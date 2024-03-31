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В Запорожской области Зеленскому предложили один из вариантов завершения конфликта
В Запорожской области Зеленскому предложили один из вариантов завершения конфликта - 31.03.2024 Украина.ру
В Запорожской области Зеленскому предложили один из вариантов завершения конфликта
Одним из вариантов завершения боевых действий на Украине может стать отвод войск с оккупированных ВСУ частей новых регионов России. Такой "простой план" предложил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передаёт РИА Новости
2024-03-31T10:57
2024-03-31T10:57
2024-03-31T10:57
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Далее – начнётся процесс капитуляции Украины и освобождения юго-восточных русских земель, подконтрольных Киеву. По словам Рогова, параллельно должна проходить денацификация, демилитаризация и закрепление русского языка как государственного на этих территориях. В перспективе глава запорожского общественного движения также предложил провести референдумы в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Закарпатской областях, где люди смогут самостоятельно решить, хотят ли они остаться в составе Украины или стать частью России. Ранее известный американский миллиардер Илон Макс заявил, что Киев рискует лишиться Одессы и выхода к Чёрному морю, если не согласится вести с Москвой переговоры. Напомним, 30 марта президент Украины Владимир Зеленский допустил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться по достижению Украиной границ 2022 года. Примечательно, что прежде представители киевского режима неоднократно заявляли, что диалог невозможен до тех пор, пока ВС РФ не отступят до границ 1991 года.
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новости, украина, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, киев, владимир зеленский, переговоры, сво
Новости, Украина, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Киев, Владимир Зеленский, переговоры, СВО
В Запорожской области Зеленскому предложили один из вариантов завершения конфликта
Одним из вариантов завершения боевых действий на Украине может стать отвод войск с оккупированных ВСУ частей новых регионов России. Такой "простой план" предложил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, передаёт РИА Новости
"План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР", – сказал он.
Далее – начнётся процесс капитуляции Украины и освобождения юго-восточных русских земель, подконтрольных Киеву. По словам Рогова, параллельно должна проходить денацификация, демилитаризация и закрепление русского языка как государственного на этих территориях.
В перспективе глава запорожского общественного движения также предложил провести референдумы в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Закарпатской областях, где люди смогут самостоятельно решить, хотят ли они остаться в составе Украины или стать частью России.
Ранее известный американский миллиардер Илон Макс заявил, что Киев рискует лишиться Одессы и выхода к Чёрному морю, если не согласится вести с Москвой переговоры.
Напомним, 30 марта президент Украины Владимир Зеленский допустил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом могут начаться по достижению Украиной границ 2022 года. Примечательно, что прежде представители киевского режима неоднократно заявляли, что диалог невозможен до тех пор, пока ВС РФ не отступят до границ 1991 года.