До Семеновки осталось 100 метров: эксперт о том, как ВС РФ будут пробивать оборону ВСУ за Авдеевкой
За Авдеевкой ВСУ выстроил линию обороны, которую армии РФ придется либо прорывать, либо искать к ней подходы с флангов. Если есть цель зайти с севера, то нужно расширять вклинение и оттуда заходить дальше. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
После бегства из Авдеевки ВСУ смогли выстроить оборону к западу от города. За Авдеевкой идет спуск вниз, а дальше – глубокий овраг, по которому течет "речка-переплюйка", которую неформально называют ручей Дурной, рассказал обозреватель.
Село Бердычи находится на двух его берегах. Это уже верховье этого оврага и укрепления ВСУ выстроены по его гребню. При этом Семеновка находится внизу, занимать ее сейчас нет смысла, добавил эксперт.
"Скорее всего, Семеновка, которая находится на западном берегу, попадет в серую зону, как это часто бывает с несчастными деревеньками, которые находятся посередине между двумя воюющими армиями. Наверное, с Бердычами будет то же самое", - отметил Полетаев.
Но это все частности. Важно то, что ВСУ здесь выстроили линию обороны, которую армии РФ придется либо прорывать, либо искать к ней подходы с флангов. Если есть цель зайти с севера, то нужно расширять вклинение и оттуда заходить дальше, отметил он.
Прямой путь – не всегда самый близкий. Казалось бы, для взятия Семеновки осталось пройти 50–100 метров. Но к тем же Бердычам военным пришлось идти полгода, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Россия поставит над ВСУ пару сложных экспериментов, а летом решит харьковское уравнение читайте на сайте Украина.ру
Вчера, 14:57Иван Скориков: Россия получила два козыря, которые помогут ей покончить с Украиной раз и навсегдаСейчас наше продвижение немного замедлилось. Но для победы не надо штурмовать каждый город с большими проблемами. Нам надо постепенно разбить украинскую армию. Надо подорвать ее дух и дестабилизировать политическую ситуацию в стране