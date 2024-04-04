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Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева

Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева - 04.04.2024 Украина.ру

Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева

В боевых действиях, которые сегодня происходят между Россией и Украиной, не будет победителя, считает соучредитель "95 Квартала" и бывший бизнес-партнёр Владимира Зеленского Борис Шефир. Он указывает на то, что Москве и Киеву "было бы прекрасно дружить снова"

2024-04-04T23:01

2024-04-04T23:01

2024-04-04T23:01

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борис шефир

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русская культура

культурное наследие

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В частности, он назвал отмену русской культуры глупостью и признался, что сам является её поклонником. Сегодня Шефир находится в Германии, где живёт с детьми. Общаясь с журналистами он пояснил, что знает украинский язык и может на нём говорить, но родной для себя считает именно русскую речь. Шефир напомнил, как долгое время Россия и Украина "всю жизнь жили вместе" и прекрасно ладили. По его мнению, в Киеве должны понять, что с Москвой лучше дружить о чём необходимо сообщить Кремлю обязательно. "Это было бы прекрасно. Конечно-конечно, нужно дружить снова. Вообще, нужно дружить со всеми, и с Россией в том числе", – призвал бизнесмен. Украинские СМИ раскритиковали интервью Шефира, а его родной брат, бывший первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что "категорически не согласен" с позицией родственника. *СМИ признано в России иноагентом

https://ukraina.ru/20240330/1054204848.html

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новости, борис шефир, 95 квартал, радио свобода, владимир зеленский, украина, москва, киев, русская культура, культурное наследие, сво