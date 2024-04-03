Владимир Беляев: писатель, прославивший Каменец-Подольский - 03.04.2024 Украина.ру
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Владимир Беляев: писатель, прославивший Каменец-Подольский
Владимир Беляев: писатель, прославивший Каменец-Подольский - 03.04.2024 Украина.ру
Владимир Беляев: писатель, прославивший Каменец-Подольский
115 лет назад родился лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии УССР им. Шевченко выдающийся советский писатель Владимир Павлович Беляев. Он прожил насыщенную жизнь: работал на заводе, воевал с бандитами, участвовал в Великой Отечественной войне... Верхом его трудов стал трёхтомник "Старая крепость", выдержавший три экранизации
2024-04-03T08:00
2024-04-03T08:00
история
история
история ссср
история украины
писатель
литература
советская власть
великая отечественная война
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Родился Владимир Павлович 3 апреля 1909 года в городке Каменце-Подольском в семье не имевшего чина секретаря окружного суда, украинца Павла Фёдоровича Сацевича. Детство его пришлось на годы революции и Гражданской войны, а юность – на тревожное послевоенное время. В этот период Володя отучился в подготовительном классе местной гимназии и почти закончил саму гимназию им. Степана Руданского. После войны в приграничный Каменец-Подольский из-за границы то и дело стали врываться диверсионные банды украинских националистов. Они грабили население и убивали партийных активистов.Мальчишки-комсомольцы, среди которых оказался и Владимир, вступали в части особого назначения (ЧОН), которые создавались в помощь пограничным частям для борьбы с бандитами. Беляев впоследствии об этом рассказывал так:"Литературоведы допускали неточность в биографии (...) по моей вине. Дело в том, что я родился в 1909 году, но... После Гражданской войны по селам носились банды. С ними велась борьба. Очень хотел помочь молодой Советской власти – записаться в ЧОН (части особого назначения). Не брали, потому что молодой. Тогда и приписал себе годы, будто родился в 1907 году".Но в конце концов с бандами справились, и Каменец-Подольский стал возвращаться к мирной жизни. В 1923 году Владимир окончил 1-ю трудовую школу, наследницу его гимназии, затем поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ) имени Балабанова, которое действовало при заводе "Мотор". Учеников таких училищ называли "фабзайцами". Одновременно он работал в литейном цехе и писал статьи и заметки в местную газету "Красная граница".В этот период времени мать Владимира оставила его отца и вышла замуж за каменец-подольского военкома Ефима Логвиновича Беляева. Именно его фамилию и взял себе Владимир Павлович и именно под ней вошел в историю отечественной литературы, а об отце – царском чиновнике, предпочитал не вспоминать.В 1926 году Владимир Павлович закончил ФЗУ и по комсомольской путёвке отправился в Бердянск на Первомайский завод сельскохозяйственного машиностроения, где стал работать в литейном цеху формовщиком. После тяжёлых рабочих смен юноша писал для газет статьи о трудовых буднях рабочей молодёжи."Первомайский завод поставил меня на ноги, научил преодолевать любые трудности, вселял веру в будущее нашей страны и мое собственное, подготовил меня не только физически, но прежде всего морально к борьбе с теми, кто мешал нам идти вперед. Первомайский завод дал мне путёвку в большую интересную жизнь".Позже события своих детских и юношеских лет Беляев взял за основу для знаменитой в СССР трилогии "Старая крепость". Так прототипом для главного героя, Василия Манджуры, стал он сам. Период работы в литейном цеху Первомайского завода лёг в основу третьей заключительной части.Летом 1927 года Володя, по болезни, вернулся в Каменец-Подольский, где стал работать в редакции газеты "Красная граница". Здесь он последовательно возглавлял несколько отделов, в том числе и театральный, пока поздней осенью 1929 года его не призвали на военную службу – так закончился каменецкий период его жизни.Служил Владимир в Симферополе в 3-й Крымской дивизии, одновременно работая редактором полковой газеты "На боевом посту". После службы, в ноябре 1930 года, его направили на работу в Ленинград, на завод, который выпускал первые советские танки. Там он стал членом ВКП(б).