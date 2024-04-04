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Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева
Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева - 04.04.2024 Украина.ру
Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева
В боевых действиях, которые сегодня происходят между Россией и Украиной, не будет победителя, считает соучредитель "95 Квартала" и бывший бизнес-партнёр Владимира Зеленского Борис Шефир. Он указывает на то, что Москве и Киеву "было бы прекрасно дружить снова"
2024-04-04T23:01
2024-04-04T23:01
2024-04-04T23:01
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В частности, он назвал отмену русской культуры глупостью и признался, что сам является её поклонником. Сегодня Шефир находится в Германии, где живёт с детьми. Общаясь с журналистами он пояснил, что знает украинский язык и может на нём говорить, но родной для себя считает именно русскую речь. Шефир напомнил, как долгое время Россия и Украина "всю жизнь жили вместе" и прекрасно ладили. По его мнению, в Киеве должны понять, что с Москвой лучше дружить о чём необходимо сообщить Кремлю обязательно. "Это было бы прекрасно. Конечно-конечно, нужно дружить снова. Вообще, нужно дружить со всеми, и с Россией в том числе", – призвал бизнесмен. Украинские СМИ раскритиковали интервью Шефира, а его родной брат, бывший первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что "категорически не согласен" с позицией родственника. *СМИ признано в России иноагентом
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новости, борис шефир, 95 квартал, радио свобода, владимир зеленский, украина, москва, киев, русская культура, культурное наследие, сво
Новости, Борис Шефир, 95 квартал, Радио Свобода, Владимир Зеленский, Украина, Москва, Киев, русская культура, культурное наследие, СВО
Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева
В боевых действиях, которые сегодня происходят между Россией и Украиной, не будет победителя, считает соучредитель "95 Квартала" и бывший бизнес-партнёр Владимира Зеленского Борис Шефир. Он указывает на то, что Москве и Киеву "было бы прекрасно дружить снова"
В частности, он назвал отмену русской культуры глупостью и признался, что сам является её поклонником.
Я говорю по-русски. Я люблю русский язык, русскую культуру... Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупость. Если бы я был рядом (с Зеленским. - Ред.), я сказал бы: давай это дело сворачивать и давай дружить. Но там совсем другие установки", – заявил он в интервью Радио Свобода*.
Сегодня Шефир находится в Германии, где живёт с детьми. Общаясь с журналистами он пояснил, что знает украинский язык и может на нём говорить, но родной для себя считает именно русскую речь.
"То, что сейчас творится с русским, я считаю неправильным. (...) То, что там (прим. ред. – на Украине) народ сошел с ума, то это такое дело. Я не считаю, что культура делится на национальности. Это мое мировоззрение. А то, что произошло у нас – начали отвергать русскую культуру – неправильно", – добавил он.
Шефир напомнил, как долгое время Россия и Украина "всю жизнь жили вместе" и прекрасно ладили. По его мнению, в Киеве должны понять, что с Москвой лучше дружить о чём необходимо сообщить Кремлю обязательно.
"Это было бы прекрасно. Конечно-конечно, нужно дружить снова. Вообще, нужно дружить со всеми, и с Россией в том числе", – призвал бизнесмен.
Украинские СМИ раскритиковали интервью Шефира, а его родной брат, бывший первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что "категорически не согласен" с позицией родственника.
*СМИ признано в России иноагентом