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5 лет с момента ликвидации легендарной анимационной студии Украины

5 лет с момента ликвидации легендарной анимационной студии Украины - 30.03.2024 Украина.ру

5 лет с момента ликвидации легендарной анимационной студии Украины

В 1959 году на Украине, в Киеве, решили открыть анимационную студию. При студии документальных фильмов, которая называлась "Киевнаучфильм", создали "Творческое объединение художественной мультипликации". Первым его руководителем назначили Ипполита Лазарчука – режиссера-мультипликатора Киевской киностудии учебных фильмов

2024-03-30T08:00

2024-03-30T08:00

2024-03-30T08:00

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Дебютным мультфильмом объединения стали 20-минутные "Приключения Перца". 30 человек, в том числе и будущие классики украинской анимации: Владимир Дахно, Давид Черкасский, Борис Храневич, Марк Драйцун и другие, рисовали их 2 года. Так как опыта у молодых киевских аниматоров было мало, они ездили набираться его в Москву на "Союзмультфильм", где за неделю-две азы профессии им объясняли лучшие аниматоры страны. И первый "блин" пошел не комом – "Перец" полностью оправдал все связанные с ним ожидания.В 60-х годах на киевской анимационной студии началась эпоха сразу трёх будущих гениев мультипликации: Евгения Сивоконя, Радны Сахалтуева и Владимира Дахно. В 1967 году вышел первый фильм из легендарной украинской серии "Как казаки…", которая длилась почти 30 лет и составила 9 мультфильмов. Первый из них был пробным, поэтому немного грубоватым, но там уже присутствовала та самая всем хорошо известная троица казаков, состоявшая из мощного Тура, рассудительного Грая и сообразительного и юморного Ока. Серия называлась "Как казаки кулеш варили". Сивоконь и Черкасский на ее производстве были аниматорами.70-е годы для украинской анимации стали переходными. Все началось со второй серии казаков "Как казаки в футбол играли" (1970), над которой вместе с режиссером Дахно художником-постановщиком работал уже Эдуард Кирич. В будущем он в развитии "казаков" сыграет крайне важную роль. С приходом Кирича мультик стал более "округлым", более чётким в рисунке и не таким обобщённым по форме. Наиболее неожиданным результатом был не успех мультфильма, а то, что он оказался пророческим. В 1975 году киевское "Динамо", как и казаки в мультфильме, получило главный футбольный приз Европы – Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. "Динамовцы" потом говорили, что всей командой смотрели этот мультфильм перед каждой игрой.Параллельно с рисованной анимацией начала активно развиваться и очень модная в то время в мире кукольная. Мультфильмы Леонида Зарубина"О поросенке, умеющем играть в шашки", "А нам поможет робот", и Валентины Костелевой "Сказка о машинах", "Кто в лесу хозяин?" стали такими же узнаваемыми детьми, как и "Казаки".В течение 70-х при участии Кирича вышло еще 4 серии о казаках, которые и "…невест освобождали" (1973), и "…соль покупали" (1975), и "…олимпийцами стали" (1978) и "…мушкетерам помогали" (1979). Их всесоюзная популярность одновременно подкреплялась фестивальными призами и новыми заказами следующих серий.Звездное время украинской анимации – это 80-е годы, и главным образом этим она обязана режиссеру-мультипликатору Давиду Черкасскому, которого до сих пор называют человек-праздник. Он создал первый в Советском Союзе анимационный сериал – 13-серийные "Приключения капитана Врунгеля". Успех сериала был колоссальным, чему помогло наличие в стране большого числа телевизоров. В то время писали, что одновременно "Врунгеля" смотрели миллионы людей… и в некоторых городах из-за этого вырубалось электричество.Над "Врунгелем" в качестве мультипликаторов и художников работали все те, кто составлял костяк анимационной части "Киевнаучфильма": Александр Татарский, Адольф Педан, Наталья Марченкова, Игорь Ковалёв, Эдуард Кирич, Константин Чикин и другие. Киевскую студию анимации называли "кузницей кадров". Как подтверждение – выезд в Москву Татарского и Ковалёва, основавших первую в СССР независимую анимационную студию – "Пилот". Вскоре Ковалев принял приглашение от американской компании Klasky Csupo и переехал в Лос-Анджелес, где работал на несколькими анимационными проектами мирового уровня.В 80-м году вышел один из самых известных короткометражных мультфильмов украинских аниматоров – "Капитошка" Бориса Храневича, озвученный молодым актером Богданом Бенюком и певицей Людмилой Игнатенко. Уже в следующем году "Киевнаучфильм" выпустил еще один знаковый советский мультфильм – 3-серийную "Алису в стране чудес" Ефрема Пружанского, аниматора с 20-летним стажем, зарекомендовавшего себя в работе над "Казаками". В 1982 году студия выпустила продолжение Алисы – "Алиса в Зазеркалье".В 1984 году в Киеве основали кинофестиваль анимационных фильмов "Шаг", по-украински – "Крок", который в конце ХХ века имел мировое значение. В том же году на киевской анимационной студии выпустили два мультфильма, которые в наше время назвали бы "хитами": Александр Викен снял один из лучших мультфильмов за всю историю украинской анимации – "Как Петя Пяточкин слоников считал", а тот же Давид Черкасский – второй свой шедевр, "Доктор Айболит".