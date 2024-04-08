Главное за ночь 8 апреля
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРабота расчетов РСЗО "Град" ЦВО на Краснолиманском направлении
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника: этой ночью взрывы раздавались в Одессе, Житомирской области и оккупированной части ДНР.
Экипажи Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Расчет РСЗО "Град" группировки прикрытия государственной границы уничтожил систему "Вампир" чешского производства, которая несколько дней обстреливала Белгородскую область.
Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне предупредили, что поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада.
Минобороны рассекретило документы по Крымской операции 1944 года. Был запущен исторический раздел "Победное дыхание крымской весны 44-го", рассказывающий о героических сражениях в ходе наступления.