https://ukraina.ru/20240330/1054201012.html

Евгений Белаш: Россия дешево выносит вундерваффе ВСУ, пока Запад поддерживает ее экономику и ломает свою

Евгений Белаш: Россия дешево выносит вундерваффе ВСУ, пока Запад поддерживает ее экономику и ломает свою - 30.03.2024 Украина.ру

Евгений Белаш: Россия дешево выносит вундерваффе ВСУ, пока Запад поддерживает ее экономику и ломает свою

ВС России оказывают давление на украинские войска на нескольких направлениях одновременно, это тактика тысячи порезов, пишет газета Le Figaro со ссылкой на французские военные источники

2024-03-30T10:11

2024-03-30T10:11

2024-03-30T10:11

интервью

всу

россия

сша

украина

вооруженные силы украины

вдв

запад

экономика

китай

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Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк Евгений Белаш.- Евгений, то, что журналисты назвали тактикой тысячи порезов, напоминает наступательную операцию Юго-Западного фронта Русской армии под командованием генерала Брусилова во время Первой мировой войны в 1916 году. Во время Брусиловского прорыва русская армия прорвала оборону австрийцев на 13 участках. Каких целей ВС РФ могут достичь сейчас, используя такой подход?- К сожалению, в настоящее время воспользоваться опытом Брусиловского прорыва напрямую не получится. Например, летом 1916 года на поле боя еще не было ни одного танка в мире. Располагай Брусилов хотя бы британским танковым корпусом образца 1917 года - возможно, вся его тактика была бы иной. Также стоит отметить, что основные резервы русской армии направлялись на Западный фронт. Успех Юго-Западного фронта Брусилова стал во многом неожиданным.С другой стороны, Брусиловский прорыв показывает, что при грамотной подготовке можно прорвать даже оборону, казавшуюся несокрушимой. Слагаемые успеха - разведка с воздуха, успех контрбатарейной борьбы, тренировки в тылу.- Насколько ВС РФ удалось овладеть такими компонентами современной войны, как разведка с воздуха, контрбатарейная борьба?- Мы увидим успешное применение ударных одноразовых беспилотников – "Герань", "Ланцет", FPV-дроны. Также видеофиксация их ударов говорит о массовом применении дронов разведки. Портал Lostarmour опубликовал обновленную статистику по применению в зоне СВО дронов-камикадзе "Ланцет".Число подтвержденных случае достигло 1300. Подтверждено видео уничтожения "Ланцетами" 394 цели и повреждение еще 695. Максимальная интенсивность ударов - 162, - наблюдалась в феврале 2024 года. География применения беспилотников обширна: от Одессы до Чернигова.Наиболее массово применяют "Ланцеты" ВДВ России - более четверти попавших в статистику случаев. Приоритетные цели: самоходные и буксируемые орудия, танки, затем, с большим отрывом - легкая бронетехника.В 50 с лишним процентов случаев применение "Ланцета" приводило к повреждению цели, в 30 - к уничтожению. Примерно по 10 процентов приходятся на промахи и неизвестный исход.По контрбатарейной борьбе - ещё с Первой мировой против артиллерии вместо более сложных и дорогих пушек использовали артиллерию более мощного калибра. То есть вполне допустимо и нужно использовать нечестные приёмы вместо излишнего усложнения оружияУже к концу Первой мировой не столько уничтожали сами орудия, сколько ослепляли наблюдательные пункты и командные центры артиллерии. Батареи, физически оставаясь неповрежденными, не могли эффективно стрелятьВо вторую мировую войну артиллерию успешно подавляли авиацией. Сейчас мы можем против дорогой самоходной гаубицы ценой свыше десяти миллионов долларов выставить дешёвый одноразовый беспилотник "Ланцет", по дальности превосходящий самую современную ствольную артиллерию - отмечены успешные удары за десятки километров от линии фронта. Также успешно применяются комплексы "Искандер", системы залпового огня "Торнадо" и корректируемые снаряды "Краснополь". Стоимость современной артиллерии оправдывает применение по ней даже оперативно тактических ракет "Искандера". Таким образом, утверждения "на полигоне такая то гаубица стреляет дальше" совершенно не учитывают комплексного характера современной войны - начиная с Первой мировой.- Утверждается, что задача ВС РФ не захват территорий, а уничтожение живой силы и техники ВСУ. Использовался ли такой подход в Первую и Вторую мировые войны, насколько эффективен он сейчас и тогда?