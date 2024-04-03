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В Раде разрабатывают модель брони от армии военнообязанных за деньги

В Раде разрабатывают модель брони от армии военнообязанных за деньги - 03.04.2024 Украина.ру

В Раде разрабатывают модель брони от армии военнообязанных за деньги

Около 50% своих работников сможет выкупить украинский бизнес у мобилизации. Соответствующая концепция бронирования от призыва в ряды ВСУ разрабатывается в Верховной Раде, сообщил председатель комитета украинского парламента по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха

2024-04-03T00:02

2024-04-03T00:02

2024-04-03T00:02

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По его словам, такая инициатива позволит за деньги освободить от армии половину военнообязанных сотрудников, нужных украинскому бизнесу. "В Верховной Раде разрабатывают модель бронирования, согласно которой бизнес сможет забронировать до 50% от военнообязанных сотрудников", - приводит слова РИА Новости. Таким образом, жизни украинцев оценили 1,5% от зарплаты плюс дополнительно фиксированная ставка в размере 20 тысяч гривен (500 долларов) в месяц". Такие условия предлагаются с учётом отсутствия у предприятий налоговых долгов. Счастливчикам, за которых заплатит работодатель, будет присвоен "зеленый QR-код", подтверждающий его бронирование от службы в ВСУ. Вместе с тем, такой статус не дает разрешение на выезд из страны (хотя о командировках ничего не говорится). Сегодня на Украине зарезервировано около 540 тысяч человек, преимущественно в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности и транспортном секторе, которые подлежат мобилизации, уточнил источник. Напомним, зимой этого года сообщалось, что Офис украинского президента подготовил несколько концепций по которым военнообязанных сотрудников предприятий будут освобождать от армии на время военного положения при внесении установленной платы в государственный бюджет. В марте Кабмин собирался привязать бронирование от службы в украинской армии к уровню зарплаты. Предполагалось, что воевать не придётся тем, у кого зарплата от 35 тысяч гривен (около $916): депутатам, чиновникам, полицейским и другим.

https://ukraina.ru/20240401/1054228349.html

https://ukraina.ru/20240402/1054267022.html

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новости, украина, рада, вооруженные силы украины, бизнес, мобилизация, сво, спецоперация