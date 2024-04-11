https://ukraina.ru/20240411/1034044025.html

Тучков - Измаил: трижды «евроинтегрированный» главный русский город на Дунае

Тучков - Измаил: трижды «евроинтегрированный» главный русский город на Дунае - 11.04.2024 Украина.ру

Тучков - Измаил: трижды «евроинтегрированный» главный русский город на Дунае

Измаильский горсовет в Одесской области 10 апреля принял решение о демонтаже памятника российскому генералу Тучкову. Памятник подпадает под действие закона о запрете пропаганды российской имперской политики и деколонизации топонимики. То, что без Тучкова никакого "украинского города Измаила" просто не было бы, к делу, разумеется, не относится

2024-04-11T15:57

2024-04-11T15:57

2024-04-11T15:57

история

измаил

одесская область

дунай

история

бессарабия

российская империя

xix век

xx век

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/41/1034044115_0:56:1920:1136_1920x0_80_0_0_772e18895d209e9e423461bf517f0ba8.jpg

Современный город Измаил, не имеющий почти никакого отношения к одноимённой османской крепости, возник вследствие заключения 28 мая 1812 года Бухарестского мирного договора.В 1809 году российские войска окончательно овладели крепостью Измаил. Турецкий гарнизон (4,5 тыс. человек) сразу перешёл на турецкий берег Дуная. В крепости и её окрестностях на тот момент проживали около 4 тыс. человек (из них 3,3 тыс. мусульман).В трёх верстах от крепости возникло и быстро разрослось новое поселение, первоначально получившее название Тучков. Крепость была уничтожена по условиям Парижского мирного договора в итоге Крымской войны, а вот город продолжил жить до наших дней.Тучковом город назвали в знак признания заслуг его основателя — русского генерала, героя Отечественной войны 1812 года, коменданта крепостей Бессарабии Сергея Тучкова. Он лично определил место, где началось строительство, наметил городские кварталы, заложил первые здания для магистрата и градоначальства, привлёк многих переселенцев.В 1830 году благодаря усилиям Тучкова город стал центром Измаильского градоначальства, включавшего все населённые пункты на российском побережье Дуная (от Рени до Вилково). Оно являлось административно-территориальной единицей подчинявшейся непосредственно генерал-губернатору Новороссии и Бессарабии.Комендант и градоначальник прикладывал большие усилия для роста численности населения города, его хозяйственного развития, используя при этом даже личные средства.Подданные султана уезжали во владения Османской империи, а в дунайский Тучков переселялось выходцы из центральных губерний России и Малороссии. После официального присоединения Бессарабии к России в 1812 году в Подунавье осели многие болгарские ополченцы, воевавшие на стороне русских, а также перешедшие из Турции казаки-некрасовцы.В 1817 году численность населения крепости Измаил и города Тучкова достигла 9 тыс. человек, в 1856 году — 30,6 тыс. жителей. Приезд новосёлов стимулировали значительные льготы.В 1830-е годы город стал обретать архитектурный облик во многом сохранившийся и сегодня: появились административные здания, публичные учреждения, заложена Соборная площадь, возведён Покровский собор — архитектурная жемчужина современного Измаила. Под руководством известного петербургского архитектора Авраама Мельникова в центре городской площади воздвигли торговые каменные ряды.Довольно быстро Тучков стал экономическим центром, здесь проходили знаменитые на всю Россию Вознесенская и Покровская ярмарки. К традиционному для здешних мест формам сельского хозяйства добавились виноделие и табаководство. Заработали первые промышленные предприятия: кожевенный, свечной, три макаронных и три кирпичных завода.Резкий поворот в истории столицы Придунайского региона произошёл в 1856 году, когда юго-западная часть Бессарабии перешла под власть вассально зависимого от Османской империи Молдавского княжества. Этот период, закончившийся возвратом в Российскую империю в 1877 году, можно считать первым опытом "евроинтеграции" Измаила.Именно тогда город и стал официально именоваться Измаилом.Он стал административным центром укрупнённого уезда, поскольку под власть Молдавии перешли и два соседних уезда (Кагульский и часть Аккерманского).Преимущественно славянское Подунавье было явно чужеродным телом в формирующемся Молдавско-Румынском национальном государстве. На молдавский язык было быстро переведено официальное делопроизводство. Широкому изучению молдавского/румынского языка должны были поспособствовать 140 новых образовательных учреждений, открытых в Придунайском регионе.Вместе с тем проходила либерализация общественно-политической жизни. В Измаильском уезде возникло всесословное коммунальное самоуправление. Поскольку Румыния (в состав которой вошла Западная Молдова) была конституционной монархией, стали проводиться парламентские выборы (правда, на основе очень высокого имущественного ценза), разрешалась издание относительно независимых СМИ, деятельность политических партий, различных общественных организаций.Можно сказать, что под властью европейского национального государства жизнь измаильцев стала свободнее, однако менее сытной. Другое дело, что либеральные свободы касались лишь немногих жителей: чиновников, предпринимателей, интеллигенцию.Последнее обстоятельство проистекало из вынужденного разрыва экономических связей с Россией, возросшей конкуренции со стороны европейских производителей товаров. В городе и регионе сокращалось промышленное производство, из-за очень высокого налогообложения стагнировало рыболовецкое хозяйство. Многие измаильские купцы — рыбные промысловики эмигрировали в Россию, преимущественно в Поволжье.У Бухареста не хватало ресурсов на обслуживание портовой инфраструктуры. Акватории дунайских портов мелели, захламлялись, рушились склады, приходил в упадок речной флот.