Чем "новая Антанта" и просто Антанты: 120 лет известнейшему военно-политическому блоку
К 120-летию создания Антанты главы МИД Великобритании и Франции объявили о "проблеске новой Антанты", призванной "победить Россию". Они видимо не знали или забыли, что предыдущая попытка Лондона и Парижа сделать это с треском провалилась
В минувшее воскресенье в британской газете The Telegraph появилась совместная колонка глав внешнеполитических ведомств Великобритании и Франции, Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, озаглавленная "Обновлённая Антанта сделает мир безопаснее". Текст посвящён 120-летию франко-британского союза Entente cordiale, подписанного 8 апреля 1904 года и вошедшего в историю как Антанта.
Министры написали, что франко-британские отношения демонстрируют непреходящее стремление к дружбе, которое зиждется на понимании, что она была и остается основой общей безопасности и процветания. "За последние 120 лет мы не только упрочили нашу дружбу – мы помогли сделать мир лучше" – пафосно заявили Кэмерон и Сежурне.
При этом они признали, что франко-британское соглашение 1904 года во многом было порождением своей эпохи и подробно описывало компромиссы в колониальных спорах. Действительно, Entente cordiale – это пакет из трёх документов, которые подвели черту под столетием колониального соперничества между Лондоном и Парижем.
Совместная декларация о Египте и Марокко, которую сопровождали секретные статьи, признавала Египет за Британией, а Марокко – за Францией. Соглашением о Ньюфаундленде и границах в Африке Франция отказывалась от притязаний на побережье Ньюфаундленда, в обмен Британия передавала Франции некоторые территории на африканском континенте. А декларация о Сиаме, Мадагаскаре и Новых Гебридах разграничивала влияние двух держав в Индийском и Тихом океанах.
Антанта стала де-факто военно-политическим блоком, направленным против Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия), лишь с подписанием в августе 1907 года англо-русского соглашения. Хотя этот документ тоже в первую очередь разграничивал сферы влияния Российской и Британской империй на Среднем Востоке, однако именно он положил конец "Большой игре" в Азии и завершил создание Антанты. При этом франко-русский союз был создан ещё в 1891 году.
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Умело разжигаемый Лондоном конфликт между Антантой и Тройственным союзом в результате привел к развязыванию летом 1914 года Первой мировой войны. В ней противником Антанты и её союзников стал блок Центральных держав (Германия, которая играла ведущую роль, Австро-Венгерская и Османская империи, а также Болгарское царство).
Изначально Антанта была в основном политическим союзом, но затягивание Первой мировой войны и эффективное управление армиями противника германским Генеральным штабом поставили вопрос о тесном военном взаимодействии участников Антанты. С 1915 года стали проводиться регулярные межсоюзнические конференции держав Антанты.
Россия оставалась верной своим союзническим обязательствам даже после Февральской революции 1917 года и свержения монархии. После катастрофического для Франции и Британии "наступления Нивеля" (по фамилии главнокомандующего французской армии Робера Нивеля) в апреле-мае 1917-го западные союзники попросили новые российские власти начать наступление против немецких и австро-венгерских войск. Глава временного правительства России Александр Керенский согласился на это, несмотря на прогрессирующий развал русской армии.
Но так называемое "Июньское наступление" завершилось разгромным поражением: после кратковременного первоначального успеха русские войска были отброшены далеко за первоначальную линию соприкосновения на Юго-Западном фронте, утратили подавляющую часть занятой в ходе наступления территории на Румынском фронте, а русские потери оказались намного выше потерь противника.
Но куда более тяжёлыми оказались политические последствия выполнения союзнического долга. Провал "Июньского наступления" оказал огромное влияние на все дальнейшие политические события России в 1917 году, вплоть до прихода к власти большевиков.
Но что же первым делом решили союзники по Антанте после того, как Россия вследствие большевистского переворота была ввергнута в пучину гражданской войны? Уже 23 декабря 1917 года было заключено франко-английское соглашение о разделе Юга России на сферы влияния.
