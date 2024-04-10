https://ukraina.ru/20240410/1054424588.html

"Фиктивный проект": Дубинский объяснил, почему Киев тянет с мобилизацией

"Фиктивный проект": Дубинский объяснил, почему Киев тянет с мобилизацией - 10.04.2024 Украина.ру

"Фиктивный проект": Дубинский объяснил, почему Киев тянет с мобилизацией

Принятие закона об усилении мобилизации затягивается по указанию Офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил 10 апреля в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2024-04-10T15:33

2024-04-10T15:33

2024-04-10T15:42

мобилизация

александр дубинский

украина

новости

офис президента

владимир зеленский

верховная рада

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"Все это переливание правок из пустого в порожнее, внесение и отмена идиотских норм – суть исполнение воли Офиса президента по затягиванию с голосованием этого закона. Это затягивание происходит потому, что Офис президента не хочет принимать этот закон до голосования в Конгрессе пакета помощи Украине, потому что законопроект по мобилизации фиктивен. С его помощью нельзя увеличить количество призывников или узаконить "кидание в бусы", - написал дубинский.По его словам, западным партнерам этот законопроект "продали как масштабную мобилизацию и они ждут ее сразу после голосования". Но ее не будет, считает Дубинский. Поскольку "нет механизма, ресурса, желания, мощностей для подготовки", партнеры поймут, что их опять обманули.На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля.В среду парламент начал рассматривать во втором чтении законопроект об усилении мобилизации на Украине. К документу было подано рекордное количество правок - более 4,2 тысячи.

https://ukraina.ru/20240410/1054424801.html

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мобилизация, александр дубинский, украина, новости, офис президента, владимир зеленский, верховная рада