https://ukraina.ru/20240402/1054256974.html

Украинские СМИ раскрыли, кто стоит за атакой на нефтеперерабатывающий завод в Татарстане

Украинские СМИ раскрыли, кто стоит за атакой на нефтеперерабатывающий завод в Татарстане - 02.04.2024 Украина.ру

Украинские СМИ раскрыли, кто стоит за атакой на нефтеперерабатывающий завод в Татарстане

Ночная атака на нефтеперерабатывающий завод в Татарстане была совместной операцией Службы безопасности Украины и Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщает 2 апреля "РБК-Украина"

2024-04-02T14:00

2024-04-02T14:00

2024-04-02T14:00

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Источник издания признал, что это делается для того, чтобы помешать России финансировать спецоперацию ."Мы и в дальнейшем будем перекрывать кислород стране-бензоколонке, чтобы минимизировать поступление нефтедолларов в военный бюджет России", - пригрозил анонимный источник.Другой источник заверил, что "грохот" на российских объектах будет якобы не только продолжаться, но и усиливаться.Власти Татарстана сообщали, что во вторник на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотников. Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен, при атаке пострадали 12 человек.С начала марта украинские беспилотники атаковали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. Среди них предприятия в Нижегородской, Самарской, Рязанской областях, Краснодарском крае.Власти России не раз заявляли, что Украина превратилась в страну-террориста.

https://ukraina.ru/20240402/1054256274.html

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нпз, татарстан, украина, россия, новости, атака