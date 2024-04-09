Украинская компания Burisma финансировала теракты в РФ, заявили в Следкоме
16:57 09.04.2024 (обновлено: 17:13 09.04.2024)
Деньги, которые поступали через нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на Украине, на протяжении последних лет использовались для проведения терактов в России. Участие в Киева в преступной деятельности доказали в Следственном комитете России
"Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации", – сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.
Она уточнила, что украинская компания в том числе финансировала теракты, которые проходили и за пределами РФ в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.
Следователи совместно с сотрудниками спецслужб продолжают устанавливать источники поступления средств и конкретных лиц из органов власти и общественных организаций Запада, причастных к террористической деятельности.
Кроме этого, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.
Burisma - компания, юридически зарегистрированная на Кипре. В совет директоров входит сын президента США Хантер Байден. Корпорация принадлежит украинскому предпринимателю Николаю Злочевскому, который занимал пост министра охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также заместителя секретаря Совета безопасности страны в 2010-2014 годах. Сегодня он проживает преимущественно в Лондоне, а на Украине в отношении него открыто дело по подозрению в коррупции.
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