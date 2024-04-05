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ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области
ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области - 05.04.2024 Украина.ру
ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области
Вооруженные силы Украины обстреляли электроподстанцию в Запорожской области, сообщил 5 апреля губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
2024-04-05T10:11
2024-04-05T10:11
2024-04-05T10:11
новости
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
украина
электроснабжение
электроэнергия
электроподстанции
обстрелы
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"Более 25 тысяч абонентов 75 населенных пунктов Токмакского района остались без электричества после того, как ВСУ обстреляли подстанцию", - написал Балицкий.В результате обстрела ВСУ никто не пострадал. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий теракта, а также над восстановлением критической инфраструктуры, сообщил глава региона.
https://ukraina.ru/20240321/1054017911.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина, электроснабжение, электроэнергия, электроподстанции, обстрелы
Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, электроснабжение, электроэнергия, электроподстанции, обстрелы
ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области
Вооруженные силы Украины обстреляли электроподстанцию в Запорожской области, сообщил 5 апреля губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале