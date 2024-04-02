Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ откроют на севере второй фронт, чтобы сдвинуть границу Украины на 50 км - 02.04.2024 Украина.ру
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Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ откроют на севере второй фронт, чтобы сдвинуть границу Украины на 50 км
Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ откроют на севере второй фронт, чтобы сдвинуть границу Украины на 50 км - 02.04.2024 Украина.ру
Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ откроют на севере второй фронт, чтобы сдвинуть границу Украины на 50 км
Сейчас у России есть резервы численность в 150–160 тысяч человек, которые пока не задействованы в СВО. Вопрос в том, хватит ли для второго фронта техники, офицеров, штабных мощностей, и получится ли поддержать его авиацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-04-02T04:10
2024-04-02T04:10
новости
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фронт
всу
вс рф
резервы
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Для создания санитарной зоны российским бойцам придется брать под контроль оставшийся участок границы примерно в 800 километров. Линии фронта там нет, а есть только граница, рассказал обозреватель.Пока сложно сказать, хватит ли накопленных резервов, чтобы организовать на границе линию фронта и сдвинуть ее вглубь украинской территории минимум на 50 километров, добавил он.Если хватит мощностей, то такая операция может состояться летом. Конечно, хотелось бы открыть второй фронт и растянуть и без того ослабевшие силы противника. В случае успеха эта операция будет иметь стратегическое значение, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240331/1054205523.html
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новости, россия, украина, сергей полетаев , граница, фронт, всу, вс рф, резервы, сво
Новости, Россия, Украина, Сергей Полетаев , граница, фронт, ВСУ, ВС РФ, резервы, СВО

Обозреватель раскрыл, когда ВС РФ откроют на севере второй фронт, чтобы сдвинуть границу Украины на 50 км

04:10 02.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Сейчас у России есть резервы численность в 150–160 тысяч человек, которые пока не задействованы в СВО. Вопрос в том, хватит ли для второго фронта техники, офицеров, штабных мощностей, и получится ли поддержать его авиацией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Для создания санитарной зоны российским бойцам придется брать под контроль оставшийся участок границы примерно в 800 километров. Линии фронта там нет, а есть только граница, рассказал обозреватель.
Пока сложно сказать, хватит ли накопленных резервов, чтобы организовать на границе линию фронта и сдвинуть ее вглубь украинской территории минимум на 50 километров, добавил он.
"Сейчас у нас есть резервы численность в 150–160 тысяч человек, которые пока не задействованы в СВО (на 150 тысяч человек у нас больше личного состава, чем у ВСУ). Вопрос в том, хватит ли для них техники, офицеров, штабных мощностей, и получится ли этот фронт поддержать авиацией", - отметил Полетаев.
Если хватит мощностей, то такая операция может состояться летом. Конечно, хотелось бы открыть второй фронт и растянуть и без того ослабевшие силы противника. В случае успеха эта операция будет иметь стратегическое значение, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
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