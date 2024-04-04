Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью - 04.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240404/1054293602.html
Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью
Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью - 04.04.2024 Украина.ру
Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщили 4 апреля на сайте Министерства по региональной безопасности
2024-04-04T07:07
2024-04-04T07:07
пво
беспилотники
новости
россия
военные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101580/16/1015801646_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_92e94694a821694293d73ecc7c9db2b0.jpg
"Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", - говорится в материале.Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили почти 600 самолетов, 270 вертолетов, около 19 тысяч беспилотников, почти 500 зенитных ракетных комплексов, порядка 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, а также другую технику.
https://ukraina.ru/20240402/1054270134.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101580/16/1015801646_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_04bebd9e7659118eef897e681fe2c891.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
пво, беспилотники, новости, россия, военные
ПВО, беспилотники, Новости, Россия, военные

Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью

07:07 04.04.2024
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкУчения ВВС и ПВО на юге России
Учения ВВС и ПВО на юге России - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в фотобанк
Читать в
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщили 4 апреля на сайте Министерства по региональной безопасности
"Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", - говорится в материале.
Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили почти 600 самолетов, 270 вертолетов, около 19 тысяч беспилотников, почти 500 зенитных ракетных комплексов, порядка 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, а также другую технику.
ВС РФ
2 апреля, 22:28
ПВО уничтожила 5 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областямиОператоры противовоздушной обороны засекли и поразили пять украинских беспилотников самолётного типа в Курской и Белгородской областях. Об этом вечером, 2 апреля, сообщили в Министерстве обороны России
 
ПВОбеспилотникиНовостиРоссиявоенные
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:31Украинка из конгресса США отказалась помогать Киеву - Wall Street Journal
10:07В ДНР обнаружили схрон с натовским оружием
09:47"Стамбул-2", дело о взрывчатке в иконах. Главное на Украине на утро 4 апреля
09:00Офицеры ВСУ указали на бесполезность поставок Киеву F-16
08:28Украинский кризис может выйти за географические рамки из-за НАТО - замглавы МИД РФ
08:03Главное за ночь 4 апреля
08:00Военный блок НАТО: 75 лет против России
07:41Генсек НАТО "троллит" Украину обещаниями о вступлении в альянс — депутат
07:07Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью
06:58Битва с украинскими БПЛА за российские НПЗ: олигархи должны закупать дронобойки и пулеметы
06:55"Сдадут его как стеклотару": эксперт о том, что еще США планирует сделать с Зеленским
06:52Роман Насонов: Россия забросает ВСУ "кубиками" и раздавит "Слоном", а потом переловит в сумских лесах
06:49Ермак как новый Салазар. Что будет с Зеленским после 20 мая?
06:47Дмитрий Выдрин о том, почему Голум не ест лембас и вернет ли Украина себе бородинский хлеб
06:40ВС РФ безопасность не гарантируют. Украина начала сезон закачки газа в подземные хранилища
06:30Эпидемия сифилиса в США. Почему заразная болезнь вернулась в Америку
06:27Зеленскому больше не гарантируют жизнь. Украинские эксперты о происходящем в Украине
05:20"Плачет, колется, но ест кактус": эксперт о том, почему ВСУ продолжают держаться за развалины в Работино
05:10Бомба в иконе: генерал-майор ФСБ рассказал, как и для чего преступники везли в Россию смертельный груз
05:00"Юридически – это не война": историк о том, возможно ли в случае захода НАТО пересмотреть статус СВО
Лента новостейМолния