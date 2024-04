https://ukraina.ru/20240401/1054238996.html

Дела у ВСУ настолько плохи, что пора говорить о падении Украины: мрачные прогнозы с Запада

В последние дни на Западе звучит не просто очень много заявлений о тяжёлом положении ВСУ на поле боя – речь идёт о скором падении Украины, предотвратить которое, похоже, не способны ни США, ни Европа

Положение украинской армии на Западе стали называть своими именами. Без прикрасНи о каком наступлении украинским войскам сейчас мечтать не приходится. Главное для них сейчас удержать нынешние позиции, и удаётся это не всегда.Из-за отсутствия человеческих ресурсов провести ротацию не получается на протяжении длительного времени, а из-за прерванной в конце прошлого года американской военной помощи арсеналы ВСУ не пополняются с прежней скоростью. Это вынуждает их экономить снаряды и сокращать количество атак, что отчётливо ощущается российскими войсками. Усталость, боевые неудачи (особенно потеря Авдеевки), безразличие офицеров – всё это здорово ударило по моральному состоянию украинских бойцов и лишило многих из них мотивации для дальнейшей борьбы с прежним энтузиазмом. Кто-то приходит к выводу, что сдаться в плен будет лучшим решением в сложившейся ситуации.У России тоже есть проблемы, но они не столь серьёзны, как у Украины, поскольку Москва сохраняет перевес как в живой силе, так и в вооружении, отмечают эксперты, мнение которых приводит британская газета Financial Times.Среди причин того, почему "российская армия уверенно продвигается вперёд и отщипывает небольшие участки территории вдоль 1000-километровой линии фронта", издание перечисляет отсутствие на Украине надёжной эшелонированной обороны, острый снарядный и кадровый голод ВСУ, а также истощение ключевых ресурсов при затяжной обороне Артёмовска (Бахмута) перед контрнаступлением летом 2023 года.Контрнаступление, которым бахвалились украинские власти, должно было переломить ситуацию и перевести инициативу в бою в пользу ВСУ. Но в итоге оно стало, как выразился американский миллиардер Дэвид Сакс, одним из самых крупных поражений в современной истории: танки и солдаты сломя голову бежали по минным полям, а российская артиллерия обрушивалась на них с сильно укреплённых позиций.В 2022 году, когда российские войска не взяли под свой контроль Киев, западные страны были впечатлены действиями Украины, что побудило предоставить ей больше военной помощи. При этом на Киев возлагались слишком большие надежды: западные наблюдатели начали предполагать, что Украина может каким-то образом вытеснить Россию со всей занятой в 2022 году территории и, возможно, даже с земель, перешедших к ней в 2014-м. Однако эти ожидания оказались абсолютно нереалистичными, пишет американский журнал Foreign Affairs.Россия хоть и понесла потери, но всё равно оказалась намного сильнее Украины: ВВП больше в девять раз, а население ─ в три раза, отмечает автор статьи. Москва мобилизовала дополнительные силы, разработала эффективную систему обороны, создала мощные минные поля, научилась эффективнее использовать беспилотники. В результате Украина, начав своё разрекламированное наступление в июне 2023 года, столкнулась с ожесточённым отпором россиян, и её усилия быстро зашли в тупик, добавляет он.Слово "тупик" вообще плотно привязалось к описанию положения ВСУ.Действительно, всё чаще из уст западных политиков звучат даже не просто признания, касающиеся трудностей ВСУ, а заявления о возможности проигрыша Украины в конфликте с Россией, хотя на первых порах они даже мысли такой не допускали. Например, председатель немецкой партии ХДС Фридрих Мерц сказал, что опасность поражения Украины растёт, отметив, что РФ перевооружается гораздо быстрее, чем теряет в боевых действиях, за счёт перевода экономики на военные рельсы. Не склонны приукрашать картину и журналисты. Так, военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке считает, что шансы Украины решить территориальный вопрос военным путём стремятся к нулю, и теперь у неё два варианта: заморозка боевых действий по линии фронта либо дальнейшее отступление.Аналогичного мнения придерживается полковник вооружённых сил Эстонии Янно Мярк. "Если военная помощь США не увеличится, Украине всё равно придётся отступать, или отказаться от определённых территорий, или сократить линию фронта, потому что при сегодняшней протяжённости Украине будет очень сложно её удерживать с нынешними ресурсами", - заявил он.Российские войска владеют инициативой на поле боя и поддерживают темп наступления на различных направлениях фронта, тогда как Украина вынуждена перейти к стратегической обороне, отметил Мярк в интервью порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR.Более того, ВС РФ не просто продолжают продвигаться вперёд, даже несмотря на распутицу, в то время, когда западные танки на Украине увязают в грязи. Российские войска уже начали наступление, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.А что дальше?Пришло время говорить о падении Киева. Именно так гласит заголовок статьи в газете The Times.Дэвид Сакс советует украинским властям начать мирное урегулирование конфликта незамедлительно ─ пока оставшаяся часть страны ещё не уничтожена. А чем дальше будут продолжаться боевые действия, тем сложнее окажется положение ВСУ и, соответственно, более невыгодными для Киева будут условия сделки с Москвой. В ближайшем будущем Украина, похоже, столкнётся с вариантом прекращения огня, но при условии, что она признает российскими территории, находящиеся под контролем Москвы, полагает известный японский политолог и бизнесмен Томоаки Ниситани, являвшийся с 2009 по 2012 год президентом российского филиала компании Toyota – Toyota Motors Russia."Если этот военный конфликт будет продолжаться так, как он сейчас идёт, то возникнет реальный риск, что Украина перестанет существовать как государство. Наряду с этим, становится совершенно ясно, что западная поддержка носит ограниченный характер. Когда люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором, как все знают, невозможно выиграть, возникает серьёзный риск того, что на Украине начнётся хаос. В худшем случае возможен раскол страны и перенос её политического центра на Западную Украину", - написал он в статье для японского журнала Shūkan Gendai.Идея переноса административного центра во Львов не нова. Более того, в начале СВО ряд посольств эвакуировали в этот город. По оценке экспертов, в таком случае у элиты будет больше шансов на выживание. Боевые действия на линии соприкосновения продолжатся, но такие перемены вовсе не на руку жителям самой Западной Украины, поскольку воевать тогда придётся им, а они предпочитают, чтобы на фронт шло население восточных регионов."[Западные страны] знают, что Украина находится на грани коллапса. Это происходит прямо сейчас, они знают, что всё кончено и единственный шанс, который у них сейчас остался, — это вовлечь НАТО, но альянс не собирается вмешиваться. <…> Россия выигрывает, поэтому у них нет причин менять алгоритм сейчас. Россия продолжит. Может быть, нарастит темпы, но продолжит держать намеченный курс, не выходя за границы Украины", - заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Причин менять алгоритм у России действительно нет: инициатива на её стороне, а новые разработки вооружений (в частности новейшая самоходная артиллерийская установка "Лотос") продолжают приводить в ужас и солдат ВСУ, и западных друзей Украины, которые не в состоянии вооружить её, как бы они того ни хотели.А британское издание The Standard даже называет конкретный срок, когда ВСУ грозит полное поражение в конфликте с Россией, - уже к нынешнему лету. Которое наступит всего через два месяца. По словам автора статьи, Запад стал менее охотно поддерживать Украину, а некоторые страны и вовсе хотели бы уже завершить конфликт путём переговоров."Предзнаменования, наблюдаемые нами на Украине, говорят о том, что уже слишком поздно", - констатирует он.

