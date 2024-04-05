Российские военные уничтожили более 40 целей в Ростовской области - губернатор - 05.04.2024 Украина.ру
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Российские военные уничтожили более 40 целей в Ростовской области - губернатор
Российские военные уничтожили более 40 целей в Ростовской области - губернатор - 05.04.2024 Украина.ру
Российские военные уничтожили более 40 целей в Ростовской области - губернатор
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 40 целей в Ростовской области. Об этом 5 апреля сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале
2024-04-05T07:05
2024-04-05T07:05
пво
новости
ростовская область
беспилотники
уничтожение
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"По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения", - написал Голубев.Накануне поздним вечером российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Курской областью, еще один был перехвачен.
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пво, новости, ростовская область, беспилотники, уничтожение
ПВО, Новости, Ростовская область, беспилотники, уничтожение

Российские военные уничтожили более 40 целей в Ростовской области - губернатор

07:05 05.04.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочая поездка зампредседателя Совбеза РФ Д. Медведева в Ростовскую область
Рабочая поездка зампредседателя Совбеза РФ Д. Медведева в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 40 целей в Ростовской области. Об этом 5 апреля сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале
"По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения", - написал Голубев.
Накануне поздним вечером российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Курской областью, еще один был перехвачен.
- РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Вчера, 17:19
Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему мируНемедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и во всём мире систем противовоздушной обороны Patriot инициирует Германия. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт "Общественное"
 
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