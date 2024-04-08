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Зачем Киеву новый Чернобыль, за что сейчас воюют на Украине и насколько реален "Минск-3" – Фёдоров

Зачем Киеву новый Чернобыль, за что сейчас воюют на Украине и насколько реален "Минск-3" – Фёдоров - 08.04.2024 Украина.ру

Зачем Киеву новый Чернобыль, за что сейчас воюют на Украине и насколько реален "Минск-3" – Фёдоров

Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал о том, какой манёвр реализуют США, затягивая сроки выделения нового пакета военной помощи Украине, а также прокомментировал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС

2024-04-08T17:36

2024-04-08T17:36

2024-04-08T17:36

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00:26 - Сколько протянет Украина без США? 08:06 - Что может дать России признание Украины террористическим государством? 13:41 - Обстрелы защитной оболочки реактора Запорожской АЭС; 17:24 - Зачем Украина пытается устроить новый Чернобыль? 20:04 - К чему приведёт жёсткая кредитно-денежная политика Центробанка РФ?

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