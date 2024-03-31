Что не так с ФАБ-3000, что будет после её падения на ВСУ и чем опасен поход на Харьков – Полетаев - 31.03.2024 Украина.ру
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Что не так с ФАБ-3000, что будет после её падения на ВСУ и чем опасен поход на Харьков – Полетаев
Что не так с ФАБ-3000, что будет после её падения на ВСУ и чем опасен поход на Харьков – Полетаев - 31.03.2024 Украина.ру
Что не так с ФАБ-3000, что будет после её падения на ВСУ и чем опасен поход на Харьков – Полетаев
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру на картах наглядно показал, как развивается ситуация на фронте,... Украина.ру, 31.03.2024
2024-03-31T12:16
2024-03-31T12:16
видео
сергей полетаев
вооруженные силы украины
харьков
россия
запорожская область
украина.ру
теракт
терроризм
диверсия
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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру на картах наглядно показал, как развивается ситуация на фронте, рассказал о перспективах использования новейших российских вооружений и объяснил, как наши военные могут отреагировать на многочисленные диверсии и теракты, которые устраивает преступный киевский режим на российской территории.00:40 – успехи российских военных на фронте;07:55 – о продвижении на Авдеевском направлении и о ситуации в районе Красногоровки и Первомайского;12:53 – каких результатов стоит ожидать от ФАБ3000?16:49 – об особенностях боёв за Новомихайловку;20:56 – о ситуации в Запорожской области;23:52 – как продвигается наступление ВС РФ на Артёмовском направлении?33:21 – вынуждают ли украинские обстрелы, диверсии и теракты менять тактику наступления ВС РФ?
харьков
россия
запорожская область
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видео, сергей полетаев , вооруженные силы украины, харьков, россия, запорожская область, украина.ру, теракт, терроризм, диверсия, всу, авдеевка, вс рф, наступление, видео
Видео, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, Харьков, Россия, Запорожская область, Украина.ру, теракт, терроризм, диверсия, ВСУ, Авдеевка, ВС РФ, наступление

Что не так с ФАБ-3000, что будет после её падения на ВСУ и чем опасен поход на Харьков – Полетаев

12:16 31.03.2024
 
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Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру на картах наглядно показал, как развивается ситуация на фронте, рассказал о перспективах использования новейших российских вооружений и объяснил, как наши военные могут отреагировать на многочисленные диверсии и теракты, которые устраивает преступный киевский режим на российской территории.

00:40 – успехи российских военных на фронте;
07:55 – о продвижении на Авдеевском направлении и о ситуации в районе Красногоровки и Первомайского;
12:53 – каких результатов стоит ожидать от ФАБ3000?
16:49 – об особенностях боёв за Новомихайловку;
20:56 – о ситуации в Запорожской области;
23:52 – как продвигается наступление ВС РФ на Артёмовском направлении?
33:21 – вынуждают ли украинские обстрелы, диверсии и теракты менять тактику наступления ВС РФ?
 
ВидеоСергей ПолетаевВооруженные силы УкраиныХарьковРоссияЗапорожская областьУкраина.рутеракттерроризмдиверсияВСУАвдеевкаВС РФнаступление
 
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