Работая на заводе, Беляев одновременно учился на вечернем отделе пединститута им. Герцена. В начале 1934 года на заводе ввели факультет особого назначения (ФОН), который давал возможность ответственным заводским работникам получить высшее техническое образование. Однако Владимир туда не пошёл – влечение к литературе привело к тому, что он покинул завод. В результате высшего образования писатель так и не получил.Беляев стал работать заведующим отделом в ленинградском журнале "Литературный современник". Печатался в журналах "Ленинград", "Залп", "Резец". Его произведения "Детство" и "Ровесники" высоко оценили Николай Тихонов и Самуил Маршак. А "Ровесники" на Всесоюзном конкурсе Профиздат даже получили вторую премию.Как раз в этот ленинградский период жизни Беляева и его семью настигли бушевавшие в стране репрессии Первым пострадал отец. В 1933 году его арестовало НКВД, после чего следы отца писателя теряются. Репрессии не миновали и отчима, его тоже арестовали и вскоре расстреляли. В места не столь отдалённые, как жена врага народа, отправилась мать. Не избежал ареста и сам Владимир. В 1936 году в Ленинграде за якобы написание "необъективного сценария о жизни Кирова" он был исключён из партии и арестован с формулировкой "За контрреволюционную деятельность". Чтобы доказать свою невиновность, Беляев писал из заключения во все инстанции, и доказал: его в конце концов освободили, а перед самым началом войны и восстановили в партии.В том же 1936 году началось долгое и плодотворное сотрудничество Беляева с кино: он работал творческим корреспондентом в отделе сценаристики студии "Ленфильм" – разрабатывал сюжеты, выискивал в прессе интересные факты.В ноябре 1936 года в журнале "Молодая гвардия" увидела свет его повесть "Подростки", а год спустя отдельной книгой вышла повесть "Старая крепость". По этой повести молодой писатель написал сценарий одноимённого фильма, снятого в 1937 году на Одесской киностудии режиссером Мироном Билинским. Однако фильм "Старая крепость" своего зрителя так и не увидел, потому что в Москву зачастил министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп, а в фильме были кадры о разгроме в 1918 году немецких интервентов. Ленту положили на полку, и в 1941 году все её копии погибли в огне военных пожарищ. Однако в 1954 году киевские режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов сняли фильм "Тревожная молодость" по мотивам книги, а 1973-76 годах Михаил Беликов и Александр Муратов на киностудии имени А. Довженко сняли семисерийный сериал.Трудом всей жизни писателя стала развитая из повести трилогия "Старая крепость": "Старая крепость", "Дом с привидениями", "Город у моря", и эпилог к ней – "Через двадцать лет". Последняя часть трилогии была написана уже после войны. В 1950 году она вышла как повесть. В 1951 году в Киеве впервые увидела свет вся трилогия в полном составе. 1954 году ее переиздали в Москве в издательстве "Советский писатель" тиражом в 75 000 экземпляров. Под окончательным текстом стояли две даты – "Май 1936, Ленинград" и "Август 1967, Москва".Вторая книга Беляева, под названием "Дом на Житомирской", впервые была напечатана в 1940 году в августовском и сентябрьском номерах журнала "Звезда". Весной 1941 года она вышла отдельной книгой в "Детиздате", уже под названием "Дом с привидениями".В мае 1938 года Беляев стал членом Союза писателей СССР. После освободительного похода Красной Армии на оккупированные ранее Польшей территории, его отправили в Западную Белоруссию, а оттуда – во Львов, где писатель начал работать над сценарием фильма "Голос Тараса" (1941). Однако начало войны застало его не там, а в Ленинграде. Здесь он написал сценарии к антифашистским фильмам: "Время расплаты" и "У старой няни", работал над книгами "Варвары с моноклями" и "Ленинградские ночи".А затем началась блокада, в которую Владимир Павлович едва не погиб:"Меня, истощённого, больного, потерявшего сознание, подобрали краснофлотцы на пустынной улице и затем вместе с умирающим сыном и больной женой вывезли по Дороге жизни через Ладожское озеро из Ленинграда на Крайний Север".Сначала планировалась эвакуация писателя и его семьи в Алма-Ату. Но в Вологде маршрут изменили: вместо Средней Азии эвакуированных направили в Архангельск. Там Беляев работал военным корреспондентом Совинформбюро на Севере: встречал в Баренцевом море "ленд-лизовские" конвои союзников, летал на ледовую разведку, участвовал в походах боевых кораблей.В августе 1944 года Беляев вернулся на Украину, во Львов. Он принимал участие в работе Чрезвычайной комиссии по расследованию и разоблачению гитлеровских зверств и их пособников – украинских националистов.