Матюшина: "Это иранский барражирующий боеприпас "Шахед-136". У нас он известен как "Герань-2". Кстати, знаете как украинские спецслужбы и прочие украинские патриотические товарищи могут определить, что вы читаете российские сайты и являетесь потребителем "пропаганды страны-агрессора"? Очень просто: если вы "Герани" называете "Геранями", а не "Шахедами". Просто во всех украинских СМИ их называют именно "Шахедами"."Герани" фактически невидимы для украинских ПВО, так как летят на высоте до 60 метров. Хотя может подняться вверх достаточно высоко. Максимальное расстояние, которое они могут пролететь – до 2 тысяч км, неся груз в 50 кг. Скорость 150-180 км/ч. Во время полёта они гудят как мопеды.Их запускают и по вражеской инфраструктуре, и по скоплениям личного состава (казармы) и по складам с боекомплектом".3) "Ланцет"Комментарий Матюшина: "Барражирующий снаряд. Последняя модель управляется с помощью искусственного интеллекта, который сам выбирает себе цель по определенному алгоритму.Запускается "Ланцет" с катапульты. Взлетная масса 12 кг, летит 40-50 км. Работает на электродигателе. Время в полете 40 минут. Он может поражать танки и вообще бронетехнику, блиндажи. Обычно "Ланцеты" несут осколочно-фугасный заряд или кумулятивно-боевые части. И укропы с ними ничего не могут сделать.Кстати, "Ланцеты" применяются не только в качестве ударных беспилотников, но и разведывательных".4) ФАБ-250/500/1500/3000Комментарий Матюшина: "Фугасные авиабомбы. После Авдеевки, когда с их помощью в течение считанных дней мы смогли сломить оборону укропов у нас их стали воспринимать как вундерваффе (чудо-оружие), которое позволяет быстро и эффективно вскрывать оборону врага.Они были разработаны еще в 50-х годах прошлого века. ФАБы настоллько мощны и эффективны, что если ты не был убит, то можешь из-за контузии (особенно если это ФАБ-1500) просто остаться на всю жизнь калекой из-за проблем с головой. У меня у самого несколько контузий, которые я получил за 10 лет войны. Так это от простых снарядов. Поверьте, контузия это ой как неприятно. А если рядом с тобой целую ночь рвутся ФАБы, то вряд ли ты можешь похвастаться своим здоровьем.Работу ФАБ-3000 я не видел и не слышал. Они сейчас пока не применялись. Но это будет ад. Кстати, есть еще и ФАБ-9000… Это будет просто суперад! Живым не уйдет никто.Чтобы вы поняли, что такое эффективность у ФАБ-1500, скажу он способен пробить броню 2,5 метра.Его запускают с самолетов за 12 км до вражеской позиции, не входя в зону поражения вражеской ПВО. А потом с помощью управления он летит к заданной цели. "5) "Торнадо-С"Комментарий Матюшина: "Реактивная система залпового огня. Это что-то вроде наших аналогов американский "Хаймерсов". Но он лучше все-таки по характеристикам. Помните, как мы с его помощью уничтожили собрание украинских офицеров в Донбассе?Летит на расстояние до 120 км. Каждая из 12 ракет запускается отдельно. Наводится на цель с помощью навигационных систем. Экипаж 3 человека. Его сложно достать, ведя контрбатарейную борьбу. Отстрелявшись, покидает место ведения огня через минуту".

https://ukraina.ru/20240408/1054371631.html

https://ukraina.ru/20240310/1053801770.html

https://ukraina.ru/20240409/1054403794.html

https://ukraina.ru/20240406/1054349303.html

россия

киев

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Александр Чаленко

Александр Чаленко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, рсзо, "ланцет", "кинжал", герань, россия, киев, западная украина, миг-31