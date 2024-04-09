Украинская компания Burisma финансировала теракты в РФ, заявили в Следкоме - 09.04.2024 Украина.ру
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Украинская компания Burisma финансировала теракты в РФ, заявили в Следкоме
Украинская компания Burisma финансировала теракты в РФ, заявили в Следкоме - 09.04.2024 Украина.ру
Украинская компания Burisma финансировала теракты в РФ, заявили в Следкоме
Деньги, которые поступали через нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на Украине, на протяжении последних лет использовались для проведения терактов в России. Участие в Киева в преступной деятельности доказали в Следственном комитете России
2024-04-09T16:57
2024-04-09T17:13
новости
burisma
следственный комитет
украина
россия
николай злочевский
хантер байден
терроризм
террорист
финансирование
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"Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации", – сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко. Она уточнила, что украинская компания в том числе финансировала теракты, которые проходили и за пределами РФ в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба. Следователи совместно с сотрудниками спецслужб продолжают устанавливать источники поступления средств и конкретных лиц из органов власти и общественных организаций Запада, причастных к террористической деятельности. Кроме этого, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами. Burisma - компания, юридически зарегистрированная на Кипре. В совет директоров входит сын президента США Хантер Байден. Корпорация принадлежит украинскому предпринимателю Николаю Злочевскому, который занимал пост министра охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также заместителя секретаря Совета безопасности страны в 2010-2014 годах. Сегодня он проживает преимущественно в Лондоне, а на Украине в отношении него открыто дело по подозрению в коррупции.
https://ukraina.ru/20210406/1031052145.html
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новости, burisma, следственный комитет, украина, россия, николай злочевский, хантер байден, терроризм, террорист, финансирование, крокус сити
Новости, Burisma, Следственный комитет, Украина, Россия, Николай Злочевский, Хантер Байден, терроризм, террорист, финансирование, Крокус Сити

Украинская компания Burisma финансировала теракты в РФ, заявили в Следкоме

16:57 09.04.2024 (обновлено: 17:13 09.04.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Burisma Group
- РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Burisma Group
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Деньги, которые поступали через нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на Украине, на протяжении последних лет использовались для проведения терактов в России. Участие в Киева в преступной деятельности доказали в Следственном комитете России
"Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию "Бурисма Холдингс", действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации", – сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.
Она уточнила, что украинская компания в том числе финансировала теракты, которые проходили и за пределами РФ в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба.
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Деркач заявил, что представители Burisma подослали к нему киллеров из БританииДепутат Верховной Рады Андрей Деркач сообщил, что на него и экс-прокурора Генеральной прокуратуры Украины Константина Кулика готовится покушение. Об этом 6 апреля сообщает Telegram-канал «Шептун»
Следователи совместно с сотрудниками спецслужб продолжают устанавливать источники поступления средств и конкретных лиц из органов власти и общественных организаций Запада, причастных к террористической деятельности.
Кроме этого, следственным и оперативным путем отрабатываются связи непосредственных исполнителей террористических актов с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами.
Burisma - компания, юридически зарегистрированная на Кипре. В совет директоров входит сын президента США Хантер Байден. Корпорация принадлежит украинскому предпринимателю Николаю Злочевскому, который занимал пост министра охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также заместителя секретаря Совета безопасности страны в 2010-2014 годах. Сегодня он проживает преимущественно в Лондоне, а на Украине в отношении него открыто дело по подозрению в коррупции.
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НовостиBurismaСледственный комитетУкраинаРоссияНиколай ЗлочевскийХантер БайдентерроризмтеррористфинансированиеКрокус Сити
 
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