Эксперт раскрыл, как ВС РФ готовят удар на Лиман, грызут ВСУ под Часов Яром и гонят в мешок под Северском
Задумка ВС РФ состоит в том, чтобы обогнуть Северск и вынудить ВСУ самостоятельно вывести войска из этого "мешка". Также есть продвижение к Северскому Донцу в районе Терн с дальнейшей целью наступать на Красный Лиман. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Активные боевые действия на фронте начнутся в конце мая, когда подсохнет земля и можно будет распределить новые резервы. Пока российское наше командование пытается всячески срезать вклинения ВСУ, рассказал эксперт.
"Потому что такие вклинения при такой сложной конфигурации фронта требуют дополнительных сил. А когда линия фронта выравнивается, высвобождаются несколько полков или дивизий. Противнику это тоже было бы выгодно", - подчеркнул Мощанский.
При этом Северск взять сложно, на этом направлении у российской армии были самые крупные потери. Там трудно воевать: с одной стороны – река Северский Донец, с другой – высоты, добавил редактор.
Идея российского командования состоит в том, чтобы так обогнуть Северск, что противник сам будет вынужден вывести войска из этого "мешка". Насколько это удастся, будет понятно через пару месяцев, отметил он.
Сейчас российские войска продвигаются в районе Терн к Северскому Донцу с расчетом наступать на Красный Лиман. А южнее – Часов Яр, где ВС РФ тоже хорошо "грызут" противника. Но главное сейчас – не угробить резервы "в боях за избушку лесника", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
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