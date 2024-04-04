"Креста на них нет": генерал-майор ФСБ предположил, кому на самом деле предназначался гексоген в иконах
Иконы со взрывчаткой каким-то образом могли переправлять для передачи российским военным. Не исключено, что злоумышленники готовились приурочить преступления к православной Пасхе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.
Не исключено, что злоумышленники готовили эти преступления, приурочив к Пасхе, к Светлому Воскресенью. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение, рассказал генерал-майор.
"Это первый раз. Вообще я скажу, что креста на них нет. Они уже дошли до того, что используют святые вещи для совершения убийств", - отметил Михайлов.
Также иконы с гексогеном каким-то образом могли переправлять для последующей передачи российским военным. На фронт идет много гуманитарной помощи и часто в ней присутствуют различные предметы культа, добавил специалист.
Солдаты и офицеры на передовой с благосклонностью принимают эти изделия, потому что в окопах "не бывает атеистов". Поэтому бомбы были так закамуфлированы. При этом 70 килограммов гексогена хватило бы для взрыва пятиэтажного дома, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы читайте на сайте Украина.ру
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