Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации - 10.04.2024 Украина.ру
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Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации
Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации - 10.04.2024 Украина.ру
Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации
Скандальный украинский законопроект по мобилизации готов. Профильный комитет Верховной Рады выпустил доработанный документ, и он готов к голосованию. В нем сохранены нормы, которые вызывали больше всего вопросов среди граждан, ведь они нарушали конституционные права
2024-04-10T14:18
2024-04-10T15:08
эксклюзив
украина
мобилизация
украинцы
законопроект
соцсети
татьяна монтян
максим бужанский
дмитрий василец
владимир зеленский
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Например, законопроектом предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин без военного билета, равно как и ограничение по управлению транспортным средством. В украинских пабликах идет бурное обсуждение, как мужчине "потеряться" в собственной стране. Имущество и автотранспорт в ускоренном режиме украинцы переписывают на своих родственников или распродают, закрывают банковские карты и счета. Женщины прибегают к хитростям, чтобы вывезти сыновей призывного или предпризывного возраста: оформляют инвалидность, а опекуном назначают своего ребенка. Дело хлопотное и дорогое, но выхода другого нет. Мужчины, которым удалось выехать за границу, в срочном порядке меняют загранпаспорт, чтобы в течение ближайших 10 лет избежать контактов с украинским консульством. Каковы первые реакции на обнародованный законопроект – в обзоре соцсетей.Народный депутат Алексей Гончаренко*Итак, Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Основные положения: остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью. Давно добивался этого и буду отстаивать в зале голосования. Демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу). Тоже давно нужно было принимать.Признанные ограниченно пригодными обязаны будут повторно пройти осмотр в течение 12 месяцев.Военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50 процентов от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки. Это очень правильная норма. Получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе. Ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Ограничение на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК. Нарушение Конституции? Нет, не слыхали. Закон вступает в силу спустя месяц после принятия, за это время правительство должно подготовить все нормативные документы. Напомню, что этот законопроект рассматривался в Комитете два месяца! Для того чтобы вообще убрать ключевые нормы, в частности, и демобилизацию.Украинский волонтер Наталья БыховецПоследние полгода я все больше, общаясь с военными, слышу "Нат, мы за(долбались)" и это абсолютно логично, потому что они живые люди из плоти и крови, а не железа. ... Когда я вчера вечером прочла о том, что пункт о демобилизации они вообще исключили, меня накрыла ярость, а представьте, что почувствовали наши военные. Два года находясь в стрессовых условиях, балансируя между жизнью и смертью, выживать очень тяжело как физически, так и психологически. Скрывавшийся от армии решил, что может вправе играть жизнями наших Воинов, чьих-то мужчин, сыновей, родителей, братьев... Не можете создать мобилизационный ресурс из собственного народа, просите помощи у друзей. Мы не должны молча наблюдать, как нас уничтожают!Доктор политических наук Александр СтаришНаверное, более дальновидного верховного главнокомандующего человечество еще не знало: мобилизация без демобилизации – путь в один конец. А вот в чей именно конец – верховного главнокомандующего или страны – время покажет.Политик Дмитрий ВасилецВсех украинцев мужского пола 18-60 лет обяжут ВСЕГДА носить с собой военный билет. Законопроект одобрен профильным комитетом Верховной рады, скоро будет выставлен на голосование. В то же время каждый украинский депутат Рады сможет забронировать от армии по два своих помощника. Такая норма тоже есть в утверждённом сегодня законопроекте о мобилизации, сообщают украинские СМИ. Иными словами, все животные равны, но некоторые равнее.Общественный деятель Александр СкубченкоЗаконопроект об ужесточении мобилизации на Украине рассмотрен комитетом и готов к голосованию в зале. Коротко: мобилизации подлежат все, у кого нет денег. Друзья и друзья друзей Зеленского не пострадают, а даже заработают. Ещё понятнее: Зеленский довёл украинцев до нищеты и продал в военное рабство США всех нищих оптом. Даже не за деньги — за кредит. Украинцы будут умирать за то, чтобы США забрали в счёт погашения долгов земли и активы Украины. Но самые тупые на Украине продолжат реветь: мы воюем за свою землю. Где на Украине ВАША земля??? Зеленский уже всё продал вместе с вами. У рабов даже свободы нет.Народный депутат Макс БужанскийДля всех, кто сейчас зачем-то разгоняет тезис "плохие новости по законопроекту о мобилизации", не сообщая подробностей. Плохие новости, к сожалению, это те, что мы читаем каждый день на Deep State (украинский тг-канал, пишущий о происходящем в зоне боевых действий - ред.) о перемещении российских войск. Всё остальное ─ неизбежное следствие.