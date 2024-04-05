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Российские военнослужащие откопали бронемашину "Азовец"
Российские военнослужащие откопали бронемашину "Азовец" - 05.04.2024 Украина.ру
Российские военнослужащие откопали бронемашину "Азовец"
Военнослужащие ВС РФ откопали бронемашину "Азовец", принадлежащую одноименному полку на Украине. Об этом рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат журналистам РИА Новости
2024-04-05T12:16
2024-04-05T12:16
2024-04-05T12:16
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Российские военные нашли и откопали скандально известную бронемашину "Азовец" запрещенного в России националистического полка "Азов"*.Бронемашину "Азовец" спроектировали в 2015 году как "танк для ведения боя в условиях города". По версии создателей, стоимость БМП составила 5 миллионов долларов (462 млн рублей). Из-за финансового скандала дальнейшие испытания и разработки были приостановлены, пишет агентство.Скандал заключался в том, что на дорогостоящую машину вместо приборов наблюдения установили камеры от домофонов, причем по завышенной цене.Бронемашина вскоре после скандала была похищена у разработчиками. Предположительно, боевиками "Азова"*, которые спрятали БМП на одной из своих баз."Со временем продвижения наших войск местные жители показали, что в какое-то время там закопали какой-то из образцов техники. Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас", — сказал Карат.По его мнению, налицо "распил бюджета". Российские специалисты убеждены, что "Азовец" непригоден к применению в боевых условиях.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240404/1054295217.html
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новости, россия, украина, "азов", бронетехника, бронеавтомобили, вс рф
Новости, Россия, Украина, "Азов", бронетехника, бронеавтомобили, ВС РФ
Российские военнослужащие откопали бронемашину "Азовец"
Военнослужащие ВС РФ откопали бронемашину "Азовец", принадлежащую одноименному полку на Украине. Об этом рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения с позывным Карат журналистам РИА Новости
Российские военные нашли и откопали скандально известную бронемашину "Азовец" запрещенного в России националистического полка "Азов"*.
Бронемашину "Азовец" спроектировали в 2015 году как "танк для ведения боя в условиях города". По версии создателей, стоимость БМП составила 5 миллионов долларов (462 млн рублей). Из-за финансового скандала дальнейшие испытания и разработки были приостановлены, пишет
агентство.
Скандал заключался в том, что на дорогостоящую машину вместо приборов наблюдения установили камеры от домофонов, причем по завышенной цене.
Бронемашина вскоре после скандала была похищена у разработчиками. Предположительно, боевиками "Азова"*, которые спрятали БМП на одной из своих баз.
"Со временем продвижения наших войск местные жители показали, что в какое-то время там закопали какой-то из образцов техники. Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас", — сказал Карат.
По его мнению, налицо "распил бюджета". Российские специалисты убеждены, что "Азовец" непригоден к применению в боевых условиях.
* Запрещенная в России террористическая организация.