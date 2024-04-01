Украина перебрасывает зерно от западных границ в порты Одессы
На Украине перевозка с зерногрузом перенаправляется с западных границ в морские порты Одессы, а также сокращается трансфер зерновых товаров на границах со всеми, кроме соседних стран. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачёв
По его данным, показатели среднечасовой передачи вагонов с зерном на пограничных переходах в марте текущего года значительно сократились, в том числе объёмы передачи вагонов на границе с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией.
"Перевозка с зерногрузом перенаправляется с западных границ в морские порты Великой Одессы. Сокращается трансфер зерновых товаров на границах со всеми, кроме соседних стран Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией. На данный момент передача груза не мешает, пограничные переходы работают в штатном режиме", – написал он в сети.
Напомним, с осени прошлого года в Польше проходят многотысячные акции протеста фермеров, которые требуют прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС. Будапешт и Братислава также решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии по украинскому зерну в Брюсселе. На Украине считают, что действия Польши, Словакии и Венгрии неправомерны.
25 марта, 14:30Проклятие колониальной экономики. Почему Украина полностью зависит от экспорта зерна Украинское зерно в который раз становится причиной экономического противостояния Киева и Варшавы. В среду, 20 марта, поляки полностью заблокировали границу, проводя общенациональную забастовку против наплыва украинской агропродукции.