- Выскажу непопулярное мнение. Нам совершенно не нужна территория Украины. Захват земель для собственного развития - любимая тема Германии еще до Первой мировой. И Германия в двух мировых войнах подряд доказала, что не умеет пользоваться захваченным - от земель бывшей Российской империи в 1918 году до Франции и большей части Европы в 1940. Также и Япония в начале Второй мировой стремительно захватила огромные территории - но не смогла эффективно ими распорядиться.И в обоих мировых войнах Германия уже была обречена на поражение, не потеряв ни километра своей территории. Ее армия понесла настолько большие потери, что ни промышленность, ни призыв новобранцев уже не могли их компенсировать.На тактическом уровне уничтожение живой силы использовали еще в Первую мировую, провоцируя противника на “скороспелые” невыгодные атаки или удержание слабых позиций из соображений престижа.Примеры США в Афганистане и Ираке также демонстрируют, что захватить территорию легко, но гораздо сложнее построить на ней дееспособное государство, даже затратив триллионы долларов.При современном транспорте и связи нет необходимости физически владеть, скажем ценными месторождениями или заводами. Россия не граничит с Центральной и Западной Африкой. Но, как мы видим, при грамотной дипломатии и взаимовыгодной торговле с Россией всего за несколько лет множество стран региона вышли из-под многолетней опеки Франции и США.России не нужны ни земли Украины, ни ее фабрики, ни другие ресурсы, включая население. Инфраструктура Украины давно и безнадежно устарела. Статистика показывает, что нам гораздо выгоднее (и проще) развивать промышленность и сельское хозяйство по современным принципам на своей земле, чем пытаться интегрировать разрушенное украинцами советское наследие в двадцать первый век. Только экспорт продукции сельского хозяйства уже принес России в 2023 году свыше 43 миллиардов долларов.- Что же считать достижением целей СВО, если Украина как территория нам не нужна?- Устранение угрозы Украины как государства члена НАТО и базы террористов. То есть демилитаризация.- Какую армию эпохи Первой мировой или других войн напоминает вам наш противник - Вооружённые силы Украины?- К сожалению, лобовое сравнение будет некорректно. Уже от конца Второй мировой нас отделяет почти 80 лет. С тем же успехом мы можем сравнивать армии периода Первой мировой и наполеоновских войн. Атомное оружие, спутниковая разведка и связь, эффективное высокоточное оружие и массовые беспилотники - все это кардинально поменяло характер войн.Даже недавние конфликты уже показывают противоречивые картины. Летом 2021 года мы видели, как армия США и союзники бежали от полусотни тысяч талибов, почти не имевших тяжёлого вооружения. С октября 2023 года Израиль не может победить несколько тысяч боевиков ХАМАС. России противостоит гораздо более многочисленная и оснащенная армия, чем Израилю и США.С другой стороны, определенные ценные уроки мировых войн все же актуальны и по сей день. Например - не стоит гнаться за качеством оружия любой ценой. Необходим разумный баланс. Немецкая “Парижская пушка” 1918 года гораздо дальнобойнее любого современного орудия. Также и снаряды сверхтяжёлой пушки “Дора” и мортир “Карл” - несоизмеримо мощнее. Танк “Маус” превосходит по массе и габаритам любой современный танк. Однако все они - наглядные тупики военной мысли.Так и сейчас стоит смотреть не только на рекламную дальность стрельбы конкретной гаубицы, но и на ее стоимость, точность, цену снаряда и ресурс ствола.- Из каких примеров видно, как Россия делает ставку на массовое оружие, а не только на образцы высокого качества?Массовое оружие - танки Т-90 и более ранние модели, лёгкая бронетехника, включая МТЛБ (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный - Ред.).Германия во Второй мировой войне поначалу выигрывала, грамотно применяя надежную технику со скромными характеристиками. Например, легкие и средние танки начала Второй мировой и бомбардировщики Юнкерс-87 с неубирающимися шасси. Увлёкшись идеями чудо-оружия, Германия проиграла.США, имея сотни новейших стелс-истребителей и дорогих беспилотников, тысячи танков “Абрамс”, проигрывают в целом ряде недавних войн.