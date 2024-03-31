https://ukraina.ru/20240331/1054211375.html

Что не так с ФАБ-3000, что будет после её падения на ВСУ и чем опасен поход на Харьков – Полетаев

Что не так с ФАБ-3000, что будет после её падения на ВСУ и чем опасен поход на Харьков – Полетаев - 31.03.2024 Украина.ру

Что не так с ФАБ-3000, что будет после её падения на ВСУ и чем опасен поход на Харьков – Полетаев

Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру на картах наглядно показал, как развивается ситуация на фронте,... Украина.ру, 31.03.2024

2024-03-31T12:16

2024-03-31T12:16

2024-03-31T12:16

видео

сергей полетаев

вооруженные силы украины

харьков

россия

запорожская область

украина.ру

теракт

терроризм

диверсия

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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру на картах наглядно показал, как развивается ситуация на фронте, рассказал о перспективах использования новейших российских вооружений и объяснил, как наши военные могут отреагировать на многочисленные диверсии и теракты, которые устраивает преступный киевский режим на российской территории.00:40 – успехи российских военных на фронте;07:55 – о продвижении на Авдеевском направлении и о ситуации в районе Красногоровки и Первомайского;12:53 – каких результатов стоит ожидать от ФАБ3000?16:49 – об особенностях боёв за Новомихайловку;20:56 – о ситуации в Запорожской области;23:52 – как продвигается наступление ВС РФ на Артёмовском направлении?33:21 – вынуждают ли украинские обстрелы, диверсии и теракты менять тактику наступления ВС РФ?

харьков

россия

запорожская область

авдеевка

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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