Дошли до первой линии обороны: эксперт раскрыл, как ВС РФ "прогрызают" шесть бригад ВСУ за Авдеевкой

Дмитрий Выдрин о том, почему Голлум не ест лембас и вернет ли Украина себе бородинский хлеб

Турция торгует не только беспилотниками или корветами. Она главный поставщик цветов на украинские военные кладбища. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин