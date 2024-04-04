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Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal

Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal - 04.04.2024 Украина.ру

Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal

Представляющая Республиканскую партию США конгрессмен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не станет голосовать в поддержку законопроекта о выделении Киеву 60 миллиардов долларов помощи. Об этом сообщила газета Wall Street Journal

2024-04-04T10:31

2024-04-04T10:31

2024-04-04T10:31

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По данным издания, Спартц неоднократно указывала, что ждет от президента США Джо Байдена более четкой стратегии в отношении участия США в украинском конфликте и пристального внимания к тому, как расходуется помощь.Она также предлагала, чтобы любая помощь, направляемая на Украину, предлагалась в виде кредита, а администрация США уделяла больше внимания вопросам, близким к внутренней ситуации в стране.Она указала, что может поддержать пакет, который будет включать средства на вооружение, дополнительный надзор и ужесточение правил безопасности на границах США. Представители от Демократической партии признались, что надеялись, что Спартц сможет сыграть более активную роль в попытках закрепить республиканскую поддержку помощи Украине.В декабре прошлого года администрация США исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выражал надежду, что законодатели смогут приступить к его рассмотрению после возвращения с каникул 9 апреля. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.

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сша, конгресс сша, украина, новости, джо байден, киев, республиканская партия, демократическая партия, законопроект, законопроекты