https://ukraina.ru/20240408/1054367198.html

Главное за ночь 8 апреля

Главное за ночь 8 апреля - 08.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 8 апреля

ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника: этой ночью взрывы раздавались в Одессе, Житомирской области и оккупированной части ДНР. Украина.ру, 08.04.2024

2024-04-08T08:06

2024-04-08T08:06

2024-04-08T08:06

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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника: этой ночью взрывы раздавались в Одессе, Житомирской области и оккупированной части ДНР.Экипажи Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по командному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.Расчет РСЗО "Град" группировки прикрытия государственной границы уничтожил систему "Вампир" чешского производства, которая несколько дней обстреливала Белгородскую область.Главы МИД Великобритании и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне предупредили, что поражение Киева в конфликте с Россией можно будет расценивать как поражение Запада.Минобороны рассекретило документы по Крымской операции 1944 года. Был запущен исторический раздел "Победное дыхание крымской весны 44-го", рассказывающий о героических сражениях в ходе наступления.

https://ukraina.ru/20240327/1054137781.html

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новости, россия, минобороны, вооруженные силы украины, мид, житомирская область, одесса, су-34, удары, авиабомбы