"Не успеют даже сбежать": эксперт рассказал, как ФАБ-3000 поможет брать штурмом мощные укрепления ВСУ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсмотр территории "Азовстали" российскими военными
ФАБ-3000 будут использоваться там, где установлен сильный РЭБ или очень мощные сооружения. Сочетание таких бомбардировок и штурмовых действий станет эффективным инструментом, который позволит двигаться бойцам через застройку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Сейчас российский ВПК запустил производство ФАБ-3000, но пока она останется штучным оружием. Не было информации, чтобы к нему разработали УМПК. Для этого должна быть отдельная конструкция, в шесть раз мощнее, чем для ФАБ-500, рассказал обозреватель.
Может быть, ФАБ-3000 будут использоваться там, где установлен сильный РЭБ или очень мощные сооружения. Это могут быть заводские бомбоубежищами с двумя-тремя метрами бетона и глубокими коммуникациями, как это было в Мариуполе, добавил он.
"Я не ожидаю ее массового использования именно потому, что она очень тяжелая. Это всего один самолетовылет. А тех же Ту-22М3 у нас вообще на перечет. Да, это хорошие бомбардировщики, которые хорошо таскают грузы. Но опасно их подгонять к линии фронта", - подчеркнул Полетаев.
Возможно, что сочетание таких бомбардировок и штурмовых действий станет эффективным инструментом, который позволит бойцам двигаться через застройку в том же Первомайском. Надеюсь, ВСУ оттуда не успеют даже сбежать, заключил собеседник издания.
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