Главное за ночь 8 апреля - 08.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 8 апреля
Главное за ночь 8 апреля - 08.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 8 апреля
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника: этой ночью взрывы раздавались в Одессе, Житомирской области и оккупированной части ДНР. Украина.ру, 08.04.2024
2024-04-08T08:06
2024-04-08T08:06
новости
россия
минобороны
вооруженные силы украины
мид
житомирская область
одесса
су-34
удары
авиабомбы
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника: этой ночью взрывы раздавались в Одессе, Житомирской области и оккупированной части ДНР.Экипажи Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.Расчет РСЗО "Град" группировки прикрытия государственной границы уничтожил систему "Вампир" чешского производства, которая несколько дней обстреливала Белгородскую область.Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне предупредили, что поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада.Минобороны рассекретило документы по Крымской операции 1944 года. Был запущен исторический раздел "Победное дыхание крымской весны 44-го", рассказывающий о героических сражениях в ходе наступления.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, минобороны, вооруженные силы украины, мид, житомирская область, одесса, су-34, удары, авиабомбы
Новости, Россия, Минобороны, Вооруженные силы Украины, МИД, Житомирская область, Одесса, Су-34, удары, авиабомбы

Главное за ночь 8 апреля

08:06 08.04.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника: этой ночью взрывы раздавались в Одессе, Житомирской области и оккупированной части ДНР.
Экипажи Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Расчет РСЗО "Град" группировки прикрытия государственной границы уничтожил систему "Вампир" чешского производства, которая несколько дней обстреливала Белгородскую область.
Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне предупредили, что поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада.
Минобороны рассекретило документы по Крымской операции 1944 года. Был запущен исторический раздел "Победное дыхание крымской весны 44-го", рассказывающий о героических сражениях в ходе наступления.
27 марта, 10:07
Над Белгородской областью сбито 18 снарядов "Вампир"Российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью 18 реактивных снарядов "Вампир" чешского производства, сообщили 27 марта в Минобороны РФ
 
НовостиРоссияМинобороныВооруженные силы УкраиныМИДЖитомирская областьОдессаСу-34ударыавиабомбы
 
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