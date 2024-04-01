Эксперт объяснил, как взятие Авдеевки улучшило логистику ВС РФ и почему "черепаший темп" под Купянском
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области
После освобождения Авдеевки появились новые логистические возможности, связанные с тем, что ВС РФ взяли под контроль Донецкую Кольцевую Автодорогу. Но на Купянском направлении снабжение идет сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Сейчас российские военные проводят операцию на Работинском выступе. Удалось отбить у ВСУ треть территорий, которые они заняли в ходе контрнаступа. Инициатива все равно сохраняется за ВС РФ, но для активного наступления требуется больше ресурсов, рассказал эксперт.
В Донбассе за счет логистики через Ростовскую область и ЛНР можно быстро завозить пополнения и боеприпасы. Также там ремонтируются дороги и восстанавливается ж/д сообщение через южный коридор. Это расширит возможности логистики для новых операций, добавил журналист.
"Кстати, после освобождения Авдеевки у нас появились новые логистические возможности, связанные с тем, что мы полностью взяли под контроль Донецкую Кольцевую Автодорогу. Это хорошая рокада, которая повышает наши возможности на том же Авдеевском направлении", - подчеркнул Рожин.
На Купянском направлении наступать сложнее, потому что там слабо развиты дороги, много лесов и водоемов. Темп продвижения там пока "черепаший", потому что сложно концентрировать и снабжать крупные силы, резюмировал собеседник издания.
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