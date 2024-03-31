Что не так с ФАБ-3000, что будет после её падения на ВСУ и чем опасен поход на Харьков – Полетаев
Сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в студии Украина.ру на картах наглядно показал, как развивается ситуация на фронте, рассказал о перспективах использования новейших российских вооружений и объяснил, как наши военные могут отреагировать на многочисленные диверсии и теракты, которые устраивает преступный киевский режим на российской территории.
00:40 – успехи российских военных на фронте;
07:55 – о продвижении на Авдеевском направлении и о ситуации в районе Красногоровки и Первомайского;
12:53 – каких результатов стоит ожидать от ФАБ3000?
16:49 – об особенностях боёв за Новомихайловку;
20:56 – о ситуации в Запорожской области;
23:52 – как продвигается наступление ВС РФ на Артёмовском направлении?
33:21 – вынуждают ли украинские обстрелы, диверсии и теракты менять тактику наступления ВС РФ?
00:40 – успехи российских военных на фронте;
07:55 – о продвижении на Авдеевском направлении и о ситуации в районе Красногоровки и Первомайского;
12:53 – каких результатов стоит ожидать от ФАБ3000?
16:49 – об особенностях боёв за Новомихайловку;
20:56 – о ситуации в Запорожской области;
23:52 – как продвигается наступление ВС РФ на Артёмовском направлении?
33:21 – вынуждают ли украинские обстрелы, диверсии и теракты менять тактику наступления ВС РФ?