https://ukraina.ru/20240404/1054308466.html

"Новатэк" закроет масштабный проект "Арктик СПГ 2" и сосредоточится на Мурманске – Reuters

"Новатэк" закроет масштабный проект "Арктик СПГ 2" и сосредоточится на Мурманске – Reuters - 04.04.2024 Украина.ру

"Новатэк" закроет масштабный проект "Арктик СПГ 2" и сосредоточится на Мурманске – Reuters

Российская компания "Новатэк", специализирующаяся на добыче природного газа, вынуждена свернуть масштабный проект "Арктик СПГ-2" из-за антироссийских санкций. Вместо этого, компания сосредоточится на развитии своего проекта в незамерзающем порту Мурманска, пишет Reuters, ссылаясь на своим источники

2024-04-04T16:56

2024-04-04T16:56

2024-04-04T16:56

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"Россия сосредоточилась на развитии глобальных продаж морского СПГ (сжиженного природного газа), чтобы компенсировать падение экспорта трубопроводного газа в Европу, который упал до постсоветских минимумов на фоне серьезных разногласий с Западом из-за Украины", – говорится в публикации. Уточняется, что из-за ликвидации программы "Арктик СПГ-2" на полуострове Гыдан, Россия в 2030-2035 годах уменьшит свою долю на мировом ранке до пятой части с около 8% которыми обладает сегодня. Этот проект должен был стать крупнейшим в РФ заводом подобного типа с конечной производительностью 19,8 млн метрических тонн СПГ в год и 1,6 млн тонн стабильного газового конденсата в год из трёх линий, уточняет газета. Работа на первой линии "Арктик СПГ-2" была начата в конце прошлого года, но уже тогда производство отставало от графика из-за недостатка газовозов ледового класса. По данным источников СМИ, сегодня приостановлено производство по превращению метана в жидкость при температуре минус 163 по Цельсию. Вторая и третья линии должны были начать работу в 2024 и 2026 годах, но вторую производственную линию сегодня возводят на заводе в Белокаменке в Мурманской области. Среди преимуществ мурманского проекта выделяются постоянный доступ к незамерзающему порту в Баренцевом море, а также отсутствие необходимости танкеров ледового класса. Напомним, после начала российской спецоперации "Арктик СПГ-2" попал под европейские санкции. Иностранные акционеры объявили о приостановке сотрудничества, а "Новатек" заявлял о форс-мажорных обстоятельствах.

https://ukraina.ru/20240229/1053582042.html

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новости, мурманск, россия, reuters, производство, сжиженный природный газ, антироссийские санкции, сво