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"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Гектора Берлиоза

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Гектора Берлиоза - 31.03.2024 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": "Мастер и Маргарита" Гектора Берлиоза

Максима Каммерера Стругацким навязала советская цензура – изначально он был Ростиславцевым, но поступило указание сделать его немцем. Аналогичная история случилась с Булгаковым, правда – без вмешательства цензуры. В одной из версий романа Михаил Александрович Берлиоз был Борисом Григорьевичем Чайковским…

2024-03-31T09:56

2024-03-31T09:56

2024-03-31T09:57

"вокруг булгакова"

эксклюзив

михаил булгаков

мастер и маргарита

писатель

русская литература

музыка

композитор

история

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В романе постоянно упоминается, что председателя МАССОЛИТа Михаила Александровича Берлиоза постоянно путают с композитором Гектором Берлиозом. Даже Иван Бездомный, находясь в несколько сумеречном состоянии ума, описывая свои приключения уточняет, что Берлиоз не только впоследствии покойный, но и не композитор. "Какой там композитор? Ах да, да нет! Композитор – это однофамилец Миши Берлиоза!"Тут вообще надо отдать должное образованности героев Булгакова – современный читатель фамилию Берлиоза знает, скорее, именно по роману. Композитора знают, преимущественно, специалисты – к числу наиболее популярных авторов классической музыки он не относится.Скорее всего так и останется тайной, отчего и почему Булгаков решил реализовать свой интерес к классической музыке именно через этого, не самого симпатичного персонажа.Но почему же Берлиоз?Наиболее известным, даже программным произведением Гектора Берлиоза (кстати, медика по образованию, так же как и Булгаков) является романтическая "Фантастическая симфония", написанная в 1830 и радикально переработанная в 1845 году.Чтобы понять, до какой степени симфония связана с "закатным романом", стоит ознакомиться с литературным предпосланием к ней, написанным самим же Берлиозом. Между прочим, он был одним из первых композиторов, начавших писать к своим произведениям либретто, а Булгаков работал в Большом театре именно либреттистом.Итак, "молодой музыкант с болезненной чувствительностью и пламенным воображением в припадке любовного отчаяния отравляется опиумом". Дальше описывается его наркотический бред, сквозной темой которого является образ любимой.Первая часть симфонии называется "Мечтания. Страсти" и описывает многообразные чувства – смятение страстей и "вулканическую любовь".Вторая часть – "Бал". Тут всё понятно.Третья часть – "Сцена в полях". "Всё способствовало приведению его сердца в состояние непривычного спокойствия и придало мыслям более радужную окраску. Но она появляется снова, его сердце сжимается, горестные предчувствия волнуют его, — что если она его обманывает... (…) Солнце садится... отдалённый шум грома... одиночество... молчание..."Четвёртая часть – "Шествие на казнь". "Ему кажется, что он убил ту, которую любил, что он приговорён к смерти, его ведут на казнь".Пятая часть – "Сон в ночь шабаша". Тут герою представляется, что он находится на ведьмовском шабаше и тут на этот шабаш приходит его возлюбленная.Как легко можно убедиться, описание "Фантастической симфонии" во многом пересекается с содержанием "закатного романа".Введение соответствует одному из возможных пониманий содержанию романа – описание бреда душевнобольного Ивана Бездомного.Это не говоря о том, что сам Булгаков на собственном опыте отлично представлял, как выглядят наркотические видения. Вполне вероятно, он, прослушивая эту музыку, обнаружил какое-то сходство с собственными воспоминаниями.Первая часть – описание беседы мастера с Бездомным в больнице.Вторая – собственно бал (в той части, где речь идёт именно о бале, а не о шабаше).Третья часть может ассоциироваться как с судьбой романа (спокойное счастье во время написания и страшные переживания при попытках опубликовать), так и с историей любви к Маргарите и даже к переживаниям Левия Матвея (которые заканчиваются грозой).Четвёртая – буквальное изложение главы 16 романа (собственно "казнь"). Кстати, у Берлиоза заканчивается всё обезглавливанием – опять же, прямая связь с главой 3.Пятая часть – опять же, бал у сатаны в части шабаша (шествие гостей по лестнице).Как видите, при определённой фантазии произведение Берлиоза можно было бы счесть саунд-треком к наиболее важным в сюжетном отношении фрагментам романа.Видимо именно из-за сходства замысла романа с "Фантастической симфонией" (или влияния симфонии на замысел романа) Булгаков предпочёл упомянуть именно Берлиоза, а не любимого им Чайковского.У Чайковского тоже достаточно фантастических произведений ("Щелкунчик", "Лебединое озеро"), но там нет столь глубокого соответствия балета и романа. Его произведения не могут иллюстрировать "Мастера и Маргариту". Впрочем, произведения Чайковского встречаются на страницах романа неоднократно.Кроме того, у Берлиоза есть также:- Симфоническая оратория "Восемь сцен из "Фауста" Гёте", в которую вошли: 1. Пасхальные песнопения. 2. Пение и танцы крестьян под липами. 3. Концерт сильфов. 4. Компания кутил, песня о крысе. 5. Песня Мефистофеля о блохе. 6. Фульский король: готическая песня. 7. Романс Маргариты, хор солдат. 8. Серенада Мефистофеля.- "Драматическая легенда" "Осуждение Фауста", в конце которой Фауст попадает в ад.Фаустианские мотивы романа (мастер – Фауст и Мефистофель – Воланд) лежат на поверхности, причём окончание романа близко к берлиозовской версии – мастер находит своё вечное упокоение хоть и не в аду, но точно в "хозяйстве" Воланда (судя по всему это лимб – место пребывания душ добродетельных людей, умерших до пришествия Иисуса Христа). Сам же Берлиоз (персонаж) и вовсе исчезает.Тут, правда, не менее очевидна связь с оперой Гуно, которую Булгаков очень любил и ещё в Киеве частенько пел куплеты Мефистофеля ("люди гибнут за металл"), под аккомпанемент кого-то из сестёр.

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эксклюзив, михаил булгаков, мастер и маргарита, писатель, русская литература, музыка, композитор, история