На новом месте Беляев завел дружеские отношения с писателем Ярославом Галаном. Однако продлились они недолго – 24 октября 1949 украинский нацист-бандеровец убил Галана 11-ю ударами топора. Память друга Беляев почтил сценарием, по которому впоследствии был создан замечательный фильм "До последней минуты" (1973).Во Львове писатель проработал 15 лет, с 1944-го по 1959 год. Львовский период вдохновил его на написание сценария очень известного в советское время фильма "Иванна" (1959 г. – 30,2 млн. зрителей) и множества книг антифашисткой и антинационалистической направленности: "Кто тебя предал?", "Под чужими знаменами", "Формула яда", "Эхо Чёрного леса", "Последнее сальто Серого", "Разоблачение". Также вышли сборники его произведений "Свет во мраке", "Ночные птицы", "Растлители сознания", "До последней минуты" и "Я обвиняю!" В свете того, что в то время творилось на Западной Украине, нужно было обладать немалой храбростью и гражданской ответственностью, чтобы заниматься такой деятельностью в то время и в тех местах.В 1960 году Беляев переехал в Москву, здесь он уже прожил до самой своей смерти. Однако подолгу писатель в столице не засиживался: за последние 30 лет жизни он посетил 26 стран мира и множество раз ездил по стране. Часто приезжал и в Каменец-Подольский. В эти поездки, чтобы показать достопримечательности родного города, он часто брал с собой молодых литераторов.Владимир Павлович награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами "Знак Почета", Кавалерийским крестом "Возрождение Польши" и различными медалями. Он – заслуженный деятель польской культуры, почетный гражданин Каменец-Подольского. Но для нас самое главное, что этот человек до конца оставался пламенным патриотом своей Родины и яростным противником украинского национализма во всех его отвратительных проявлениях.
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история, история ссср, история украины, писатель, литература, советская власть, великая отечественная война
История, История, история СССР, история Украины, писатель, литература, Советская власть, Великая Отечественная война

Владимир Беляев: писатель, прославивший Каменец-Подольский

08:00 03.04.2024
 
© commons.wikimedia.orgПисатель Владимир Беляев
Писатель Владимир Беляев - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© commons.wikimedia.org
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Алексей
Стаценко
публицист
Все материалы
Юрий
Стаценко
автор издания Украина.ру
Все материалы
115 лет назад родился лауреат Государственной премии СССР и Государственной премии УССР им. Шевченко выдающийся советский писатель Владимир Павлович Беляев. Он прожил насыщенную жизнь: работал на заводе, воевал с бандитами, участвовал в Великой Отечественной войне... Верхом его трудов стал трёхтомник "Старая крепость", выдержавший три экранизации
Родился Владимир Павлович 3 апреля 1909 года в городке Каменце-Подольском в семье не имевшего чина секретаря окружного суда, украинца Павла Фёдоровича Сацевича. Детство его пришлось на годы революции и Гражданской войны, а юность – на тревожное послевоенное время. В этот период Володя отучился в подготовительном классе местной гимназии и почти закончил саму гимназию им. Степана Руданского. После войны в приграничный Каменец-Подольский из-за границы то и дело стали врываться диверсионные банды украинских националистов. Они грабили население и убивали партийных активистов.
Мальчишки-комсомольцы, среди которых оказался и Владимир, вступали в части особого назначения (ЧОН), которые создавались в помощь пограничным частям для борьбы с бандитами. Беляев впоследствии об этом рассказывал так:
"Литературоведы допускали неточность в биографии (...) по моей вине. Дело в том, что я родился в 1909 году, но... После Гражданской войны по селам носились банды. С ними велась борьба. Очень хотел помочь молодой Советской власти – записаться в ЧОН (части особого назначения). Не брали, потому что молодой. Тогда и приписал себе годы, будто родился в 1907 году".
Но в конце концов с бандами справились, и Каменец-Подольский стал возвращаться к мирной жизни. В 1923 году Владимир окончил 1-ю трудовую школу, наследницу его гимназии, затем поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ) имени Балабанова, которое действовало при заводе "Мотор". Учеников таких училищ называли "фабзайцами". Одновременно он работал в литейном цехе и писал статьи и заметки в местную газету "Красная граница".
