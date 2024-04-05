Эксперт раскрыл, как ВС РФ готовят удар на Лиман, грызут ВСУ под Часов Яром и гонят в мешок под Северском - 05.04.2024 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, как ВС РФ готовят удар на Лиман, грызут ВСУ под Часов Яром и гонят в мешок под Северском
Эксперт раскрыл, как ВС РФ готовят удар на Лиман, грызут ВСУ под Часов Яром и гонят в мешок под Северском - 05.04.2024 Украина.ру
Эксперт раскрыл, как ВС РФ готовят удар на Лиман, грызут ВСУ под Часов Яром и гонят в мешок под Северском
Задумка ВС РФ состоит в том, чтобы обогнуть Северск и вынудить ВСУ самостоятельно вывести войска из этого "мешка". Также есть продвижение к Северскому Донцу в районе Терн с дальнейшей целью наступать на Красный Лиман. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
2024-04-05T05:00
2024-04-05T05:00
новости
россия
северск
часов яр
илья мощанский
днр
донбасс
красный лиман
всу
наступление
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Активные боевые действия на фронте начнутся в конце мая, когда подсохнет земля и можно будет распределить новые резервы. Пока российское наше командование пытается всячески срезать вклинения ВСУ, рассказал эксперт.При этом Северск взять сложно, на этом направлении у российской армии были самые крупные потери. Там трудно воевать: с одной стороны – река Северский Донец, с другой – высоты, добавил редактор.Идея российского командования состоит в том, чтобы так обогнуть Северск, что противник сам будет вынужден вывести войска из этого "мешка". Насколько это удастся, будет понятно через пару месяцев, отметил он.Сейчас российские войска продвигаются в районе Терн к Северскому Донцу с расчетом наступать на Красный Лиман. А южнее – Часов Яр, где ВС РФ тоже хорошо "грызут" противника. Но главное сейчас – не угробить резервы "в боях за избушку лесника", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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северск
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новости, россия, северск, часов яр, илья мощанский, днр, донбасс, красный лиман, всу, наступление, сво
Новости, Россия, Северск, Часов Яр, Илья Мощанский, ДНР, Донбасс, Красный Лиман, ВСУ, наступление, СВО

Эксперт раскрыл, как ВС РФ готовят удар на Лиман, грызут ВСУ под Часов Яром и гонят в мешок под Северском

05:00 05.04.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитная установка ВС РФ в южном секторе СВО
Зенитная установка ВС РФ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
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Задумка ВС РФ состоит в том, чтобы обогнуть Северск и вынудить ВСУ самостоятельно вывести войска из этого "мешка". Также есть продвижение к Северскому Донцу в районе Терн с дальнейшей целью наступать на Красный Лиман. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Активные боевые действия на фронте начнутся в конце мая, когда подсохнет земля и можно будет распределить новые резервы. Пока российское наше командование пытается всячески срезать вклинения ВСУ, рассказал эксперт.
"Потому что такие вклинения при такой сложной конфигурации фронта требуют дополнительных сил. А когда линия фронта выравнивается, высвобождаются несколько полков или дивизий. Противнику это тоже было бы выгодно", - подчеркнул Мощанский.
При этом Северск взять сложно, на этом направлении у российской армии были самые крупные потери. Там трудно воевать: с одной стороны – река Северский Донец, с другой – высоты, добавил редактор.
Идея российского командования состоит в том, чтобы так обогнуть Северск, что противник сам будет вынужден вывести войска из этого "мешка". Насколько это удастся, будет понятно через пару месяцев, отметил он.
Сейчас российские войска продвигаются в районе Терн к Северскому Донцу с расчетом наступать на Красный Лиман. А южнее – Часов Яр, где ВС РФ тоже хорошо "грызут" противника. Но главное сейчас – не угробить резервы "в боях за избушку лесника", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
Роман Насонов интервью
Вчера, 06:52
Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесахМы сейчас должны подготовиться к тому, чтобы выполнить поставленную президентом задачу о создании зоны безопасности возле "старых" российских регионов. У нас есть там резервы. Не только по личному составу, но и по вновь созданным соединениям. Они уже готовы в тылу для выполнения задач
 
НовостиРоссияСеверскЧасов ЯрИлья МощанскийДНРДонбассКрасный ЛиманВСУнаступлениеСВО
 
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