Общественный деятель Татьяна МонтянВ новом интервью Зеленский феерически расставил приоритеты в вопросе о мобилизации — да так, что даже ко многому привычные люди офигели. ­Оказывается, на самом деле мобилизация нужна для того, чтобы показать "западным партнерам", что Украина готова и дальше воевать. Поэтому Запад должен продолжать помогать деньгами, оружием и прочими ништяками. При этом шутфюрер посетовал, что Россия подло, но эффективно убеждает Запад в том, что украинцы воевать не хотят — поэтому закон о мобилизации поможет развеять эту "кремлевскую пропаганду".Но дело даже не только и не столько в цинизме подхода, в рамках которого (Зеленский – ред.), похоже, искренне считает, что продавать жизни своих граждан за западную помощь вполне нормально. Дело в банальном отсутствии логики. Ведь принятием драконовских законов о мобилизации никого не убедить, что украинцы хотят воевать. В стране, жители которой реально хотят или готовы воевать, такие законы банально не нужны: загонять людей в армию под угрозой фактического лишения каких-либо прав не требуется и можно ограничиться добровольцами. А если нужно принимать все более и более жесткие законы и стращать все более и более жесткими карами, это само по себе означает наличие проблем с добровольцами, желающими отдать жизнь во славу Салорейха. То есть воевать народ хочет так себе. Другое дело, что "западные партнеры" — кто угодно, но не идиоты, и тоже это прекрасно понимают. Поэтому закон о мобилизации вовсе не про убеждение "партнеров" в высоком моральном духе потенциального пушечного мяса. Он про другое — про готовность властей Салорейха реально воевать с Россией до последнего украинца.То есть принятием этого и других законов зелебобики хотят убедить Запад, что интересы Запада для них гораздо важнее, чем интересы их собственной страны и народа.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240410/1054412214.html
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эксклюзив, украина, мобилизация, украинцы, законопроект, соцсети, татьяна монтян, максим бужанский, дмитрий василец, владимир зеленский, алексей гончаренко, россия, запад, верховная рада, рада
Эксклюзив, Украина, мобилизация, украинцы, законопроект, соцсети, Татьяна Монтян, Максим Бужанский, Дмитрий Василец, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Россия, Запад, Верховная Рада, Рада

Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации

14:18 10.04.2024 (обновлено: 15:08 10.04.2024)
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP / Efrem Lukatsky
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
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Скандальный украинский законопроект по мобилизации готов. Профильный комитет Верховной Рады выпустил доработанный документ, и он готов к голосованию. В нем сохранены нормы, которые вызывали больше всего вопросов среди граждан, ведь они нарушали конституционные права
Например, законопроектом предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин без военного билета, равно как и ограничение по управлению транспортным средством.
В украинских пабликах идет бурное обсуждение, как мужчине "потеряться" в собственной стране. Имущество и автотранспорт в ускоренном режиме украинцы переписывают на своих родственников или распродают, закрывают банковские карты и счета. Женщины прибегают к хитростям, чтобы вывезти сыновей призывного или предпризывного возраста: оформляют инвалидность, а опекуном назначают своего ребенка. Дело хлопотное и дорогое, но выхода другого нет.
Мужчины, которым удалось выехать за границу, в срочном порядке меняют загранпаспорт, чтобы в течение ближайших 10 лет избежать контактов с украинским консульством. Каковы первые реакции на обнародованный законопроект – в обзоре соцсетей.
Народный депутат Алексей Гончаренко*
Итак, Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Основные положения: остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью. Давно добивался этого и буду отстаивать в зале голосования.
Демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу). Тоже давно нужно было принимать.
Признанные ограниченно пригодными обязаны будут повторно пройти осмотр в течение 12 месяцев.
Военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50 процентов от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки. Это очень правильная норма.
Получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе.
Ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Ограничение на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК. Нарушение Конституции? Нет, не слыхали.
Закон вступает в силу спустя месяц после принятия, за это время правительство должно подготовить все нормативные документы. Напомню, что этот законопроект рассматривался в Комитете два месяца! Для того чтобы вообще убрать ключевые нормы, в частности, и демобилизацию.
НАБУ - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
00:01
Стало известно, кто получит бронь от мобилизации в ВСУКомитет по обороне в Раде завершил рассмотрение нового законопроекта об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно тексту, опубликованному вечером, 9 апреля, стали известны категории граждан, которым выдадут бронь от службы в рядах ВСУ
Украинский волонтер Наталья Быховец
Последние полгода я все больше, общаясь с военными, слышу "Нат, мы за(долбались)" и это абсолютно логично, потому что они живые люди из плоти и крови, а не железа.
