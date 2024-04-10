https://ukraina.ru/20240410/1054417465.html

Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации

Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации - 10.04.2024 Украина.ру

Военный билет в один конец: что украинцы думают о новом законопроекте о мобилизации

Скандальный украинский законопроект по мобилизации готов. Профильный комитет Верховной Рады выпустил доработанный документ, и он готов к голосованию. В нем сохранены нормы, которые вызывали больше всего вопросов среди граждан, ведь они нарушали конституционные права

2024-04-10T14:18

2024-04-10T14:18

2024-04-10T15:08

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мобилизация

украинцы

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дмитрий василец

владимир зеленский

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Например, законопроектом предусматривается ограничение консульских услуг для мужчин без военного билета, равно как и ограничение по управлению транспортным средством. В украинских пабликах идет бурное обсуждение, как мужчине "потеряться" в собственной стране. Имущество и автотранспорт в ускоренном режиме украинцы переписывают на своих родственников или распродают, закрывают банковские карты и счета. Женщины прибегают к хитростям, чтобы вывезти сыновей призывного или предпризывного возраста: оформляют инвалидность, а опекуном назначают своего ребенка. Дело хлопотное и дорогое, но выхода другого нет. Мужчины, которым удалось выехать за границу, в срочном порядке меняют загранпаспорт, чтобы в течение ближайших 10 лет избежать контактов с украинским консульством. Каковы первые реакции на обнародованный законопроект – в обзоре соцсетей.Народный депутат Алексей Гончаренко*Итак, Комитет национальной безопасности и обороны подготовил окончательный вариант мобилизационного законопроекта ко второму чтению. Основные положения: остается норма о праве на демобилизацию людей с инвалидностью. Давно добивался этого и буду отстаивать в зале голосования. Демобилизация в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу). Тоже давно нужно было принимать.Признанные ограниченно пригодными обязаны будут повторно пройти осмотр в течение 12 месяцев.Военнослужащие в случае заключения первого контракта имеют право на компенсацию 50 процентов от первого взноса по кредиту, обеспеченному предметом ипотеки. Это очень правильная норма. Получившие 2-3 группу инвалидности после 24 февраля 2022 года (кроме военнослужащих) подлежат повторному медицинскому осмотру для определения пригодности к службе. Ограничение консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет без военно-учетных документов. Ограничение на управление транспортными средствами мужчинам соответствующего возраста по требованию ТЦК. Нарушение Конституции? Нет, не слыхали. Закон вступает в силу спустя месяц после принятия, за это время правительство должно подготовить все нормативные документы. Напомню, что этот законопроект рассматривался в Комитете два месяца! Для того чтобы вообще убрать ключевые нормы, в частности, и демобилизацию.Украинский волонтер Наталья БыховецПоследние полгода я все больше, общаясь с военными, слышу "Нат, мы за(долбались)" и это абсолютно логично, потому что они живые люди из плоти и крови, а не железа. ... Когда я вчера вечером прочла о том, что пункт о демобилизации они вообще исключили, меня накрыла ярость, а представьте, что почувствовали наши военные. Два года находясь в стрессовых условиях, балансируя между жизнью и смертью, выживать очень тяжело как физически, так и психологически. Скрывавшийся от армии решил, что может вправе играть жизнями наших Воинов, чьих-то мужчин, сыновей, родителей, братьев... Не можете создать мобилизационный ресурс из собственного народа, просите помощи у друзей. Мы не должны молча наблюдать, как нас уничтожают!Доктор политических наук Александр СтаришНаверное, более дальновидного верховного главнокомандующего человечество еще не знало: мобилизация без демобилизации – путь в один конец. А вот в чей именно конец – верховного главнокомандующего или страны – время покажет.Политик Дмитрий ВасилецВсех украинцев мужского пола 18-60 лет обяжут ВСЕГДА носить с собой военный билет. Законопроект одобрен профильным комитетом Верховной рады, скоро будет выставлен на голосование. В то же время каждый украинский депутат Рады сможет забронировать от армии по два своих помощника. Такая норма тоже есть в утверждённом сегодня законопроекте о мобилизации, сообщают украинские СМИ. Иными словами, все животные равны, но некоторые равнее.Общественный деятель Александр СкубченкоЗаконопроект об ужесточении мобилизации на Украине рассмотрен комитетом и готов к голосованию в зале. Коротко: мобилизации подлежат все, у кого нет денег. Друзья и друзья друзей Зеленского не пострадают, а даже заработают. Ещё понятнее: Зеленский довёл украинцев до нищеты и продал в военное рабство США всех нищих оптом. Даже не за деньги — за кредит. Украинцы будут умирать за то, чтобы США забрали в счёт погашения долгов земли и активы Украины. Но самые тупые на Украине продолжат реветь: мы воюем за свою землю. Где на Украине ВАША земля??? Зеленский уже всё продал вместе с вами. У рабов даже свободы нет.Народный депутат Макс БужанскийДля всех, кто сейчас зачем-то разгоняет тезис "плохие новости по законопроекту о мобилизации", не сообщая подробностей. Плохие новости, к сожалению, это те, что мы читаем каждый день на Deep State (украинский тг-канал, пишущий о происходящем в зоне боевых действий - ред.) о перемещении российских войск. Всё остальное ─ неизбежное следствие.Общественный деятель Татьяна МонтянВ новом интервью Зеленский феерически расставил приоритеты в вопросе о мобилизации — да так, что даже ко многому привычные люди офигели. ­Оказывается, на самом деле мобилизация нужна для того, чтобы показать "западным партнерам", что Украина готова и дальше воевать. Поэтому Запад должен продолжать помогать деньгами, оружием и прочими ништяками. При этом шутфюрер посетовал, что Россия подло, но эффективно убеждает Запад в том, что украинцы воевать не хотят — поэтому закон о мобилизации поможет развеять эту "кремлевскую пропаганду".Но дело даже не только и не столько в цинизме подхода, в рамках которого (Зеленский – ред.), похоже, искренне считает, что продавать жизни своих граждан за западную помощь вполне нормально. Дело в банальном отсутствии логики. Ведь принятием драконовских законов о мобилизации никого не убедить, что украинцы хотят воевать. В стране, жители которой реально хотят или готовы воевать, такие законы банально не нужны: загонять людей в армию под угрозой фактического лишения каких-либо прав не требуется и можно ограничиться добровольцами. А если нужно принимать все более и более жесткие законы и стращать все более и более жесткими карами, это само по себе означает наличие проблем с добровольцами, желающими отдать жизнь во славу Салорейха. То есть воевать народ хочет так себе. Другое дело, что "западные партнеры" — кто угодно, но не идиоты, и тоже это прекрасно понимают. Поэтому закон о мобилизации вовсе не про убеждение "партнеров" в высоком моральном духе потенциального пушечного мяса. Он про другое — про готовность властей Салорейха реально воевать с Россией до последнего украинца.То есть принятием этого и других законов зелебобики хотят убедить Запад, что интересы Запада для них гораздо важнее, чем интересы их собственной страны и народа.* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

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