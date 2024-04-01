https://ukraina.ru/20240401/1054209509.html

Эксперт объяснил, как взятие Авдеевки улучшило логистику ВС РФ и почему "черепаший темп" под Купянском

Эксперт объяснил, как взятие Авдеевки улучшило логистику ВС РФ и почему "черепаший темп" под Купянском - 01.04.2024 Украина.ру

Эксперт объяснил, как взятие Авдеевки улучшило логистику ВС РФ и почему "черепаший темп" под Купянском

После освобождения Авдеевки появились новые логистические возможности, связанные с тем, что ВС РФ взяли под контроль Донецкую Кольцевую Автодорогу. Но на Купянском направлении снабжение идет сложнее. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2024-04-01T03:10

2024-04-01T03:10

2024-04-01T03:10

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купянское направление

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снабжение

логистика

донбасс

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Сейчас российские военные проводят операцию на Работинском выступе. Удалось отбить у ВСУ треть территорий, которые они заняли в ходе контрнаступа. Инициатива все равно сохраняется за ВС РФ, но для активного наступления требуется больше ресурсов, рассказал эксперт.В Донбассе за счет логистики через Ростовскую область и ЛНР можно быстро завозить пополнения и боеприпасы. Также там ремонтируются дороги и восстанавливается ж/д сообщение через южный коридор. Это расширит возможности логистики для новых операций, добавил журналист.На Купянском направлении наступать сложнее, потому что там слабо развиты дороги, много лесов и водоемов. Темп продвижения там пока "черепаший", потому что сложно концентрировать и снабжать крупные силы, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Борис Рожин: Россия нанесла ВСУ самый результативный удар, чтобы зачистить Харьков без новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240330/1054200431.html

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авдеевка

купянск

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новости, россия, авдеевка, купянск, борис рожин, купянское направление, дороги, снабжение, логистика, донбасс, сво