... Когда я вчера вечером прочла о том, что пункт о демобилизации они вообще исключили, меня накрыла ярость, а представьте, что почувствовали наши военные. Два года находясь в стрессовых условиях, балансируя между жизнью и смертью, выживать очень тяжело как физически, так и психологически.
Скрывавшийся от армии решил, что может вправе играть жизнями наших Воинов, чьих-то мужчин, сыновей, родителей, братьев... Не можете создать мобилизационный ресурс из собственного народа, просите помощи у друзей. Мы не должны молча наблюдать, как нас уничтожают!
Доктор политических наук Александр Стариш
Наверное, более дальновидного верховного главнокомандующего человечество еще не знало: мобилизация без демобилизации – путь в один конец. А вот в чей именно конец – верховного главнокомандующего или страны – время покажет.
Политик Дмитрий Василец
Всех украинцев мужского пола 18-60 лет обяжут ВСЕГДА носить с собой военный билет. Законопроект одобрен профильным комитетом Верховной рады, скоро будет выставлен на голосование. В то же время каждый украинский депутат Рады сможет забронировать от армии по два своих помощника. Такая норма тоже есть в утверждённом сегодня законопроекте о мобилизации, сообщают украинские СМИ. Иными словами, все животные равны, но некоторые равнее.
Общественный деятель Александр Скубченко
Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине рассмотрен комитетом и готов к голосованию в зале. Коротко: мобилизации подлежат все, у кого нет денег.
Друзья и друзья друзей Зеленского не пострадают, а даже заработают. Ещё понятнее: Зеленский довёл украинцев до нищеты и продал в военное рабство США всех нищих оптом. Даже не за деньги — за кредит. Украинцы будут умирать за то, чтобы США забрали в счёт погашения долгов земли и активы Украины.
Но самые тупые на Украине продолжат реветь: мы воюем за свою землю. Где на Украине ВАША земля??? Зеленский уже всё продал вместе с вами. У рабов даже свободы нет.
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Вчера, 22:07
Есть вход, но нет выхода: из законопроекта о мобилизации на Украине вычеркнули "дембель"Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* матом прокомментировал исключение из нового законопроекта нормы о демобилизации военнослужащих украинской армии. Как пишет издание "Украинская правда", инициатором отмены "дембеля" для солдат ВСУ стал главком армии Александр Сырский
Народный депутат Макс Бужанский
Для всех, кто сейчас зачем-то разгоняет тезис "плохие новости по законопроекту о мобилизации", не сообщая подробностей. Плохие новости, к сожалению, это те, что мы читаем каждый день на Deep State (украинский тг-канал, пишущий о происходящем в зоне боевых действий - ред.) о перемещении российских войск. Всё остальное ─ неизбежное следствие.
Общественный деятель Татьяна Монтян
В новом интервью Зеленский феерически расставил приоритеты в вопросе о мобилизации — да так, что даже ко многому привычные люди офигели. ­
Оказывается, на самом деле мобилизация нужна для того, чтобы показать "западным партнерам", что Украина готова и дальше воевать. Поэтому Запад должен продолжать помогать деньгами, оружием и прочими ништяками. При этом шутфюрер посетовал, что Россия подло, но эффективно убеждает Запад в том, что украинцы воевать не хотят — поэтому закон о мобилизации поможет развеять эту "кремлевскую пропаганду".
Но дело даже не только и не столько в цинизме подхода, в рамках которого (Зеленский – ред.), похоже, искренне считает, что продавать жизни своих граждан за западную помощь вполне нормально. Дело в банальном отсутствии логики.
Ведь принятием драконовских законов о мобилизации никого не убедить, что украинцы хотят воевать. В стране, жители которой реально хотят или готовы воевать, такие законы банально не нужны: загонять людей в армию под угрозой фактического лишения каких-либо прав не требуется и можно ограничиться добровольцами. А если нужно принимать все более и более жесткие законы и стращать все более и более жесткими карами, это само по себе означает наличие проблем с добровольцами, желающими отдать жизнь во славу Салорейха.
То есть воевать народ хочет так себе. Другое дело, что "западные партнеры" — кто угодно, но не идиоты, и тоже это прекрасно понимают. Поэтому закон о мобилизации вовсе не про убеждение "партнеров" в высоком моральном духе потенциального пушечного мяса. Он про другое — про готовность властей Салорейха реально воевать с Россией до последнего украинца.
То есть принятием этого и других законов зелебобики хотят убедить Запад, что интересы Запада для них гораздо важнее, чем интересы их собственной страны и народа.
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
ЭксклюзивУкраинамобилизацияукраинцызаконопроектсоцсетиТатьяна МонтянМаксим БужанскийДмитрий ВасилецВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоРоссияЗападВерховная РадаРада
 
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