https://ukraina.ru/20240402/1054259162.html

Путин назвал правила для мигрантов в России

Путин назвал правила для мигрантов в России - 02.04.2024 Украина.ру

Путин назвал правила для мигрантов в России

Президент России Владимир Путин 2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД перечислил правила для въезжающих в Россию мигрантов

2024-04-02T15:14

2024-04-02T15:14

2024-04-02T15:14

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владимир путин

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По его словам, приехать и жить в стране должны иметь возможность только те, кто уважает ее традиции, язык и культуру.По его словам, нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии. При этом надо кардинально обновить подходы к миграционной политике, добавил он.

https://ukraina.ru/20240401/1054236864.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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мигранты, новости, россия, владимир путин, мвд