Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal - 04.04.2024 Украина.ру
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Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal
Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal - 04.04.2024 Украина.ру
Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal
Представляющая Республиканскую партию США конгрессмен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не станет голосовать в поддержку законопроекта о выделении Киеву 60 миллиардов долларов помощи. Об этом сообщила газета Wall Street Journal
2024-04-04T10:31
2024-04-04T10:31
сша
конгресс сша
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новости
джо байден
киев
республиканская партия
демократическая партия
законопроект
законопроекты
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По данным издания, Спартц неоднократно указывала, что ждет от президента США Джо Байдена более четкой стратегии в отношении участия США в украинском конфликте и пристального внимания к тому, как расходуется помощь.Она также предлагала, чтобы любая помощь, направляемая на Украину, предлагалась в виде кредита, а администрация США уделяла больше внимания вопросам, близким к внутренней ситуации в стране.Она указала, что может поддержать пакет, который будет включать средства на вооружение, дополнительный надзор и ужесточение правил безопасности на границах США. Представители от Демократической партии признались, что надеялись, что Спартц сможет сыграть более активную роль в попытках закрепить республиканскую поддержку помощи Украине.В декабре прошлого года администрация США исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выражал надежду, что законодатели смогут приступить к его рассмотрению после возвращения с каникул 9 апреля. Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.
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сша, конгресс сша, украина, новости, джо байден, киев, республиканская партия, демократическая партия, законопроект, законопроекты
США, Конгресс США, Украина, Новости, Джо Байден, Киев, Республиканская партия, Демократическая партия, законопроект, законопроекты

Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal

10:31 04.04.2024
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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Представляющая Республиканскую партию США конгрессмен украинского происхождения Виктория Спартц заявила, что не станет голосовать в поддержку законопроекта о выделении Киеву 60 миллиардов долларов помощи. Об этом сообщила газета Wall Street Journal
По данным издания, Спартц неоднократно указывала, что ждет от президента США Джо Байдена более четкой стратегии в отношении участия США в украинском конфликте и пристального внимания к тому, как расходуется помощь.
Она также предлагала, чтобы любая помощь, направляемая на Украину, предлагалась в виде кредита, а администрация США уделяла больше внимания вопросам, близким к внутренней ситуации в стране.
"Я понимаю важность этого сражения и возможные последствия, если Россия одержит верх, но я также не очень наивная. Если у нас не будет надлежащего контроля, мы не достигнем наших целей... Мы не можем допустить этих бесконечных войн", - объяснила Спартц.
Она указала, что может поддержать пакет, который будет включать средства на вооружение, дополнительный надзор и ужесточение правил безопасности на границах США. Представители от Демократической партии признались, что надеялись, что Спартц сможет сыграть более активную роль в попытках закрепить республиканскую поддержку помощи Украине.
В декабре прошлого года администрация США исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине.
Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон выражал надежду, что законодатели смогут приступить к его рассмотрению после возвращения с каникул 9 апреля.
Считается, что Джонсону грозит бунт однопартийцев, недовольных помощью Украине в принципе. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование.
- РИА Новости, 1920, 19.03.2024
19 марта, 14:22
Глава Пентагона пообещал Киеву помощь даже без денег от Конгресса СШАСША будут продолжать поддерживать Украину несмотря на то, что Конгресс США не согласовал запрос о помощи стране. С таким заявлением выступил глава Минобороны США Ллойд Остин 19 марта, трансляция велась на сайте Пентагона
 
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