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Сорочинский мистик: 10 фактов и суждений о Гоголе

Сорочинский мистик: 10 фактов и суждений о Гоголе - 01.04.2024 Украина.ру

Сорочинский мистик: 10 фактов и суждений о Гоголе

Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года в Великих Сорочинцах на Полтавщине. Биография великого писателя, как это часто бывает, не отличается хитрыми изысками и ничуть не напоминает приключенческий роман. И, тем не менее, она настолько насыщена, что рассказывать её как-то страшно

2024-04-01T16:03

2024-04-01T16:03

2024-04-01T16:03

история

история

история малороссии

николай васильевич гоголь

литература

памятник

xix век

писатель

полтавская область

санкт-петербург

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Потому пройдёмся по некоторым фактам биографии Гоголя и упомянем некоторые суждения, некоторые из которых широко известны, а иные – не очень.Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года в Великих Сорочинцах на Полтавщине. Биография великого писателя, как это часто бывает, не отличается хитрыми изысками и ничуть не напоминает приключенческий роман. И, тем не менее, она настолько насыщена, что рассказывать её как-то страшно. Потому пройдёмся по некоторым фактам и упомянем некоторые суждения, некоторые из которых широко известны, а иные – не очень.1. При рождении писателя звали Николай Яновский (или Янувский, если его предки действительно были из Польши). Позже – Яновский-Гоголь, Гоголь-Яновский и, наконец, просто Гоголь.Был он дворянин, но дворянское происхождение сейчас подвергается сомнению. Есть версия, что семья был на самом деле священническая, но это доказуемо не в большей степени, чем дворянство.Вторая часть фамилии происходила от одного из многочисленных гетманов времён Руины Остапа Гоголя, который, по семейной легенде, был его предком. Это обстоятельство генеалогически также не прослеживается.Родился – и то хорошо. Значит какие-никакие предки имелись.2. Гоголь не только не оставил потомства, но и вообще не известно о каких-то его отношениях с женщинами. Сквозной идеей его творчества является тема губительности для мужчин женского начала. Характерные примеры – судьба Хомы Брута и Андрия Бульбы.Причина таких взглядов Гоголя неизвестна, но за ним вообще водилось очень много чудачеств, в основном – неприятных и неудобных окружающим.3. Сюжет пьесы "Ревизор" подарил Гоголю как случай из своей жизни (касающейся работы над "Историей пугачёвского бунта") Пушкин. Он же настаивал, чтобы Гоголь закончил её.Цензор пропускать пьесу убоялся, но, помня об особых заслугах друга и учителя Гоголя, отправил пьесу на высочайшее имя. Император Николай I лично дал разрешение на постановку "Ревизора", присутствовал на премьере и смеялся до слёз.По основной версии убедил императора Василий Жуковский, подавший её как разоблачение "отдельных недостатков". Хорошая версия, придуманная умными людьми. Тем же Жуковским. Нет оснований ей не верить.4. Гоголь крайне критично относился к своей внешности. Особенно его злил длинный острый нос. В конце концов он его оторвал и выпустил на страницы одноимённого рассказа, в качестве "носа майора Ковалёва". Нос запечатлён на трёх памятниках в Петербурге и одном в Киеве.5. "Вий — есть колоссальное создание простонародного воображения. Таким именем назывался у малороссиян начальник гномов, у которого веки на глазах идут до самой земли. Вся эта повесть есть народное предание. Я не хотел ни в чём изменить его и рассказываю почти в такой же простоте, как слышал".В малороссийской мифологии нет ни гномов (это персонаж европейского фольклора), ни их "начальника", ни самого имени "Вий" (до появления гоголевской повести). Присутствуют только мотив убивающего взгляда (в русском фольклоре – Кот Баюн) и тяжёлых век, которые поднимают вилами. Персонаж скомпонован Гоголем из всего, что было под рукой и описан в такой простоте как был им придуман. Почти.6. В Италии Николай Гоголь подружился с художником Александром Ивановым. Дружба нашла отражение в творчестве обоих.