Ни одно оружие не идеально, и ни одна армия не готова к войне полностью. Британия, родина танков, к началу Второй мировой войны не имела ни одного готового танкового мотора нужной мощности. Поэтому на танки “Матильда” пришлось ставить двигатели от автобусов. Несколько лет британские танкисты стреляли из пушек только бронебойными снарядами - поскольку по довоенным теориям для поражения прочих целей им хватало пулеметов.СССР в мае 1941 года собирался снять Т-34 с выпуска, заменив его к концу того же года более перспективной техникой. Но именно Т-34 станет одним из лучших и наиболее массовых танков всех времен.Умение применять технику в реальной войне важнее ее рекламных характеристик на полигоне. Еще недавно ракеты “Джавелин”, беспилотники “Байрактар”, гранатометы NLAW описывались зарубежными и отечественными экспертами как чудо-оружие, против которого нет защиты. Жизнь показала, что эти ожидания не оправданы. Еще автор идеи британского танка Эрнест Суинтон учил, что танки нужно применять внезапно, массированно и на подходящей местности.Украина применяет Абрамсы” и другую современную бронетехнику строго наоборот - после нескольких месяцев рекламы, поодиночке и без грамотной поддержки. Западная пресса начала 2022 года описывала британские танки “Челленджер” как супероружие для украинской армии. Спустя год те же авторы утверждают, что “Челленджеры” непригодны для войны на Украине - машины слишком тяжелые и без адекватной защиты.Наши танки часто критикуют за стрельбу с закрытых позиций. Однако еще в советско-финскую войну точно такое же применение КВ-2 в стиле самоходных орудий показало себя вполне эффективным - а ведь тогда еще не было современных систем управления огнем.Важно ставить разумные цели и не увлекаться собственной пропагандой. СССР, корректируя внешнюю политику, всего за несколько лет прошел от “Поможем германским трудящимся”, пакта с Германией, “Убей немца” до “Гитлеры приходят и уходят”. Напротив, Германия смогла сплотить против себя даже, казалось бы, непримиримых противников - СССР, Великобританию, США и враждующие партии Китая.Еще урок - важны победы не только на поле боя, но и в тылу. Советский Союз, несмотря на огромные потери начала Великой Отечественной, смог перестроить свою промышленность и вовремя получить помощь по ленд-лизу. Российская империя не смогла ни того, ни другого. Третий рейх не использовал полностью возможности даже ближайших союзников.В отличие от мировых войн сейчас мы не можем напрямую поражать все заводы, выпускающие технику для Украины. Но мы можем воздействовать на них иначе.Сейчас США и Запад в целом пытаются подорвать экономику России - одновременно закупая рекордные объемы российского урана. А также индийское дизельное топливо из российской же нефти и удобрения из российского газа - по завышенным ценам. Фактически наши противники поддерживают нашу же экономику, ломая экономику себе.Поэтому, несмотря на то, что военный бюджет одних США 2021 года более чем в 12 раз превосходил военный бюджет России (801 миллиард долларов против 66), США и союзники так и не смогли добиться поражения России ни на фронте, ни в тылу.России не нужно применение атомного оружия на поле боя. Однако новые образцы стратегического оружия сдерживания уже успешно поставлены в РФ на боевое дежурство - в отличие от аварий ракет в США и Великобритании.Возможно, даже более важно то, что Россия обновляет важнейшую гражданскую инфраструктуру, от станций метро до мостов и газоперерабатывающих заводов. Напротив, США уже не хватает даже на поддержание инфраструктуры в ближайшие годы двух с половиной триллионов долларов. И дефицит США будет только расти.Также Россия показывает себя надежным деловым партнером. Китаю, Индии и другим дружественным странам выгодно получать наши товары по долгосрочным контрактам, пока Европа срочно меняет поставщиков жизненно важных ресурсов несколько раз подряд. Итог многих лет санкций против России - экономики Германии, Британии и Японии официально в рецессии, пока товарооборот России и Китая бьет рекорды.Войны в Корее, Вьетнаме, Афганистане и Ираке показывают, что можно заставить уступить даже несоизмеримо более сильного противника, делая продолжение войны более невыгодным для него, чем для себя. Возможно, такая стратегия сработает и на этот раз. Но это мы узнаем лишь после победы.

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