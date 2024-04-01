Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским - 01.04.2024 Украина.ру
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Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским
Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским - 01.04.2024 Украина.ру
Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал легитимность президента Украины Владимира Зеленского на фоне несостоявшихся выборов главы украинского государства
2024-04-01T12:38
2024-04-01T12:38
переговоры
легитимность
новости
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
запад
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"Особо на это никто обращать внимания не будет, включая, конечно же, и западных партнеров… С Зеленским будут работать и после того, как он уже станет нелегитимным. С Зеленским будут считаться и поддерживать его, насколько это будет в интересах тех стран, которые курируют (киевский режим - ред.)", - сказал Пушилин.По его словам, Украина потеряла свою субъективность, власти "перешли множество рубиконов" в отношении в том числе оставшихся жителей этой страны.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".Пушилин указал, что киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, чтобы остаться у власти. В продолжении конфликта, считает он, заинтересованы и западные страны.На днях Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года.
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переговоры, легитимность, новости, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, запад
переговоры, легитимность, Новости, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Запад

Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским

12:38 01.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкФорум "Какая Украина нам нужна?"
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал легитимность президента Украины Владимира Зеленского на фоне несостоявшихся выборов главы украинского государства
"Особо на это никто обращать внимания не будет, включая, конечно же, и западных партнеров… С Зеленским будут работать и после того, как он уже станет нелегитимным. С Зеленским будут считаться и поддерживать его, насколько это будет в интересах тех стран, которые курируют (киевский режим - ред.)", - сказал Пушилин.
По его словам, Украина потеряла свою субъективность, власти "перешли множество рубиконов" в отношении в том числе оставшихся жителей этой страны.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Пушилин указал, что киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, чтобы остаться у власти. В продолжении конфликта, считает он, заинтересованы и западные страны.
"Мы сейчас сталкиваемся с тем, что и сам украинский режим не хочет завершать конфликт и пытается всячески удержаться за существующие реалии, чтобы остаться у власти хоть каким-то образом. Это с одной стороны. А с другой - часть западных кураторов также не видят необходимости сейчас завершать конфликт, потому что есть желание навредить нашей стране, и насколько получится растянуть это во времени", - подчеркнул глава ДНР.
На днях Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года.
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Украина за неделю. Срывает ли теракт в Подмосковье замаячившие на горизонте мирные переговорыЖуткий теракт в Подмосковье затмил собой все, что происходило в последние дни и сделал ряд событий и заявлений отчасти бессмысленными. Но все-таки некоторые процессы на Украине и некоторые мировые процессы, связанные с Украиной, должны быть осмыслены, в том числе для того, чтобы лучше понять суть совершенного в "Крокус Сити Холле" преступления
 
переговорылегитимностьНовостиУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинЗапад
 
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