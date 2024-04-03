"Небо становится темным": Рогов рассказал, как Киев компенсирует роем FPV-дронов снарядный голод ВСУ
03:30 03.04.2024 (обновлено: 10:10 03.04.2024)
© Фото : Петро Порошенко / TelegramFPV-дрон
© Фото : Петро Порошенко / Telegram
Острую нехватку снарядов ВСУ испытывают от нескольких часов до одного-двух дней, но расслабляться не стоит. Потому что в это время летит рой вражеских беспилотников, когда небо без преувеличения становится темным. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" (Запорожская область) Владимир Рогов
Снарядный голод у противника ощущается, но он непостоянный. Если он возникает, то это происходит в результате точного попадания по складам или нарушения логистики ВСУ, рассказал общественник.
Острую нехватку боеприпасов ВСУ испытывают от нескольких часов до одного-двух дней, когда вместо 40 снарядов прилетает 10. Конечно, бойцам от этого становится полегче, но расслабляться все равно не стоит, добавил он.
"Потому что в это время летят рои вражеских беспилотников, когда небо без преувеличения становится темным. Разведывательные коптеры корректируют огонь артиллерии, а FPV-дроны и дроны со сбросами все равно сеют смерть в большом количестве", - отметил Рогов.
Далеко не все решается РЭБом, этих систем на фронте не хватает. Волонтеры из проекта "Народный окопный РЭБ" закрывают эти потребности и буквально спасают жизнь бойцам на позициях, заключил собеседник издания.
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