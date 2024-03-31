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В Дагестане задержали трёх человек, планировавших теракты

В Дагестане задержали трёх человек, планировавших теракты - 31.03.2024 Украина.ру

В Дагестане задержали трёх человек, планировавших теракты

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Каспийске были задержаны три человека, причастных к террористической деятельности. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК) в воскресенье, 31 марта

2024-03-31T11:35

2024-03-31T11:35

2024-03-31T11:35

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Уточняется, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. При задержании у несостоявшихся террористов изъяли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство. В районе обнаружения преступников ввели режим КТО. По данным издания "Кавказский узел", эта контртеррористическая операция стала первой для Дагестана с 2022 года.Ранее сообщалось, что в Таджикистане задержали ещё девять человек по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле".

https://ukraina.ru/20240326/1054115630.html

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новости, дагестан, махачкала, терроризм, террорист, фсб, задержание