Зачем Киеву новый Чернобыль, за что сейчас воюют на Украине и насколько реален "Минск-3" – Фёдоров - 08.04.2024 Украина.ру
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Зачем Киеву новый Чернобыль, за что сейчас воюют на Украине и насколько реален "Минск-3" – Фёдоров
Зачем Киеву новый Чернобыль, за что сейчас воюют на Украине и насколько реален "Минск-3" – Фёдоров - 08.04.2024 Украина.ру
Зачем Киеву новый Чернобыль, за что сейчас воюют на Украине и насколько реален "Минск-3" – Фёдоров
Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал о том, какой манёвр реализуют США, затягивая сроки выделения нового пакета военной помощи Украине, а также прокомментировал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
2024-04-08T17:36
2024-04-08T17:36
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украина
александр федоров
россия
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вооруженные силы украины
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00:26 - Сколько протянет Украина без США? 08:06 - Что может дать России признание Украины террористическим государством? 13:41 - Обстрелы защитной оболочки реактора Запорожской АЭС; 17:24 - Зачем Украина пытается устроить новый Чернобыль? 20:04 - К чему приведёт жёсткая кредитно-денежная политика Центробанка РФ?
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видео, украина, александр федоров, россия, сша, вооруженные силы украины, запорожская аэс, конгресс сша, сво, спецоперация, фронт, всу, европа, терроризм, запад, чернобыльская аэс, чернобыль, ядерное оружие, стратегии, экономика, центробанк рф, рубль, кредит, промышленность, реформы, национализация, оружие, деньги, конфликт, видео
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Зачем Киеву новый Чернобыль, за что сейчас воюют на Украине и насколько реален "Минск-3" – Фёдоров

17:36 08.04.2024
 
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал о том, какой манёвр реализуют США, затягивая сроки выделения нового пакета военной помощи Украине, а также прокомментировал атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
00:26 - Сколько протянет Украина без США?
08:06 - Что может дать России признание Украины террористическим государством?
13:41 - Обстрелы защитной оболочки реактора Запорожской АЭС;
17:24 - Зачем Украина пытается устроить новый Чернобыль?
20:04 - К чему приведёт жёсткая кредитно-денежная политика Центробанка РФ?

 
ВидеоУкраинаАлександр ФедоровРоссияСШАВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСКонгресс СШАСВОСпецоперацияфронтВСУЕвропатерроризмЗападЧернобыльская АЭСЧернобыльЯдерное оружиестратегииэкономикаЦентробанк РФрублькредитпромышленностьреформынационализацияоружиеденьгиконфликт
 
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