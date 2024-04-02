Путин назвал правила для мигрантов в России - 02.04.2024 Украина.ру
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Путин назвал правила для мигрантов в России
Путин назвал правила для мигрантов в России - 02.04.2024 Украина.ру
Путин назвал правила для мигрантов в России
Президент России Владимир Путин 2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД перечислил правила для въезжающих в Россию мигрантов
2024-04-02T15:14
2024-04-02T15:14
мигранты
новости
россия
владимир путин
мвд
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По его словам, приехать и жить в стране должны иметь возможность только те, кто уважает ее традиции, язык и культуру.По его словам, нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии. При этом надо кардинально обновить подходы к миграционной политике, добавил он.
https://ukraina.ru/20240401/1054236864.html
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мигранты, новости, россия, владимир путин, мвд
мигранты, Новости, Россия, Владимир Путин, МВД

Путин назвал правила для мигрантов в России

15:14 02.04.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к гражданам России
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин 2 апреля на расширенном заседании коллегии МВД перечислил правила для въезжающих в Россию мигрантов
По его словам, приехать и жить в стране должны иметь возможность только те, кто уважает ее традиции, язык и культуру.

"Этот принцип должен быть решающим", - подчеркнул глава государства.

По его словам, нельзя допустить, чтобы недавние трагические события в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" спровоцировали рост ксенофобии и исламофобии. При этом надо кардинально обновить подходы к миграционной политике, добавил он.
- РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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