Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева - 04.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240404/1054317545.html
Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева
Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева - 04.04.2024 Украина.ру
Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева
В боевых действиях, которые сегодня происходят между Россией и Украиной, не будет победителя, считает соучредитель "95 Квартала" и бывший бизнес-партнёр Владимира Зеленского Борис Шефир. Он указывает на то, что Москве и Киеву "было бы прекрасно дружить снова"
2024-04-04T23:01
2024-04-04T23:01
новости
борис шефир
95 квартал
радио свобода
владимир зеленский
украина
москва
киев
русская культура
культурное наследие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103229/83/1032298307_107:0:887:439_1920x0_80_0_0_a7cb17969201b1598cd05b86473597a0.jpg.webp
В частности, он назвал отмену русской культуры глупостью и признался, что сам является её поклонником. Сегодня Шефир находится в Германии, где живёт с детьми. Общаясь с журналистами он пояснил, что знает украинский язык и может на нём говорить, но родной для себя считает именно русскую речь. Шефир напомнил, как долгое время Россия и Украина "всю жизнь жили вместе" и прекрасно ладили. По его мнению, в Киеве должны понять, что с Москвой лучше дружить о чём необходимо сообщить Кремлю обязательно. "Это было бы прекрасно. Конечно-конечно, нужно дружить снова. Вообще, нужно дружить со всеми, и с Россией в том числе", – призвал бизнесмен. Украинские СМИ раскритиковали интервью Шефира, а его родной брат, бывший первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что "категорически не согласен" с позицией родственника. *СМИ признано в России иноагентом
https://ukraina.ru/20240330/1054204848.html
украина
москва
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103229/83/1032298307_204:0:789:439_1920x0_80_0_0_8c4d71278c1b24172c94374680820357.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, борис шефир, 95 квартал, радио свобода, владимир зеленский, украина, москва, киев, русская культура, культурное наследие, сво
Новости, Борис Шефир, 95 квартал, Радио Свобода, Владимир Зеленский, Украина, Москва, Киев, русская культура, культурное наследие, СВО

Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева

23:01 04.04.2024
 
© nv.uaСергей Шефир
Сергей Шефир
© nv.ua
Читать в
В боевых действиях, которые сегодня происходят между Россией и Украиной, не будет победителя, считает соучредитель "95 Квартала" и бывший бизнес-партнёр Владимира Зеленского Борис Шефир. Он указывает на то, что Москве и Киеву "было бы прекрасно дружить снова"
В частности, он назвал отмену русской культуры глупостью и признался, что сам является её поклонником.
Я говорю по-русски. Я люблю русский язык, русскую культуру... Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране. Для меня это глупость. Если бы я был рядом (с Зеленским. - Ред.), я сказал бы: давай это дело сворачивать и давай дружить. Но там совсем другие установки", – заявил он в интервью Радио Свобода*.
Сегодня Шефир находится в Германии, где живёт с детьми. Общаясь с журналистами он пояснил, что знает украинский язык и может на нём говорить, но родной для себя считает именно русскую речь.
"То, что сейчас творится с русским, я считаю неправильным. (...) То, что там (прим. ред. – на Украине) народ сошел с ума, то это такое дело. Я не считаю, что культура делится на национальности. Это мое мировоззрение. А то, что произошло у нас – начали отвергать русскую культуру – неправильно", – добавил он.
Шефир напомнил, как долгое время Россия и Украина "всю жизнь жили вместе" и прекрасно ладили. По его мнению, в Киеве должны понять, что с Москвой лучше дружить о чём необходимо сообщить Кремлю обязательно.

"Это было бы прекрасно. Конечно-конечно, нужно дружить снова. Вообще, нужно дружить со всеми, и с Россией в том числе", – призвал бизнесмен.

Украинские СМИ раскритиковали интервью Шефира, а его родной брат, бывший первый помощник президента Сергей Шефир заявил, что "категорически не согласен" с позицией родственника.
*СМИ признано в России иноагентом
ВСУ обстреляли Белгород - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
30 марта, 13:39
На жительницу Харькова, призывающую не стрелять по Белгороду, на Украине завели уголовное делоНа жительницу Харькова, которая публично высказывалась в поддержку России, на Украине завели уголовное дело. Об этом 30 марта сообщила украинская Национальная полиция
 
НовостиБорис Шефир95 кварталРадио СвободаВладимир ЗеленскийУкраинаМоскваКиеврусская культуракультурное наследиеСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Киевские власти Часов Яра констатировали "самую сложную" ситуацию за весь период СВО
23:42СМИ раскрыли личность напавшего на губернатора Мурманской области
23:36Жители Днепропетровской области помешали военкомам насильно отправить земляка на фронт
23:07На губернатора Мурманской области совершено вооружённое нападение – СМИ
23:01Соучредитель "95 Квартала" назвал борьбу с русской культурой глупостью и помечтал о союзе Москвы и Киева
22:36В Курске сбито 4 беспилотника, но опасность атаки ВСУ сохраняется
22:24"В плен не брать!": Медведев резко высказался об иностранных наёмниках, воюющих на Украине
22:11Казино скупило за копейки данные украинцев, а в Раде грустят, что не россиян
21:42Глава МАГАТЭ заявил об "очень реальной угрозе" из-за отключения резервной линии на ЗАЭС
21:27Украина договорилась с Венгрией о расширении логистических и транспортных связей
21:06Почему провалился план Зеленского и что Россия будет делать с мигрантами из постсоветских стран и Европы
20:59Советник Байдена боится "слишком помогать" Украине из-за ядерного ответа РФ, считают в Конгрессе
20:36Улицу Бунина и Екатерининскую площадь в Одессе переименуют на европейский лад
20:09Израиль находится на высоком уровне готовности к войне – ЦАХАЛ
19:42Единственная в Конгрессе США уроженка Украины проголосует против нового пакета помощи Киеву - WP
19:22Киев не получит $100 млрд от НАТО, заявили в МИД Украины
18:55В МВФ не работают над реструктуризацией украинского долга
18:52Тысяча лет войны за ресурсы. Россию хотят вытеснить из Арктики
18:34В НАТО допустили поражение Украины и заявили об отсутствии планов отправлять свои войска на СВО
18:33Макрон увидел угрозу в России, миссия НАТО на Украине. Итоги 4 апреля на Украине
Лента новостейМолния