В этот период времени мать Владимира оставила его отца и вышла замуж за каменец-подольского военкома Ефима Логвиновича Беляева. Именно его фамилию и взял себе Владимир Павлович и именно под ней вошел в историю отечественной литературы, а об отце – царском чиновнике, предпочитал не вспоминать.
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В 1926 году Владимир Павлович закончил ФЗУ и по комсомольской путёвке отправился в Бердянск на Первомайский завод сельскохозяйственного машиностроения, где стал работать в литейном цеху формовщиком. После тяжёлых рабочих смен юноша писал для газет статьи о трудовых буднях рабочей молодёжи.
"Первомайский завод поставил меня на ноги, научил преодолевать любые трудности, вселял веру в будущее нашей страны и мое собственное, подготовил меня не только физически, но прежде всего морально к борьбе с теми, кто мешал нам идти вперед. Первомайский завод дал мне путёвку в большую интересную жизнь".
Позже события своих детских и юношеских лет Беляев взял за основу для знаменитой в СССР трилогии "Старая крепость". Так прототипом для главного героя, Василия Манджуры, стал он сам. Период работы в литейном цеху Первомайского завода лёг в основу третьей заключительной части.
Летом 1927 года Володя, по болезни, вернулся в Каменец-Подольский, где стал работать в редакции газеты "Красная граница". Здесь он последовательно возглавлял несколько отделов, в том числе и театральный, пока поздней осенью 1929 года его не призвали на военную службу – так закончился каменецкий период его жизни.
Служил Владимир в Симферополе в 3-й Крымской дивизии, одновременно работая редактором полковой газеты "На боевом посту". После службы, в ноябре 1930 года, его направили на работу в Ленинград, на завод, который выпускал первые советские танки. Там он стал членом ВКП(б).
Работая на заводе, Беляев одновременно учился на вечернем отделе пединститута им. Герцена. В начале 1934 года на заводе ввели факультет особого назначения (ФОН), который давал возможность ответственным заводским работникам получить высшее техническое образование. Однако Владимир туда не пошёл – влечение к литературе привело к тому, что он покинул завод. В результате высшего образования писатель так и не получил.
Беляев стал работать заведующим отделом в ленинградском журнале "Литературный современник". Печатался в журналах "Ленинград", "Залп", "Резец". Его произведения "Детство" и "Ровесники" высоко оценили Николай Тихонов и Самуил Маршак. А "Ровесники" на Всесоюзном конкурсе Профиздат даже получили вторую премию.
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Как раз в этот ленинградский период жизни Беляева и его семью настигли бушевавшие в стране репрессии Первым пострадал отец. В 1933 году его арестовало НКВД, после чего следы отца писателя теряются. Репрессии не миновали и отчима, его тоже арестовали и вскоре расстреляли. В места не столь отдалённые, как жена врага народа, отправилась мать. Не избежал ареста и сам Владимир. В 1936 году в Ленинграде за якобы написание "необъективного сценария о жизни Кирова" он был исключён из партии и арестован с формулировкой "За контрреволюционную деятельность". Чтобы доказать свою невиновность, Беляев писал из заключения во все инстанции, и доказал: его в конце концов освободили, а перед самым началом войны и восстановили в партии.
В том же 1936 году началось долгое и плодотворное сотрудничество Беляева с кино: он работал творческим корреспондентом в отделе сценаристики студии "Ленфильм" – разрабатывал сюжеты, выискивал в прессе интересные факты.
В ноябре 1936 года в журнале "Молодая гвардия" увидела свет его повесть "Подростки", а год спустя отдельной книгой вышла повесть "Старая крепость". По этой повести молодой писатель написал сценарий одноимённого фильма, снятого в 1937 году на Одесской киностудии режиссером Мироном Билинским. Однако фильм "Старая крепость" своего зрителя так и не увидел, потому что в Москву зачастил министр иностранных дел Германии Йоахим фон Риббентроп, а в фильме были кадры о разгроме в 1918 году немецких интервентов. Ленту положили на полку, и в 1941 году все её копии погибли в огне военных пожарищ. Однако в 1954 году киевские режиссёры Александр Алов и Владимир Наумов сняли фильм "Тревожная молодость" по мотивам книги, а 1973-76 годах Михаил Беликов и Александр Муратов на киностудии имени А. Довженко сняли семисерийный сериал.
