https://ukraina.ru/20240401/1054230056.html

Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским

Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским - 01.04.2024 Украина.ру

Пушилин объяснил, как долго Запад будет работать с Зеленским

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24" прокомментировал легитимность президента Украины Владимира Зеленского на фоне несостоявшихся выборов главы украинского государства

2024-04-01T12:38

2024-04-01T12:38

2024-04-01T12:38

переговоры

легитимность

новости

украина

донецкая народная республика

владимир зеленский

денис пушилин

запад

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"Особо на это никто обращать внимания не будет, включая, конечно же, и западных партнеров… С Зеленским будут работать и после того, как он уже станет нелегитимным. С Зеленским будут считаться и поддерживать его, насколько это будет в интересах тех стран, которые курируют (киевский режим - ред.)", - сказал Пушилин.По его словам, Украина потеряла свою субъективность, власти "перешли множество рубиконов" в отношении в том числе оставшихся жителей этой страны.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени".Пушилин указал, что киевский режим не хочет завершать конфликт на Украине, чтобы остаться у власти. В продолжении конфликта, считает он, заинтересованы и западные страны.На днях Зеленский впервые заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться даже без возвращения Украины к границам 1991 года: теперь он говорит о границах Украины 2022 года.

https://ukraina.ru/20240325/1054079124.html

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донецкая народная республика

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переговоры, легитимность, новости, украина, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, запад