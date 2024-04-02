https://ukraina.ru/20240402/1054239680.html

"Не успеют даже сбежать": эксперт рассказал, как ФАБ-3000 поможет брать штурмом мощные укрепления ВСУ

"Не успеют даже сбежать": эксперт рассказал, как ФАБ-3000 поможет брать штурмом мощные укрепления ВСУ - 02.04.2024 Украина.ру

"Не успеют даже сбежать": эксперт рассказал, как ФАБ-3000 поможет брать штурмом мощные укрепления ВСУ

ФАБ-3000 будут использоваться там, где установлен сильный РЭБ или очень мощные сооружения. Сочетание таких бомбардировок и штурмовых действий станет эффективным инструментом, который позволит двигаться бойцам через застройку. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-04-02T03:30

2024-04-02T03:30

2024-04-02T03:30

новости

сергей полетаев

россия

украина

авиабомбы

штурм

бомбардировка

всу

вс рф

рэб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037029144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58469dc98a1b9914bc3ebdf94d6a9eed.jpg

Сейчас российский ВПК запустил производство ФАБ-3000, но пока она останется штучным оружием. Не было информации, чтобы к нему разработали УМПК. Для этого должна быть отдельная конструкция, в шесть раз мощнее, чем для ФАБ-500, рассказал обозреватель.Может быть, ФАБ-3000 будут использоваться там, где установлен сильный РЭБ или очень мощные сооружения. Это могут быть заводские бомбоубежищами с двумя-тремя метрами бетона и глубокими коммуникациями, как это было в Мариуполе, добавил он.Возможно, что сочетание таких бомбардировок и штурмовых действий станет эффективным инструментом, который позволит бойцам двигаться через застройку в том же Первомайском. Надеюсь, ВСУ оттуда не успеют даже сбежать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240330/1054193586.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сергей полетаев , россия, украина, авиабомбы, штурм, бомбардировка, всу, вс рф, рэб, оборона, сво