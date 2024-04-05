Российские военные уничтожили более 40 целей в Ростовской области - губернатор

Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему миру Немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и во всём мире систем противовоздушной обороны Patriot инициирует Германия. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт "Общественное"