Показателем остроты экономических проблем периода "первой евроинтеграции" стало сокращение населения региона. В начале 60-х годов выехала шестая часть населения — около 20-ти тысяч жителей (в основном в Россию). В 1857-78 годах на 6 тыс. человек сократилась численность податного населения в Измаиле.Мощный модернизационный рывок Придунайский край получил после возврата под юрисдикцию России. Ещё во время русско-турецкой войны 1877-78 годов в Измаильский уезд впервые пришла железная дорога. Российские военные строители прокладывали магистраль от днестровских Бендер до дунайского города Рени. В историю это строительство вошло как одно из самых скоростных: более 300 км. путей (плюс станции) всего за 100 дней.Железная дорога стала основным коридором поставок бессарабского зерна, другой сельскохозяйственной продукции на мировой рынок и в центр России.Другим драйвером экономического бума в регионе стало пароходство. В начале 80-х годов было организовано полугосударственное Черноморо-Дунайское пароходство, которое напрямую связало дунайские порты с Одессой, портами Румынии, Болгарии и Сербии.В начале ХХ в. пароходство было фактически национализировано российским правительством. Была проведена модернизация портового хозяйства, проведены дноуглубительные работы.Измаильщина стала винодельческой "житницей" Российской империи. В 1897 году регион производил пятую часть вина губернии (2,6 млн. вёдер – 3,2 млн декалитров) при том, что Бессарабия являлась абсолютным лидером по производству этого продукта в России того периода.В то же время российские власти сохранили введённый в Измаильском уезде прогрессивный (всесословный) порядок самоуправления. Так что Измаил сохранял особый административный статус вплоть до революционных событий 1917 года.В 1918 году Бессарабия подверглась румынской оккупации. Вплоть до 1940 года (присоединения к СССР) регион жил в условиях чрезвычайного положения: под запретом были массовые политические акции, левые политические силы, полиция выполняла судебные полномочия.К тому же в период диктатуры маршала Анетонеску (1941-44 года) в Бухаресте неоднократно рассматривались планы насильственного выселения славянского населения из Бессарабии и, в первую очередь, из южных уездов (Измаильского и Аккерманского).Румынские власти заботились о развитии транспортной инфраструктуры (мостов, автодорог, аэродромов, перепрошивкой на евроколею железных дорог), однако это никак не компенсировало новой экономической депрессии от разрыва экономических связей Бессарабии с Россией.Наиболее товарные отрасли региона (виноградорство и садоводство) теряли доходы. Бессарабское виноделие даже на внутреннем рынке столкнулось с конкуренцией французских вин. Сокращалось поголовье скота, недовольство крестьян вызывало введение государственной монополии на закупку кожи, шерсти, табака и ряда других товаров.Румынское правительство целенаправленно проводило политику деиндустриализации Бессарабии, рассматривая регион лишь как резерв рабочей силы, источник дешёвого хлеба.Политика "культурного национализма" во время второй волны "евроинтеграции" оказалась более агрессивной, чем в середине XIX в.На румынский язык перешло не только делопроизводство и образование, только на нём надлежало проводить все публичные мероприятия, ограничивалась функционирование русскоязычных СМИ. В обиход бессарабских городов (в т.ч. Измаила) вошли вывески в общественных местах: "говорить только по-румынски". К этому добавилось фактическое ограничение дунайского судоходства державами — победителями в Первой мировой войне. Тариф прохода судов через Сулинское (основное) гирло Дуная был повышен после войны в 10 раз. Таким образом Англия добивалась выгодного для себя разворота грузопотоков из Центральной и Восточной Европы в сторону Северного моря.В 1944 году Советский Союз начал третью кампанию экономической модернизации региона. Его ключевым моментом стало создание транспортной кампании союзного подчинения — Советского Дунайского пароходства (СДП).В 1987 году объем перевозок по Дунаю всеми странами достиг своего максимума и составил более 90 млн тонн. Почти 14 млн тонн грузов было перевезено тогда же СДП, включившим 965 судов общей грузоподъемностью свыше 1 млн тонн.Нынешние перевозки правопреемника СДП — Украинского Дунайского пароходства составляют жалкие крохи от былых показателей. В относительно благополучном 2019 году дунайские речники перевезли лишь 2,7 млн тонн грузов.Последние два десятка лет Измаильский район переживает уже третью волну "евроинтеграции" с её типичными атрибутами: упадок местного пароходного хозяйства (обсуждался даже проект переноса основной базы пароходства в Венгрию), деиндустриализация, сокращение сельскохозяйственного производства, уменьшение численности населения, ограничение сферы использования русского языка.Тем не менее, уже три века истории города Тучкова — Измаила нам подсказывают, что очередная волна "евроинтеграции" скорее всего сменится новым периодом промышленного и аграрного подъёма, оживления транспортного сектора, культурного возрождения этого стратегически значимого региона, сопровождаемых геополитической трансформацией.

https://ukraina.ru/20190528/1023709341.html

https://ukraina.ru/20240329/1030993720.html

https://ukraina.ru/20200621/1028039574.html

https://ukraina.ru/20240129/1043038917.html

https://ukraina.ru/20190628/1024063207.html

https://ukraina.ru/20190114/1022319653.html

измаил

одесская область

дунай

бессарабия

российская империя

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Игорь Иваненко

Игорь Иваненко

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Иваненко

история, измаил, одесская область, дунай, бессарабия, российская империя, xix век, xx век, украина, история новороссии