https://ukraina.ru/20240410/1054415039.html

Чем "новая Антанта" и просто Антанты: 120 лет известнейшему военно-политическому блоку

Чем "новая Антанта" и просто Антанты: 120 лет известнейшему военно-политическому блоку - 10.04.2024 Украина.ру

Чем "новая Антанта" и просто Антанты: 120 лет известнейшему военно-политическому блоку

К 120-летию создания Антанты главы МИД Великобритании и Франции объявили о "проблеске новой Антанты", призванной "победить Россию". Они видимо не знали или забыли, что предыдущая попытка Лондона и Парижа сделать это с треском провалилась

2024-04-10T08:37

2024-04-10T08:37

2024-04-10T08:37

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В минувшее воскресенье в британской газете The Telegraph появилась совместная колонка глав внешнеполитических ведомств Великобритании и Франции, Дэвида Кэмерона и Стефана Сежурне, озаглавленная "Обновлённая Антанта сделает мир безопаснее". Текст посвящён 120-летию франко-британского союза Entente cordiale, подписанного 8 апреля 1904 года и вошедшего в историю как Антанта.Министры написали, что франко-британские отношения демонстрируют непреходящее стремление к дружбе, которое зиждется на понимании, что она была и остается основой общей безопасности и процветания. "За последние 120 лет мы не только упрочили нашу дружбу – мы помогли сделать мир лучше" – пафосно заявили Кэмерон и Сежурне.При этом они признали, что франко-британское соглашение 1904 года во многом было порождением своей эпохи и подробно описывало компромиссы в колониальных спорах. Действительно, Entente cordiale – это пакет из трёх документов, которые подвели черту под столетием колониального соперничества между Лондоном и Парижем.Совместная декларация о Египте и Марокко, которую сопровождали секретные статьи, признавала Египет за Британией, а Марокко – за Францией. Соглашением о Ньюфаундленде и границах в Африке Франция отказывалась от притязаний на побережье Ньюфаундленда, в обмен Британия передавала Франции некоторые территории на африканском континенте. А декларация о Сиаме, Мадагаскаре и Новых Гебридах разграничивала влияние двух держав в Индийском и Тихом океанах.Антанта стала де-факто военно-политическим блоком, направленным против Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия), лишь с подписанием в августе 1907 года англо-русского соглашения. Хотя этот документ тоже в первую очередь разграничивал сферы влияния Российской и Британской империй на Среднем Востоке, однако именно он положил конец "Большой игре" в Азии и завершил создание Антанты. При этом франко-русский союз был создан ещё в 1891 году.Умело разжигаемый Лондоном конфликт между Антантой и Тройственным союзом в результате привел к развязыванию летом 1914 года Первой мировой войны. В ней противником Антанты и её союзников стал блок Центральных держав (Германия, которая играла ведущую роль, Австро-Венгерская и Османская империи, а также Болгарское царство).Изначально Антанта была в основном политическим союзом, но затягивание Первой мировой войны и эффективное управление армиями противника германским Генеральным штабом поставили вопрос о тесном военном взаимодействии участников Антанты. С 1915 года стали проводиться регулярные межсоюзнические конференции держав Антанты.Россия оставалась верной своим союзническим обязательствам даже после Февральской революции 1917 года и свержения монархии. После катастрофического для Франции и Британии "наступления Нивеля" (по фамилии главнокомандующего французской армии Робера Нивеля) в апреле-мае 1917-го западные союзники попросили новые российские власти начать наступление против немецких и австро-венгерских войск. Глава временного правительства России Александр Керенский согласился на это, несмотря на прогрессирующий развал русской армии.Но так называемое "Июньское наступление" завершилось разгромным поражением: после кратковременного первоначального успеха русские войска были отброшены далеко за первоначальную линию соприкосновения на Юго-Западном фронте, утратили подавляющую часть занятой в ходе наступления территории на Румынском фронте, а русские потери оказались намного выше потерь противника.Но куда более тяжёлыми оказались политические последствия выполнения союзнического долга. Провал "Июньского наступления" оказал огромное влияние на все дальнейшие политические события России в 1917 году, вплоть до прихода к власти большевиков.