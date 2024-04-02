"Не успеют даже сбежать": эксперт рассказал, как ФАБ-3000 поможет брать штурмом мощные укрепления ВСУ - 02.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240402/1054239680.html
"Не успеют даже сбежать": эксперт рассказал, как ФАБ-3000 поможет брать штурмом мощные укрепления ВСУ
"Не успеют даже сбежать": эксперт рассказал, как ФАБ-3000 поможет брать штурмом мощные укрепления ВСУ - 02.04.2024 Украина.ру
"Не успеют даже сбежать": эксперт рассказал, как ФАБ-3000 поможет брать штурмом мощные укрепления ВСУ
ФАБ-3000 будут использоваться там, где установлен сильный РЭБ или очень мощные сооружения. Сочетание таких бомбардировок и штурмовых действий станет эффективным инструментом, который позволит двигаться бойцам через застройку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-04-02T03:30
2024-04-02T03:30
новости
сергей полетаев
россия
украина
авиабомбы
штурм
бомбардировка
всу
вс рф
рэб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037029144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58469dc98a1b9914bc3ebdf94d6a9eed.jpg
Сейчас российский ВПК запустил производство ФАБ-3000, но пока она останется штучным оружием. Не было информации, чтобы к нему разработали УМПК. Для этого должна быть отдельная конструкция, в шесть раз мощнее, чем для ФАБ-500, рассказал обозреватель.Может быть, ФАБ-3000 будут использоваться там, где установлен сильный РЭБ или очень мощные сооружения. Это могут быть заводские бомбоубежищами с двумя-тремя метрами бетона и глубокими коммуникациями, как это было в Мариуполе, добавил он.Возможно, что сочетание таких бомбардировок и штурмовых действий станет эффективным инструментом, который позволит бойцам двигаться через застройку в том же Первомайском. Надеюсь, ВСУ оттуда не успеют даже сбежать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240330/1054193586.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037029144_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_8fcbaf818cd7c3f6410121c113d07504.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сергей полетаев , россия, украина, авиабомбы, штурм, бомбардировка, всу, вс рф, рэб, оборона, сво
Новости, Сергей Полетаев , Россия, Украина, авиабомбы, штурм, бомбардировка, ВСУ, ВС РФ, РЭБ, оборона, СВО

"Не успеют даже сбежать": эксперт рассказал, как ФАБ-3000 поможет брать штурмом мощные укрепления ВСУ

03:30 02.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсмотр территории "Азовстали" российскими военными
Осмотр территории Азовстали российскими военными - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ФАБ-3000 будут использоваться там, где установлен сильный РЭБ или очень мощные сооружения. Сочетание таких бомбардировок и штурмовых действий станет эффективным инструментом, который позволит двигаться бойцам через застройку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
Сейчас российский ВПК запустил производство ФАБ-3000, но пока она останется штучным оружием. Не было информации, чтобы к нему разработали УМПК. Для этого должна быть отдельная конструкция, в шесть раз мощнее, чем для ФАБ-500, рассказал обозреватель.
Может быть, ФАБ-3000 будут использоваться там, где установлен сильный РЭБ или очень мощные сооружения. Это могут быть заводские бомбоубежищами с двумя-тремя метрами бетона и глубокими коммуникациями, как это было в Мариуполе, добавил он.
"Я не ожидаю ее массового использования именно потому, что она очень тяжелая. Это всего один самолетовылет. А тех же Ту-22М3 у нас вообще на перечет. Да, это хорошие бомбардировщики, которые хорошо таскают грузы. Но опасно их подгонять к линии фронта", - подчеркнул Полетаев.
Возможно, что сочетание таких бомбардировок и штурмовых действий станет эффективным инструментом, который позволит бойцам двигаться через застройку в том же Первомайском. Надеюсь, ВСУ оттуда не успеют даже сбежать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
30 марта, 11:03
Ростислав Ищенко: Верховная Рада трупами устилает дорогу к счастью, а Россия готова убить всех врагов Российское общество может требовать любое наказание за терроризм. Главное, чтобы общество понимало, что оно вводит закон не для кого-то, а для себя лично
 
НовостиСергей ПолетаевРоссияУкраинаавиабомбыштурмбомбардировкаВСУВС РФРЭБоборонаСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:33Зеленский подписал законы о снижении мобилизационного возраста и электронном кабинете призывника
18:24Путин о "Крокусе" и ксенофобии, удар по предприятиям в Татарстане, взрывчатка в иконах. Итоги 2 апреля
18:24Александр Михайлов: В Киеве уже дошли до использования святых вещей для терактов и массовых убийств
18:18 Украина станет членом НАТО – Блинкен
18:10"К большому сожалению Украины". Как Запад поднял и укрепил российскую экономику
17:57Работников госпредприятия Харькова насильно эвакуируют в Тернополь, пишут СМИ
17:44Два года провокации в Буче. Вопросы, на которые Киев не хочет давать ответы
17:39ВСУ атакуют российские нефтеперабатывающие заводы дронами с "машинным зрением" – CNN
17:38"Мангалы", РЭБ, "лисьи норы". Как бойцы ВС РФ защищаются от украинских дронов
17:12Вместо вступления в ЕС украинцам предложили флешки, зонтики и книжки про Европу
17:07Экономический кризис и религиозный радикализм. Почему проиграла партия Эрдогана
17:01Украина переживает критический момент, заявил Блинкен и попросил ещё денег
16:58За сутки 10 тысяч погибших и 55 героев? О наступлении на Харьков и Одессу и смене статуса СВО – Залесский
16:44ВС РФ улучшили положение на Авдеевском направлении и уничтожили цех производства БПЛА ВСУ
16:26Шойгу объявил о назначении новых командующих флотами РФ
16:13Прибалтийская агрессия против американского миролюбия
16:03"С террористом сложнее справиться": Картаполов рассказал, когда прекратится беспредел с беспилотниками
15:43Зюганов призвал вести "настоящую войну" и принимать более жесткие меры
15:20Украина однозначно выбирает террор. Но будет и воевать в СВО, и готовиться к переговорам
15:14Путин назвал правила для мигрантов в России
Лента новостейМолния