Гоголь накидал комплиментов Иванову в повести "Портрет" (одно из лучших фантастических произведений в мировой литературе). В главном герое повести угадывается Орест Кипренский (не так лично, как типаж популярного портретиста).Иванов изобразил Гоголя в качестве одного из персонажей своей главной картины "Явление Христа народу" ("сомневающийся в бордовом").7. Гоголь – писатель религиозно-мистический. Реалистических произведений у него нет. Просто потому, что он их не писал. Причём он шёл от явной фантастики "Вечеров на хуторе близ Диканьки" к мистике тщательно скрытой за бытописательством "Мёртвых душ".Потому и названия у него такие краткие и многозначительные. Например, слово "ревизор" в последнюю очередь относится к Хлестакову и к "приехавшему по именному повелению из Петербурга чиновнику".8. Персонажи "Мёртвых душ" – не столько обобщённые портреты провинциальных помещиков, сколько архетипы, поданные в форме настолько выпуклой, что становятся уже сказочными персонажами.Плюшкин – Кощей Бессмертный, Собакевич – русский богатырь (напрашиваются сравнения с Тарасом Бульбой), Коробочка – ведьма или даже Баба Яга.9. Камин, в котором Гоголь сжёг второй том "Мёртвых душ" и некоторые другие материалы, до сих пор цел. Увидеть его можно в музее "Дом Гоголя" в Москве. Там же есть масса других экспонатов, касающихся жизни писателя.10. В районе Арбатской площади стоит два памятника Гоголю. Причём практически рядом (между ними не более 500 метров).Памятник в начале Гоголевского бульвара создан скульптором Николаем Томским и установлен в 1952 году, к столетию со дня смерти писателя. Инициатором установки был Иосиф Сталин, которому старый памятник не нравился. Новый, правда, не нравился вообще никому, включая самого Томского. Что думал о нём Сталин осталось неизвестным, но вкус у вождя был отменный, так что вряд ли что-то хорошее. Но политически новый памятник был уместнее.Старый памятник работы Николая Андреева, установленный в 1909 году, был перенесён во двор дома-музея Гоголя на Никитском бульваре.Новый памятник смотрит куда-то в сторону старого. Старый памятник смотрит куда-то в сторону Дома журналистов. Судя по выражению лица ему стыдно."Два Гоголя соседствуют в Москве.Один над облаками дымной гариСтоит победоносно на бульваре,И план романов новых в голове.Другой неподалёку за углом,Набросив шаль старушечью на плечи,Сутулился, душою искалечен,Больною птицей прячась под крылом".(Александр Городницкий)Та же самая история касается надгробного памятника на Новодевичьем кладбище. Их вообще три.Один памятник, новый, работы всё того же Николая Томского, стоял на могиле с 1952 по 2009 год и находится сейчас в кладбищенском музее. В 2009 году на могиле Гоголя был установлен традиционный крест.Однако изначально, в 1852 году, помимо креста на могиле был установлен камень-голгофа, якобы привезённый с Чёрного моря кем-то из Аксаковых (тут неправильно вообще всё – и камень скорее уральский, чем черноморский, и относительно того, кто привёз, источники путаются в показаниях). Установлен он на могиле М.А. Булгакова по инициативе Е.С. Булгаковой (кстати, версия о том, что камень именно гоголевский принадлежит именно ей и проверить её не представляется возможным). Тут расстояние между памятниками вообще метров десять, если не меньше.P.S.: Выезжая из Диканьки поздним осенним вечером два десятка лет назад автор статьи подумал, глядя в окно автомобиля на Луну: "да нет ничего особенного в эти ваших вечерах близ Диканьки. Ничем не отличаются они от вечеров около Лубен или Решетиловки". И тут Луна исчезла.Позже Луна нашлась.

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