Но что же первым делом решили союзники по Антанте после того, как Россия вследствие большевистского переворота была ввергнута в пучину гражданской войны? Уже 23 декабря 1917 года было заключено франко-английское соглашение о разделе Юга России на сферы влияния.Согласно нему, к французской зоне влияния отходили Бессарабия, Малороссия, Новороссия, Крым, а также юг Минской, Курской и Воронежской губерний. В зону влияния Британии входили казацкие регионы (Всевеликое войско Донское, Кубань, Терская область), а также Ставропольская губерния и Кавказ (Горская республика, Грузия, Армения, Азербайджан).Но если британцы, причём не только на Юге России, интервенцию осуществляли в основном силами военно-морского флота, то французы действовали как классические оккупанты. В конце ноября 1918 года на рейде Одессы появились французские военные корабли, в декабре там высадилась первая французская дивизия, а к концу декабря 1918-го число французских военных в Одессе превысило 15 тысяч.В конце января – начале февраля 1919 года французские войска при незначительном участии греческих взяли под свой контроль Херсон и Николаев, и вышли на линию Тирасполь – Бирзула – Вознесенск – Николаев – Херсон, в районе устья Днепра соединившись с войсками белогвардейской Крымско-Азовской армии.Однако и своих формальных союзников-белогвардейцев, и петлюровцев, которые ради начала переговоров о союзе с Антантой фактически без боёв отошли из Одессы на упомянутую выше линию, французы воспринимали как колониальных подданных. В частности, генерал д’Ансельм, командующий силами Антанты на Юге России, требовал, чтобы власть белогвардейцев и петлюровцев в регионе "распространялась только на гражданские формы жизни", при этом французы должны были осуществлять управление ещё и финансами, и железными дорогами. Фактически речь шла о превращении этой части России в колонию Франции под лозунгами "победы над большевиками".Но глашатаи "новой Антанты" ныне не скрывают своей русофобии под идеологической завесой. "Нам предстоит сделать ещё больше, чтобы победить Россию. Мир наблюдает за нами, и мы предстанем перед судом истории, если не справимся" – пафосно заявили главы МИД Франции и Великобритании в совместной колонке."Нам обоим предельно ясно: Украина обязана выиграть. Если Украина проиграет — проиграем мы все. Если мы не поддержим Украину сейчас, то впоследствии цена окажется намного выше, чем если мы дадим Путину отпор" – сказано в ней.Кэмерон и Сежурне специально отметили, что Лондон и Париж гордятся оказанной Киеву поддержкой – от беспрецедентных в истории санкций до скоординированных поставок первых ракетных систем большой дальности Scalp и Storm Shadow, а также подготовкой украинских военных пилотов для самолётов F-16.Однако в свете недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину, формулировка "сделать ещё больше, чтобы победить Россию" вызвала очередной всплеск дискуссий о появлении французских военных на подконтрольной Киеву территории. Тем более, что сам Макрон прямо называл Одессу среди возможных объектов "защиты", а французский контингент из 750 бойцов уже находится на базе Чинку в Румынии, в нескольких сотнях километров от Одессы. Кроме того, озвучены планы его увеличения до 4 тысяч человек.Вот только опыт интервенции более чем столетней давности должен стать предостережением для французских разжигателей войны. Напомню, в марте 1919 года атаман Никифор Григорьев, отряды которого были частью Красной Армии, подчинявшейся Москве, выбил войска Антанты сначала из Херсона и Николаева, а в начале апреля вынудил интервентов позорно бежать из Одессы. При этом у Антанты в Одессе было около 25 тысяч военных, а у Григорьева – чуть более шести тысяч, причём без особого боевого опыта, набранных из рабочих и крестьян в Таврии.Таким образом, изначальная Антанта, в состав которой до большевистского переворота входила Россия, выполнила свою сверхзадачу и победила в войне с Центральными державами. А вот Антанта, превратившаяся в антироссийский союз, проиграла в противостоянии с властями новой России. Несомненно, та же судьба ждёт и "новую Антанту", чей проблеск увидели на днях министры иностранных дел Великобритании и Франции.

https://ukraina.ru/20240320/1053970189.html

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https://ukraina.ru/20240209/1053200524.html

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Олег Хавич

история, история ссср, первая мировая война, франция, великобритания, россия, российская империя, оккупация, xx век