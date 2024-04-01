https://ukraina.ru/20240401/1054230056.html
Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским
Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским - 01.04.2024 Украина.ру
Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал легитимность президента Украины Владимира Зеленского на фоне несостоявшихся выборов главы украинского государства
2024-04-01T12:38
2024-04-01T12:38
2024-04-01T12:38
переговоры
легитимность
новости
украина
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
запад
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"Особо на это никто обращать внимания не будет, включая, конечно же, и западных партнеров… С Зеленским будут работать и после того, как он уже станет нелегитимным. С Зеленским будут считаться и поддерживать его, насколько это будет в интересах тех стран, которые курируют (киевский режим - ред.)", - сказал Пушилин.По его словам, Украина потеряла свою субъективность, власти "перешли множество рубиконов" в отношении в том числе оставшихся жителей этой страны.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".Пушилин указал, что киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, чтобы остаться у власти. В продолжении конфликта, считает он, заинтересованы и западные страны.На днях Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года.
https://ukraina.ru/20240325/1054079124.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
переговоры, легитимность, новости, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, запад
переговоры, легитимность, Новости, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Запад
Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал легитимность президента Украины Владимира Зеленского на фоне несостоявшихся выборов главы украинского государства
"Особо на это никто обращать внимания не будет, включая, конечно же, и западных партнеров… С Зеленским будут работать и после того, как он уже станет нелегитимным. С Зеленским будут считаться и поддерживать его, насколько это будет в интересах тех стран, которые курируют (киевский режим - ред.)", - сказал Пушилин.
По его словам, Украина потеряла свою субъективность, власти "перешли множество рубиконов" в отношении в том числе оставшихся жителей этой страны.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".
Пушилин указал, что киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, чтобы остаться у власти. В продолжении конфликта, считает он, заинтересованы и западные страны.
"Мы сейчас сталкиваемся с тем, что и сам украинский режим не хочет завершать конфликт и пытается всячески удержаться за существующие реалии, чтобы остаться у власти хоть каким-то образом. Это с одной стороны. А с другой - часть западных кураторов также не видят необходимости сейчас завершать конфликт, потому что есть желание навредить нашей стране, и насколько получится растянуть это во времени", - подчеркнул глава ДНР.
На днях Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года.