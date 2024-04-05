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ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области

ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области - 05.04.2024 Украина.ру

ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области

Вооруженные силы Украины обстреляли электроподстанцию в Запорожской области, сообщил 5 апреля губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале

2024-04-05T10:11

2024-04-05T10:11

2024-04-05T10:11

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"Более 25 тысяч абонентов 75 населенных пунктов Токмакского района остались без электричества после того, как ВСУ обстреляли подстанцию", - написал Балицкий.В результате обстрела ВСУ никто не пострадал. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий теракта, а также над восстановлением критической инфраструктуры, сообщил глава региона.

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новости, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина, электроснабжение, электроэнергия, электроподстанции, обстрелы