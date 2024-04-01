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Украина перебрасывает зерно от западных границ в порты Одессы

Украина перебрасывает зерно от западных границ в порты Одессы - 01.04.2024 Украина.ру

Украина перебрасывает зерно от западных границ в порты Одессы

На Украине перевозка с зерногрузом перенаправляется с западных границ в морские порты Одессы, а также сокращается трансфер зерновых товаров на границах со всеми, кроме соседних стран. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачёв

2024-04-01T17:20

2024-04-01T17:20

2024-04-01T17:20

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По его данным, показатели среднечасовой передачи вагонов с зерном на пограничных переходах в марте текущего года значительно сократились, в том числе объёмы передачи вагонов на границе с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией. Напомним, с осени прошлого года в Польше проходят многотысячные акции протеста фермеров, которые требуют прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС. Будапешт и Братислава также решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии по украинскому зерну в Брюсселе. На Украине считают, что действия Польши, Словакии и Венгрии неправомерны.

https://ukraina.ru/20240325/1054089433.html

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новости, польша, украина, венгрия, ес, импорт, зерно, сельское хозяйство, продовольствие, безопасность