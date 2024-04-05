ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области - 05.04.2024 Украина.ру
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ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области
ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области - 05.04.2024 Украина.ру
ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области
Вооруженные силы Украины обстреляли электроподстанцию в Запорожской области, сообщил 5 апреля губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
2024-04-05T10:11
2024-04-05T10:11
новости
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
россия
украина
электроснабжение
электроэнергия
электроподстанции
обстрелы
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"Более 25 тысяч абонентов 75 населенных пунктов Токмакского района остались без электричества после того, как ВСУ обстреляли подстанцию", - написал Балицкий.В результате обстрела ВСУ никто не пострадал. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий теракта, а также над восстановлением критической инфраструктуры, сообщил глава региона.
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новости, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, россия, украина, электроснабжение, электроэнергия, электроподстанции, обстрелы
Новости, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, электроснабжение, электроэнергия, электроподстанции, обстрелы

ВСУ лишили света 25 тысяч абонентов в Запорожской области

10:11 05.04.2024
 
© Балицкий Евгений телеграм-канал
© Балицкий Евгений телеграм-канал
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Вооруженные силы Украины обстреляли электроподстанцию в Запорожской области, сообщил 5 апреля губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале
"Более 25 тысяч абонентов 75 населенных пунктов Токмакского района остались без электричества после того, как ВСУ обстреляли подстанцию", - написал Балицкий.

В результате обстрела ВСУ никто не пострадал.
Специалисты уже работают над ликвидацией последствий теракта, а также над восстановлением критической инфраструктуры, сообщил глава региона.
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
21 марта, 13:21
"Харьков – русский город": Балицкий рассказал, что нужно для защиты БелгородаДля защиты Белгорода от обстрелов ВСУ нужно "купировать" вокруг Харькова военную группировку, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала
 
НовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаэлектроснабжениеэлектроэнергияэлектроподстанцииобстрелы
 
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