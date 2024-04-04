https://ukraina.ru/20240404/1054293602.html

Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью

Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью - 04.04.2024 Украина.ру

Российские военные уничтожили дроны над Тульской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщили 4 апреля на сайте Министерства по региональной безопасности

2024-04-04T07:07

2024-04-04T07:07

2024-04-04T07:07

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"Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет", - говорится в материале.Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили почти 600 самолетов, 270 вертолетов, около 19 тысяч беспилотников, почти 500 зенитных ракетных комплексов, порядка 16 тысяч танков и других боевых бронированных машин, а также другую технику.

https://ukraina.ru/20240402/1054270134.html

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пво, беспилотники, новости, россия, военные