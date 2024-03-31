В Дагестане задержали трёх человек, планировавших теракты - 31.03.2024 Украина.ру
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В Дагестане задержали трёх человек, планировавших теракты
В Дагестане задержали трёх человек, планировавших теракты - 31.03.2024 Украина.ру
В Дагестане задержали трёх человек, планировавших теракты
В ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Каспийске были задержаны три человека, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) в воскресенье, 31 марта
2024-03-31T11:35
2024-03-31T11:35
новости
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махачкала
терроризм
террорист
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задержание
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Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. При задержании у несостоявшихся террористов изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В районе обнаружения преступников ввели режим КТО. По данным издания "Кавказский узел", эта контртеррористическая операция стала&nbsp;первой&nbsp;для Дагестана с 2022 года.Ранее сообщалось, что в Таджикистане задержали ещё девять человек по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".
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новости, дагестан, махачкала, терроризм, террорист, фсб, задержание
Новости, Дагестан, Махачкала, терроризм, террорист, ФСБ, задержание

В Дагестане задержали трёх человек, планировавших теракты

11:35 31.03.2024
 
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
ФСБ РФ задержала гражданина РФ по подозрению в госизмене
© ЦОС ФСБ РФ
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В ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Каспийске были задержаны три человека, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) в воскресенье, 31 марта

"В ходе контртеррористической операции, проведённой сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", — сказано в релизе.

Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. При задержании у несостоявшихся террористов изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
"Продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий" — сообщили в ведомстве.
В районе обнаружения преступников ввели режим КТО.
По данным издания "Кавказский узел", эта контртеррористическая операция стала первой для Дагестана с 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Таджикистане задержали ещё девять человек по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".
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