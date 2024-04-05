Российские военные уничтожили более 40 целей в Ростовской области - губернатор
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочая поездка зампредседателя Совбеза РФ Д. Медведева в Ростовскую область
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили более 40 целей в Ростовской области. Об этом 5 апреля сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале
"По предварительным данным, в Морозовском районе силами ПВО уничтожено более 40 целей. В результате атаки повреждена электроподстанция. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения", - написал Голубев.
Накануне поздним вечером российские средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Курской областью, еще один был перехвачен.
Вчера, 17:19Кулеба заставил Германию искать ПВО для Украины по всему мируНемедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и во всём мире систем противовоздушной обороны Patriot инициирует Германия. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передаёт "Общественное"