Эксперт объяснил, как взятие Авдеевки улучшило логистику ВС РФ и почему "черепаший темп" под Купянском - 01.04.2024 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как взятие Авдеевки улучшило логистику ВС РФ и почему "черепаший темп" под Купянском
Эксперт объяснил, как взятие Авдеевки улучшило логистику ВС РФ и почему "черепаший темп" под Купянском - 01.04.2024 Украина.ру
Эксперт объяснил, как взятие Авдеевки улучшило логистику ВС РФ и почему "черепаший темп" под Купянском
После освобождения Авдеевки появились новые логистические возможности, связанные с тем, что ВС РФ взяли под контроль Донецкую Кольцевую Автодорогу. Но на Купянском направлении снабжение идет сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2024-04-01T03:10
2024-04-01T03:10
новости
россия
авдеевка
купянск
борис рожин
купянское направление
дороги
снабжение
логистика
донбасс
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Сейчас российские военные проводят операцию на Работинском выступе. Удалось отбить у ВСУ треть территорий, которые они заняли в ходе контрнаступа. Инициатива все равно сохраняется за ВС РФ, но для активного наступления требуется больше ресурсов, рассказал эксперт.В Донбассе за счет логистики через Ростовскую область и ЛНР можно быстро завозить пополнения и боеприпасы. Также там ремонтируются дороги и восстанавливается ж/д сообщение через южный коридор. Это расширит возможности логистики для новых операций, добавил журналист.На Купянском направлении наступать сложнее, потому что там слабо развиты дороги, много лесов и водоемов. Темп продвижения там пока "черепаший", потому что сложно концентрировать и снабжать крупные силы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
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россия
авдеевка
купянск
купянское направление
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новости, россия, авдеевка, купянск, борис рожин, купянское направление, дороги, снабжение, логистика, донбасс, сво
Новости, Россия, Авдеевка, Купянск, Борис Рожин, Купянское направление, дороги, снабжение, логистика, Донбасс, СВО

Эксперт объяснил, как взятие Авдеевки улучшило логистику ВС РФ и почему "черепаший темп" под Купянском

03:10 01.04.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Читать в
После освобождения Авдеевки появились новые логистические возможности, связанные с тем, что ВС РФ взяли под контроль Донецкую Кольцевую Автодорогу. Но на Купянском направлении снабжение идет сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас российские военные проводят операцию на Работинском выступе. Удалось отбить у ВСУ треть территорий, которые они заняли в ходе контрнаступа. Инициатива все равно сохраняется за ВС РФ, но для активного наступления требуется больше ресурсов, рассказал эксперт.
В Донбассе за счет логистики через Ростовскую область и ЛНР можно быстро завозить пополнения и боеприпасы. Также там ремонтируются дороги и восстанавливается ж/д сообщение через южный коридор. Это расширит возможности логистики для новых операций, добавил журналист.
"Кстати, после освобождения Авдеевки у нас появились новые логистические возможности, связанные с тем, что мы полностью взяли под контроль Донецкую Кольцевую Автодорогу. Это хорошая рокада, которая повышает наши возможности на том же Авдеевском направлении", - подчеркнул Рожин.
На Купянском направлении наступать сложнее, потому что там слабо развиты дороги, много лесов и водоемов. Темп продвижения там пока "черепаший", потому что сложно концентрировать и снабжать крупные силы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Владимир Рогов интервью - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
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