Согласно нему, к французской зоне влияния отходили Бессарабия, Малороссия, Новороссия, Крым, а также юг Минской, Курской и Воронежской губерний. В зону влияния Британии входили казацкие регионы (Всевеликое войско Донское, Кубань, Терская область), а также Ставропольская губерния и Кавказ (Горская республика, Грузия, Армения, Азербайджан).
Но если британцы, причём не только на Юге России, интервенцию осуществляли в основном силами военно-морского флота, то французы действовали как классические оккупанты. В конце ноября 1918 года на рейде Одессы появились французские военные корабли, в декабре там высадилась первая французская дивизия, а к концу декабря 1918-го число французских военных в Одессе превысило 15 тысяч.
В конце января – начале февраля 1919 года французские войска при незначительном участии греческих взяли под свой контроль Херсон и Николаев, и вышли на линию Тирасполь – Бирзула – Вознесенск – Николаев – Херсон, в районе устья Днепра соединившись с войсками белогвардейской Крымско-Азовской армии.
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Однако и своих формальных союзников-белогвардейцев, и петлюровцев, которые ради начала переговоров о союзе с Антантой фактически без боёв отошли из Одессы на упомянутую выше линию, французы воспринимали как колониальных подданных. В частности, генерал д’Ансельм, командующий силами Антанты на Юге России, требовал, чтобы власть белогвардейцев и петлюровцев в регионе "распространялась только на гражданские формы жизни", при этом французы должны были осуществлять управление ещё и финансами, и железными дорогами. Фактически речь шла о превращении этой части России в колонию Франции под лозунгами "победы над большевиками".
Но глашатаи "новой Антанты" ныне не скрывают своей русофобии под идеологической завесой. "Нам предстоит сделать ещё больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает за нами, и мы предстанем перед судом истории, если не справимся" – пафосно заявили главы МИД Франции и Великобритании в совместной колонке.
"Нам обоим предельно ясно: Украина обязана выиграть. Если Украина проиграет — проиграем мы все. Если мы не поддержим Украину сейчас, то впоследствии цена окажется намного выше, чем если мы дадим Путину отпор" – сказано в ней.
Кэмерон и Сежурне специально отметили, что Лондон и Париж гордятся оказанной Киеву поддержкой – от беспрецедентных в истории санкций до скоординированных поставок первых ракетных систем большой дальности Scalp и Storm Shadow, а также подготовкой украинских военных пилотов для самолётов F-16.
Однако в свете недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину, формулировка "сделать ещё больше, чтобы победить Россию" вызвала очередной всплеск дискуссий о появлении французских военных на подконтрольной Киеву территории. Тем более, что сам Макрон прямо называл Одессу среди возможных объектов "защиты", а французский контингент из 750 бойцов уже находится на базе Чинку в Румынии, в нескольких сотнях километров от Одессы. Кроме того, озвучены планы его увеличения до 4 тысяч человек.
Вот только опыт интервенции более чем столетней давности должен стать предостережением для французских разжигателей войны. Напомню, в марте 1919 года атаман Никифор Григорьев, отряды которого были частью Красной Армии, подчинявшейся Москве, выбил войска Антанты сначала из Херсона и Николаева, а в начале апреля вынудил интервентов позорно бежать из Одессы. При этом у Антанты в Одессе было около 25 тысяч военных, а у Григорьева – чуть более шести тысяч, причём без особого боевого опыта, набранных из рабочих и крестьян в Таврии.
Таким образом, изначальная Антанта, в состав которой до большевистского переворота входила Россия, выполнила свою сверхзадачу и победила в войне с Центральными державами. А вот Антанта, превратившаяся в антироссийский союз, проиграла в противостоянии с властями новой России. Несомненно, та же судьба ждёт и "новую Антанту", чей проблеск увидели на днях министры иностранных дел Великобритании и Франции.