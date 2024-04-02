Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ откроют на севере второй фронт, чтобы сдвинуть границу Украины на 50 км
Сейчас у России есть резервы численность в 150–160 тысяч человек, которые пока не задействованы в СВО. Вопрос в том, хватит ли для второго фронта техники, офицеров, штабных мощностей, и получится ли поддержать его авиацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Для создания санитарной зоны российским бойцам придется брать под контроль оставшийся участок границы примерно в 800 километров. Линии фронта там нет, а есть только граница, рассказал обозреватель.
Пока сложно сказать, хватит ли накопленных резервов, чтобы организовать на границе линию фронта и сдвинуть ее вглубь украинской территории минимум на 50 километров, добавил он.
"Сейчас у нас есть резервы численность в 150–160 тысяч человек, которые пока не задействованы в СВО (на 150 тысяч человек у нас больше личного состава, чем у ВСУ). Вопрос в том, хватит ли для них техники, офицеров, штабных мощностей, и получится ли этот фронт поддержать авиацией", - отметил Полетаев.
Если хватит мощностей, то такая операция может состояться летом. Конечно, хотелось бы открыть второй фронт и растянуть и без того ослабевшие силы противника. В случае успеха эта операция будет иметь стратегическое значение, заключил собеседник издания.
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