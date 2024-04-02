Владимир Орлов: Россия не защитит "Алабугу" от украинских дронов, живя по принципу кота Матроскина
14:00 02.04.2024 (обновлено: 18:53 02.04.2024)
В "Алабуге" был атакован важный объект по производству военных беспилотников. НПЗ для нас тоже критически важны. Если у нас сейчас вдруг не будет производиться 95-й бензин и встанет половина автопарка, это тоже будет очень плохо
Поэтому любые объекты ВПК и энергетики нужно охранять, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее украинский тяжелый ударный дрон атаковал особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане. Судя по видеофиксации прилета, взрывчаткой был набит легкомоторный самолет, похожий на А-22. По поводу того, откуда от был запущен, высказываются три основные версии:
Первая. Он был способен пролететь 1500 километров с территории Украины.
Вторая. Его спрятали диверсанты на территории РФ, а потом запустили в нужный момент.
Третья. Атака осуществлялась с территории Казахстана.
- Владимир Петрович, кто тут ближе к правде?
- Дело не в том, откуда он был запущен. На этот вопрос должны ответить специалисты, которые осуществляют мониторинг нашего воздушного пространства (как он летел и где они его прозевали). Потенциально его могли запустить и с территории Украины. Но меня больше интересует, как у нас осуществляется охрана стратегически важных объектов на территории РФ.
Это касается не только "Алабуги". Это касается НПЗ и предприятий ВПК, куда постоянно прилетают БПЛА. Где посты ПВО, охраняющих эти объекты?
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Я напомню налет беспилотников на Рязанский НПЗ, когда там два дрона попали в одну рефракционную колонну. Так вот в интернете были видеокадры, что эти БПЛА пытались сбивать даже не из автоматического оружия, а из гражданской версии АК типа "Сайга", которую может получить частная охрана. Мы одиночными выстрелами пытались сбивать эти беспилотники.
Повторюсь, вопрос не в том, откуда запустили этот конкретный дрон. Вопрос в том, что у нас было сделано на местах, чтобы эти беспилотники не прилетели. Если бы на местах была организована противовоздушная и продиводиверсионная оборона, противник имел бы меньше успеха. Нам бы не пришлось обсуждать все эти прилеты, потому что их бы просто сбили.
У нас уже два года идут разговоры о необходимости создания глобальной мониторинговой системы, способной выявлять все объекты, которые летят вглубь нашего государства. Например, в "Народном фронте" предложили установить радары. Это все замечательно, но это все равно человеческий фактор – увидел человек БПЛА/не увидел человек БПЛА, успел он нажать кнопку/не успел он нажать кнопку. А нам нужна автоматическая система, которая могла бы нас информировать о том, что незарегистрированный объект проник в наше воздушное пространство.
У нас есть масса предприятий, готовых производить и обслуживать эти радары. Но на государственном и муниципальном уровне у нас до сих пор не принято решение о том, чтобы контролировать воздушное пространство и оперативно передавать информацию на средства ПВО.
Мы же прекрасно понимаем, что американцы мониторят нас из космоса и по два раза в сутки получают картинку нашей территории во всех спектральных диапазонах. Они прекрасно знают, где находятся наши средства ПВО, и, исходя из этого, предоставляют Украине информацию о безопасном маршруте полетов.
Поэтому нам нужны дежурные подвижные средства ПВО, чтобы они перемещаться в зависимости от получаемой информации и на пути вероятного полета этого БПЛА развертывать свои мощности. Беспилотник летит со скоростью 120 километров в час. Это не так много. Если бы мы вовремя сработали, мы бы его сбили.
Пока организация в этом вопросе у нас хромает. Надеюсь, что прилет по "Алабуге" заставит наши региональные и государственные институты перестать оглядываться на то, кто кому выделит бюджет и будет его осваивать, а возьмут и создадут систему безопасности наших стратегических объектов.
- Как обыватель я могу понять, что от мелких беспилотников защититься трудно. Но я все равно не понимаю, как можно было не заметить целый самолет. Для этого тоже нужна особая система, о которой вы говорите?
- Я подозреваю, что самолет мы обнаружили. Но у нас не работает единая система контроля воздушного пространства. В эту систему входят как гражданские радары, которые отслеживают полеты гражданской авиации, так и военные радары. А согласованности между ними у нас нет.
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Гражданские подумали, что это был военный самолет. Военные подумали, что это был гражданский А-22. Друг другу не сказали, вот он и пролетел. И как всегда военные все валят на гражданских, гражданские – на военных. А нам нужен консолидированный орган, который мониторил бы все и принимал бы решения сам, основываясь и на тех данных, и на тех данных.
- Короче говоря, "средства у нас есть, у нас ума не хватает"? Или у нас и средств ПВО не хватает и на фронт, и на тыл?
- Да, тут можно цитировать кота Матроскина. Периодически он бывает к месту. Но это комплексная проблема. У нас нет достаточной технической подготовленности глобального мониторинга всего нашего воздушного пространства, а также нет организации этого процесса.
- Может быть, я не прав. Но в этих условиях для меня важнее прикрыть склады с боеприпасами и "располаги" на фронте, а не НПЗ в тылу.
- Вы не правы. В "Алабуге" был атакован важный объект по производству военных беспилотников. НПЗ для нас тоже критически важны.
Если у нас сейчас вдруг не будет производится 95-й бензин и встанет половина автопарка, это тоже будет очень плохо. Поэтому любые объекты ВПК и энергетики нужно охранять.
Конечно, в первую очередь надо охранять линию фронта. Но и про тыл забывать нельзя.