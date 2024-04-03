https://ukraina.ru/20240403/1054257714.html

"Небо становится темным": Рогов рассказал, как Киев компенсирует роем FPV-дронов снарядный голод ВСУ

"Небо становится темным": Рогов рассказал, как Киев компенсирует роем FPV-дронов снарядный голод ВСУ - 03.04.2024 Украина.ру

"Небо становится темным": Рогов рассказал, как Киев компенсирует роем FPV-дронов снарядный голод ВСУ

Острую нехватку снарядов ВСУ испытывают от нескольких часов до одного-двух дней, но расслабляться не стоит. Потому что в это время летит рой вражеских беспилотников, когда небо без преувеличения становится темным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов

2024-04-03T03:30

2024-04-03T03:30

2024-04-03T10:10

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Снарядный голод у противника ощущается, но он непостоянный. Если он возникает, то это происходит в результате точного попадания по складам или нарушения логистики ВСУ, рассказал общественник.Острую нехватку боеприпасов ВСУ испытывают от нескольких часов до одного-двух дней, когда вместо 40 снарядов прилетает 10. Конечно, бойцам от этого становится полегче, но расслабляться все равно не стоит, добавил он.Далеко не все решается РЭБом, этих систем на фронте не хватает. Волонтеры из проекта "Народный окопный РЭБ" закрывают эти потребности и буквально спасают жизнь бойцам на позициях, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Рогов: ВСУ затмили небо над Запорожьем, Зеленский потерял "монобровь", а Россия разорвала Одессу читайте на сайте Украина.ру

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новости, киев, владимир рогов, владимир зеленский, всу, рэб, бпла, дроны, сво, снаряды, бойцы