Начало Перестройки дало студии незаурядный толчок. Здесь в 1986 году, впервые в СССР, экранизировали "короля ужасов" Стивена Кинга: по его рассказу "Поле боя" Михаил Титов снял 10-минутный боевик "Бой". Через два года после этого Давид Черкасский выпустил свой третий хит – "Остров сокровищ", который так же, как и "Доктора Айболита", купили для проката в США, с той лишь разницей, что из него вырезали все игровые не анимационные моменты.Сергей Кушнеров – еще один известный "американец" киевской студии. Аниматор на "Враче Айболите" и "Острове сокровищ", он в качестве режиссёра сделал свой дебютный мультфильм "Бестолковый вомбат" и благодаря ему вскоре получил работу в студии Диснея. Сначала он работал там над знаменитым мультфильмом "Король-лев", а затем перешел в студию DreamWorks Animation, где трудился над "Дорогой в Эльдорадо" и "Шреком-2". Теперь в его портфолио работа в 13 крупных голливудских проектах, один из которых, "Тайная жизнь домашних животных" 2016 года студии Illumination Entertainment, собрал по миру почти 900 миллионов долларов. Но это успех отдельных "птенцов" киевской студии. У неё самой дела после 80-х становились все хуже и хуже.Процветание "Киевнаучфильма" закончилось вместе с Советским Союзом. В 90-е центральное финансирование и система госзаказа исчезли, а с ними и возможность для аниматоров рисовать и получать за свою работу хорошие деньги. Независимая же Украина ещё не успела выработать новую систему финансирования и новый бюджет на анимацию, зато начала переименовывать то, что было создано до нее. В первую очередь изменилось название – "Киевнаучфильм" стал называться "УкрАнимаФильмом".Тем не менее, часть аниматоров посчитала свободу высказывания важнее денег: с исчезновением большого финансирования исчез и государственный контроль, появилась возможность для свободомыслия. В результате увидела свет 68-минутная "Энеида" Владимира Дахно, бесшабашный, а местами и откровенно вульгарный мультик по мотивам одноименной поэмы Ивана Котляревского, где присутствуют и обнаженные женщины, и распитие казаками самогона, и шутки "на грани фола".В 95-м прозвучало новое слово в украинской мультипликации – пластилиновый фильм "Это – мы!" Степана Коваля. На фестивале "Шаг" его режиссер получил свой первый приз – "за дебют". В 2004 году Евгений Сивоконь создал одну из лучших работ студии за время независимой Украины – "Засыплет снег дороги…", сделанную в технике "песок на стекле". Правда, вместо песка режиссёр использовал соль и угольный порошок из аптеки. На работу ушло два килограмма соли, 50 тысяч гривен и два года жизни. За свой непосильный труд украинский режиссер получил вознаграждение: несколько призов, из которых главный – за лучший анимационный фильм на крупнейшем фестивале короткометражного кино в Клермон-Ферране.Но все это были частные успехи. В 2009 году студия оказалась на грани закрытия... Трагичность ситуации, в которой оказалась украинская анимация, заключалась в том, что украинские аниматоры хотели, чтобы они жили по-новому, то есть делали то, что им хочется, но финансировали их по-старому, то есть деньги выделял бюджет. Однако в независимой Украине так уже жить не получалось – украинская анимация оказалась некоммерческой, то есть – убыточной.Не желая умирать от голода, в начале 10-х годов большинство сотрудников студии "УкрАнимаФильм" разошлись кто куда. Два из трех этажей корпуса студии чиновники сдали в аренду. Ситуация начала меняться только в 2012 году, когда обновленное Государственное агентство Украины по кино перешло на продюсерскую систему и объявило конкурс проектов, где каждый мог получить финансирование при условии защиты своего проекта перед Экспертной комиссией. Продюсер анимационного фильма не должен был искать 50% от указанного бюджета, как продюсеры полнометражных игровых фильмов, потому что анимация теперь на 100% должна была финансироваться из бюджета Госкино. То ли сработала новая система, увеличившая требования к качеству сценария и бэкграунду продюсеров-режиссеров, то ли причина была в чем-то другом, но уже первый сделанный в 2013 году по новым правилам мультик "Двести первая" кукольника Олега Педана показал принципиально другой уровень анимации.Была сделана попытка возродить и один из самых знаменитых анимационных проектов прошлого студии – "Казаков". В 2016 году, накануне Чемпионата Европы по футболу, вышли первые серии 26-серийного (по 2 минуты) сериала "Казаки. Футбол", художником-постановщиком которых стал все тот же Эдуард Кирич. В каждой из серий неизменные три украинских героя оказывались в одной из европейских стран: Польше, Англии, Шотландии или Испании. Производство профинансировал один из национальных телеканалов.Однако, счастье продлилось недолго. Началом конца студии стало объявление её руководством запрета на использования своих фильмов на неподконтрольной Украине территориях. В результате доходы только с внутреннего рынка перестали покрывать расходы, а продавать свою продукцию за рубеж у студии не получалось. В результате 29 марта 2019 года, ровно 5 лет назад, для недопущения банкротства, "Укранимафильм" ликвидировали. Все его мощности присоединили к Национальному центру Александра Довженко. Летом 2022 года реорганизовали и его. Так прекратила свое существование одна из самых известных и успешных анимационных студий бывшего СССР.

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