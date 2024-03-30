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Олег Неменский: мир будет меняться долго и болезненно, но у России дороги назад нет
Олег Неменский: мир будет меняться долго и болезненно, но у России дороги назад нет - 30.03.2024 Украина.ру
Олег Неменский: мир будет меняться долго и болезненно, но у России дороги назад нет
Для Запада, также, как и для России, нынешний конфликт действительно вопрос жизни и смерти. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог Олег Неменский
2024-03-30T09:50
2024-03-30T09:50
2024-03-30T09:50
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По его словам, западное доминирование, которое неуклонно росло с эпохи Великих географический открытий, начинает сжиматься. Процесс, которому полтысячи лет, и который действительно определял и до сих пор определяет ситуацию во всем мире, теперь набирает обратный ход, полагает Неменский."И так получилось, что именно Россия оказалась ключевым игроком в этом процессе. Если она по крайней мере не проиграет (тут важно, чтобы это именно так было расценено в остальном мире), то его ход станет необратимым", - отметил политолог.Неменский добавил, что эту роль, которая теперь предназначена России, мог сыграть кто-то другой – и Китай, и мусульманский мир."Но теперь уже поздно сходить с дистанции, мы уже в это ввязались. У России назад дороги нет", - подчеркнул эксперт.Неменский ожидает, что влияние Запада будет сокращаться долго, скорее всего сотни лет."Так что не стоит ждать какого-то революционного преобразования мира со дня на день. И важно понимать, что этот процесс будет очень непростым и весьма болезненным, причём для всех. Европа и США – не те страны, которые так просто с этим смирятся. Войн и крови будет не меньше, а наверняка больше, и хорошо бы нам избежать той войны, после которой делить будет уже нечего и некому", - рассказал Олег Неменский.Полный текст интервью Олег Неменский: Для победы над Западом нужно победить своих демонов, то есть многовековое западничество читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240213/1053252553.html
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новости, россия, запад, олег неменский, китай, мир
Олег Неменский: мир будет меняться долго и болезненно, но у России дороги назад нет
Для Запада, также, как и для России, нынешний конфликт действительно вопрос жизни и смерти. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал политолог Олег Неменский
По его словам, западное доминирование, которое неуклонно росло с эпохи Великих географический открытий, начинает сжиматься. Процесс, которому полтысячи лет, и который действительно определял и до сих пор определяет ситуацию во всем мире, теперь набирает обратный ход, полагает Неменский.
"И так получилось, что именно Россия оказалась ключевым игроком в этом процессе. Если она по крайней мере не проиграет (тут важно, чтобы это именно так было расценено в остальном мире), то его ход станет необратимым", - отметил политолог.
Неменский добавил, что эту роль, которая теперь предназначена России, мог сыграть кто-то другой – и Китай, и мусульманский мир.
"Но теперь уже поздно сходить с дистанции, мы уже в это ввязались. У России назад дороги нет", - подчеркнул эксперт.
Неменский ожидает, что влияние Запада будет сокращаться долго, скорее всего сотни лет.
"Так что не стоит ждать какого-то революционного преобразования мира со дня на день. И важно понимать, что этот процесс будет очень непростым и весьма болезненным, причём для всех. Европа и США – не те страны, которые так просто с этим смирятся. Войн и крови будет не меньше, а наверняка больше, и хорошо бы нам избежать той войны, после которой делить будет уже нечего и некому", - рассказал Олег Неменский.