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Трудом всей жизни писателя стала развитая из повести трилогия "Старая крепость": "Старая крепость", "Дом с привидениями", "Город у моря", и эпилог к ней – "Через двадцать лет". Последняя часть трилогии была написана уже после войны. В 1950 году она вышла как повесть. В 1951 году в Киеве впервые увидела свет вся трилогия в полном составе. 1954 году ее переиздали в Москве в издательстве "Советский писатель" тиражом в 75 000 экземпляров. Под окончательным текстом стояли две даты – "Май 1936, Ленинград" и "Август 1967, Москва".
Вторая книга Беляева, под названием "Дом на Житомирской", впервые была напечатана в 1940 году в августовском и сентябрьском номерах журнала "Звезда". Весной 1941 года она вышла отдельной книгой в "Детиздате", уже под названием "Дом с привидениями".
В мае 1938 года Беляев стал членом Союза писателей СССР. После освободительного похода Красной Армии на оккупированные ранее Польшей территории, его отправили в Западную Белоруссию, а оттуда – во Львов, где писатель начал работать над сценарием фильма "Голос Тараса" (1941). Однако начало войны застало его не там, а в Ленинграде. Здесь он написал сценарии к антифашистским фильмам: "Время расплаты" и "У старой няни", работал над книгами "Варвары с моноклями" и "Ленинградские ночи".
А затем началась блокада, в которую Владимир Павлович едва не погиб:
"Меня, истощённого, больного, потерявшего сознание, подобрали краснофлотцы на пустынной улице и затем вместе с умирающим сыном и больной женой вывезли по Дороге жизни через Ладожское озеро из Ленинграда на Крайний Север".
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Сначала планировалась эвакуация писателя и его семьи в Алма-Ату. Но в Вологде маршрут изменили: вместо Средней Азии эвакуированных направили в Архангельск. Там Беляев работал военным корреспондентом Совинформбюро на Севере: встречал в Баренцевом море "ленд-лизовские" конвои союзников, летал на ледовую разведку, участвовал в походах боевых кораблей.
В августе 1944 года Беляев вернулся на Украину, во Львов. Он принимал участие в работе Чрезвычайной комиссии по расследованию и разоблачению гитлеровских зверств и их пособников – украинских националистов.
На новом месте Беляев завел дружеские отношения с писателем Ярославом Галаном. Однако продлились они недолго – 24 октября 1949 украинский нацист-бандеровец убил Галана 11-ю ударами топора. Память друга Беляев почтил сценарием, по которому впоследствии был создан замечательный фильм "До последней минуты" (1973).
Во Львове писатель проработал 15 лет, с 1944-го по 1959 год. Львовский период вдохновил его на написание сценария очень известного в советское время фильма "Иванна" (1959 г. – 30,2 млн. зрителей) и множества книг антифашисткой и антинационалистической направленности: "Кто тебя предал?", "Под чужими знаменами", "Формула яда", "Эхо Чёрного леса", "Последнее сальто Серого", "Разоблачение". Также вышли сборники его произведений "Свет во мраке", "Ночные птицы", "Растлители сознания", "До последней минуты" и "Я обвиняю!" В свете того, что в то время творилось на Западной Украине, нужно было обладать немалой храбростью и гражданской ответственностью, чтобы заниматься такой деятельностью в то время и в тех местах.
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В 1960 году Беляев переехал в Москву, здесь он уже прожил до самой своей смерти. Однако подолгу писатель в столице не засиживался: за последние 30 лет жизни он посетил 26 стран мира и множество раз ездил по стране. Часто приезжал и в Каменец-Подольский. В эти поездки, чтобы показать достопримечательности родного города, он часто брал с собой молодых литераторов.
Владимир Павлович награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами "Знак Почета", Кавалерийским крестом "Возрождение Польши" и различными медалями. Он – заслуженный деятель польской культуры, почетный гражданин Каменец-Подольского. Но для нас самое главное, что этот человек до конца оставался пламенным патриотом своей Родины и яростным противником украинского национализма во всех его отвратительных проявлениях.
 
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