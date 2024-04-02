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До Семеновки осталось 100 метров: эксперт о том, как ВС РФ будут пробивать оборону ВСУ за Авдеевкой

До Семеновки осталось 100 метров: эксперт о том, как ВС РФ будут пробивать оборону ВСУ за Авдеевкой - 02.04.2024 Украина.ру

До Семеновки осталось 100 метров: эксперт о том, как ВС РФ будут пробивать оборону ВСУ за Авдеевкой

За Авдеевкой ВСУ выстроил линию обороны, которую армии РФ придется либо прорывать, либо искать к ней подходы с флангов. Если есть цель зайти с севера, то нужно расширять вклинение и оттуда заходить дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-04-02T04:00

2024-04-02T04:00

2024-04-02T04:00

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После бегства из Авдеевки ВСУ смогли выстроить оборону к западу от города. За Авдеевкой идет спуск вниз, а дальше – глубокий овраг, по которому течет "речка-переплюйка", которую неформально называют ручей Дурной, рассказал обозреватель.Село Бердычи находится на двух его берегах. Это уже верховье этого оврага и укрепления ВСУ выстроены по его гребню. При этом Семеновка находится внизу, занимать ее сейчас нет смысла, добавил эксперт.Но это все частности. Важно то, что ВСУ здесь выстроили линию обороны, которую армии РФ придется либо прорывать, либо искать к ней подходы с флангов. Если есть цель зайти с севера, то нужно расширять вклинение и оттуда заходить дальше, отметил он.Прямой путь – не всегда самый близкий. Казалось бы, для взятия Семеновки осталось пройти 50–100 метров. Но к тем же Бердычам военным пришлось идти полгода, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240401/1054234758.html

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