Дошли до первой линии обороны: эксперт раскрыл, как ВС РФ "прогрызают" шесть бригад ВСУ за Авдеевкой
За Авдеевкой ВС РФ потихоньку "прогрызают" оборону ВСУ, но рывка до Карловки пока не произошло. Военные продвинулись только до первой линии обороны противника в селах за городом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, главный редактор альманаха "Военная летопись" Илья Мощанский
Российские войска наступают три месяца на Авдеевском направлении. Это уже моральный предел человеческих ресурсов, но бойцы продолжают двигаться на запад и северо-запад, рассказал редактор.
С российской стороны на этом направлении работает оперативная группа "Центр" в составе двух армий. Но фактически это не две армии времен Великой Отечественной войны, а корпус, отметил специалист.
"Мы потихоньку грызем оборону ВСУ, но никакого рывка до Карловки, как об этом писал наш верховный диван, не произошло. В степь донецкую мы не вышли. Мы продвинулись только до первой линии обороны противника в этих селах", - отметил Мощанский.
Всю эту линию к северо-западу и западу от Авдеевки обороняют пять-шесть украинских механизированных бригад. У России там в двух армиях по три бригады и две бригады ГРУ, которые занимаются истреблением "Абрамсов", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Илья Мощанский: Если Россия летом не пойдет на Запорожье вдоль Днепра, ВСУ устроят ей новое безумие читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 06:47Дмитрий Выдрин о том, почему Голлум не ест лембас и вернет ли Украина себе бородинский хлебТурция торгует не только беспилотниками или корветами. Она главный поставщик цветов на украинские военные кладбища. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин