Украина перебрасывает зерно от западных границ в порты Одессы - 01.04.2024 Украина.ру
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Украина перебрасывает зерно от западных границ в порты Одессы
Украина перебрасывает зерно от западных границ в порты Одессы - 01.04.2024 Украина.ру
Украина перебрасывает зерно от западных границ в порты Одессы
На Украине перевозка с зерногрузом перенаправляется с западных границ в морские порты Одессы, а также сокращается трансфер зерновых товаров на границах со всеми, кроме соседних стран. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачёв
2024-04-01T17:20
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По его данным, показатели среднечасовой передачи вагонов с зерном на пограничных переходах в марте текущего года значительно сократились, в том числе объёмы передачи вагонов на границе с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией. Напомним, с осени прошлого года в Польше проходят многотысячные акции протеста фермеров, которые требуют прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС. Будапешт и Братислава также решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии по украинскому зерну в Брюсселе. На Украине считают, что действия Польши, Словакии и Венгрии неправомерны.
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новости, польша, украина, венгрия, ес, импорт, зерно, сельское хозяйство, продовольствие, безопасность
Новости, Польша, Украина, Венгрия, ЕС, импорт, зерно, Сельское хозяйство, продовольствие, безопасность

Украина перебрасывает зерно от западных границ в порты Одессы

17:20 01.04.2024
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗерно
Зерно - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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На Украине перевозка с зерногрузом перенаправляется с западных границ в морские порты Одессы, а также сокращается трансфер зерновых товаров на границах со всеми, кроме соседних стран. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы "Укрзализныци" Валерий Ткачёв
По его данным, показатели среднечасовой передачи вагонов с зерном на пограничных переходах в марте текущего года значительно сократились, в том числе объёмы передачи вагонов на границе с Польшей, Румынией, Венгрией, Словакией.
"Перевозка с зерногрузом перенаправляется с западных границ в морские порты Великой Одессы. Сокращается трансфер зерновых товаров на границах со всеми, кроме соседних стран Венгрией, Словакией, Польшей и Румынией. На данный момент передача груза не мешает, пограничные переходы работают в штатном режиме", – написал он в сети.
Напомним, с осени прошлого года в Польше проходят многотысячные акции протеста фермеров, которые требуют прекращения импорта украинского продовольствия в ЕС. Будапешт и Братислава также решили бойкотировать координационную платформу Еврокомиссии по украинскому зерну в Брюсселе. На Украине считают, что действия Польши, Словакии и Венгрии неправомерны.
- РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 14:30
Проклятие колониальной экономики. Почему Украина полностью зависит от экспорта зерна Украинское зерно в который раз становится причиной экономического противостояния Киева и Варшавы. В среду, 20 марта, поляки полностью заблокировали границу, проводя общенациональную забастовку против наплыва украинской агропродукции.
 
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