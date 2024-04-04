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"Креста на них нет": генерал-майор ФСБ предположил, кому на самом деле предназначался гексоген в иконах

"Креста на них нет": генерал-майор ФСБ предположил, кому на самом деле предназначался гексоген в иконах - 04.04.2024 Украина.ру

"Креста на них нет": генерал-майор ФСБ предположил, кому на самом деле предназначался гексоген в иконах

Иконы со взрывчаткой каким-то образом могли переправлять для передачи российским военным. Не исключено, что злоумышленники готовились приурочить преступления к православной Пасхе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов

2024-04-04T03:00

2024-04-04T03:00

2024-04-04T03:00

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бомба

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Сотрудники ФСБ вместе с таможенниками 2 апреля пресекли ввоз в Россию из Европы 27 самодельных взрывных устройств (СВУ) и взрывчатых веществ, спрятанных в иконы и церковную утварь.Не исключено, что злоумышленники готовили эти преступления, приурочив к Пасхе, к Светлому Воскресенью. Потому что человек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение, рассказал генерал-майор.Также иконы с гексогеном каким-то образом могли переправлять для последующей передачи российским военным. На фронт идет много гуманитарной помощи и часто в ней присутствуют различные предметы культа, добавил специалист.Солдаты и офицеры на передовой с благосклонностью принимают эти изделия, потому что в окопах "не бывает атеистов". Поэтому бомбы были так закамуфлированы. При этом 70 килограммов гексогена хватило бы для взрыва пятиэтажного дома, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Александр Михайлов о том, кому на самом деле предназначался гексоген, заложенный СБУ в иконы читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240403/1054285223.html

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