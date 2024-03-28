https://ukraina.ru/20240328/1054176502.html

Индия не отказывается от российской нефти. Она просто любит экономить

Индия не отказывается от российской нефти. Она просто любит экономить - 28.03.2024 Украина.ру

Индия не отказывается от российской нефти. Она просто любит экономить

Индия отказывается от российской нефти. Такой вывод напрашивается после прочтения новостей, которые крупные мировые и российские СМИ в рубрике "экономика" публикуют с середины марта

2024-03-28T19:15

2024-03-28T19:15

2024-03-28T19:15

эксклюзив

индия

россия

совкомфлот

игорь юшков

сша

нпз

санкции

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/01/1038311940_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_18f5b0c77a1b3286b4148138e416cdc8.jpg

Сначала о том, что крупнейший покупатель российского сырья – Индия – уже два месяца не приобретает нефть российского премиального сорта ВСТО, сообщило 15 марта издание "Коммерсант". До этого страна резко сократила отгрузку другого премиального сорта нефти Sokol с сахалинских месторождений, отмечается в публикации.По информации российского издания, это было вызвано разногласиями в расчетах, так же, как и опасениями индийских покупателей после ужесточения потолка цен на российскую нефть.Неделю позже агентство Bloomberg News сообщило о том, что, опасаясь санкций США, нефтеперерабатывающие заводы Индии в настоящее время отказываются принимать российскую нефть, которая перевозится танкерами "Совкомфлота".Дело в том, что в феврале США ввели санкции против российской судоходной компании. Помимо "Совкомфлота", под ограничения минфина США попали и 14 танкеров, перевозящих сырую нефть.По информации агентства Reuters, помимо Индии, которая отказывается принимать нефть, которую перевозят танкеры, находящиеся в санкционном списке, российским нефтяным компаниям проблемы создают и банки Китая, Турции и ОАЭ, задерживающие до нескольких месяцев платежи за топливо. Источники агентства утверждают, что финансовые учреждения опасаются вторичных санкций США и поэтому тянут с платежами.Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков не согласен с заявлениями о том, что из-за боязни западных санкций Индия отказывается от российской нефти. В интервью изданию Украина.ру он подчеркнул, что страна покупает больше 1 млн баррелей российской нефти в сутки."Для Индии мы остаемся крупнейшим поставщиком нефти. До недавних пор Индия для нас тоже была крупнейшим покупателем нефти, которая транспортируется танкерами. В 2022 и 2023 году Индия лидировала по морской доставке, сейчас она уступила лидерство Китаю. Где-то индийские НПЗ находятся на профилактическом ремонте, где-то не удалось договориться по цене, но по-прежнему для Индии мы являемся крупнейшим поставщиком", - рассказал Юшков.Эксперт отметил, что в сообщениях СМИ речь идет о том, что Индия отказывается не от всей российской нефти, а от той, которая более дорогая. По его словам, это не удивительно, так как страна всегда была заинтересована прежде всего в нефти сорта Urals."Это западносибирская нефть, которая в трубе смешивается с поволжскими и кавказскими сортами. На выходе получается Urals – наш основной сорт нефти. Его в основном отгружают в портах Ленинградской области. Urals также шел по нефтепроводу "Дружба". Сейчас работает только одна его ветка, которая транспортирует нефть из Белоруссии через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию, а транзитом еще и в Сербию", - напомнил эксперт.По его словам, сорт этой нефти среднесернистый и довольно тяжелый. Индия сократила закупку малосернистых легких сортов Sokol и ВСТО, которые дороже, добавил Юшков."В Индии и НПЗ настроены на более тяжелую нефть, которая похожа на Urals. Они просто экономят – берут более дешевую нефть, перерабатывают ее и экспортируют полученные нефтепродукты. Все колебания с объемами закупок российской нефти на самом деле вызваны экономическими факторами, никак не связанными с боязнью санкций", - отметил Юшков.Тем более, санкций, запрещающих покупку российской нефти, вообще нет, добавил эксперт. Веденный Западом потолок цен не относится к покупке нефти, уточнил он."Если нефть до тебя дошла, ты ее можешь купить по любой цене. США этот момент отдельно прописали в разъяснении к санкциям. Потолок цен – это запрет на перевозку нефти и страхование этой перевозки морским транспортом, если она стоит 60 долларов и более", - рассказал Юшков.Индии Россия продает нефть в порту отгрузки, продолжил эксперт. Это значит, что Россия привозит нефть, отгружает ее и уже там на месте меняется право собственности. Поэтому потолок цен вообще не касается Индии, отметил Юшков."Поэтому в публикациях о том, что Индия не хочет брать нефть, которая транспортируется танкерами "Совкомфлота", уже заложена манипуляция. С танкерами взаимодействует продавец, а не покупатель", - сказал он.Украина.ру попросила Игоря Юшкова прокомментировать то, что появление публикации об отказе индийских НПЗ от нефти, привозимой танкерами "Совкомфлота", вызвало падение акций этой компании на Московской бирже. По его словам, здесь сработал психологический фактор, хотя собственнику акций всё равно, сколько они стоят."Раньше была важна капитализация, т.е. суммарная стоимость акций какой-то компании. Чем выше капитализация, тем по более выгодным условиям компания может взять кредит. А так как Россия под санкциями, компания почти нигде и не может взять этот кредит. На ее деятельность это никак не влияет", - полагает Юшков.Он также отметил, что "Совкомфлот" в основном специализируется не на доставке нефти потребителю, а на том, чтобы зайти в российский порт, загрузить партию нефти, вывезти ее в международные воды и там перегрузить с борта на борт другого танкера большего размера, рассказал Юшков."С 2022 года страховые компании объявили все российские порты чуть ли не зоной боевых действий. Для того, чтобы танкер зашел в порт, он должен купить более дорогую страховку. А так как "Совкомфлот" страхуется у российских компаний, у него проблем нет. С экономической точки зрения выгодно, чтобы танкеры "Совкомфлота" заходили в порт, загружались, выходили в море и перегружали нефть в другой танкер", - уточнил эксперт.По словам Юшкова, Bloomberg и Reuters в своих публикациях стараются уверить читателя в том, что в России все плохо и что началось разрушение экономики."Они постоянно пишут про Китай, что у него проблемы и что рост экономики замедляется. Хотя экономика Китая как росла, так и растет. Не исключено, что эти издания бессознательно пишут то, что хочет увидеть западный читатель", - подытожил Игорь Юшков.По словам президента Индийского центра содействия международным инициативам Ришаба Сетхи, Индия не намерена отказываться от покупки российской нефти. Более того, после введения западными странами антироссийских санкций, Индия закупает в России нефть, которую потом продает Европе."Индия также заинтересована в покупке доли западных нефтегазовых компаний в их российском бизнесе, который они бросили после введения санкций", - заявил эксперт в интервью изданию Украина.ру.Для России и Индии санкции никогда не были препятствием, полагает Сетхи."Если посмотреть статистику, наше сотрудничество растет из месяца в месяц, из года в год. Двухсторонние торговые отношения находятся на высоком уровне. Индия покупает в России много природных ресурсов. А после введения санкций наступило золотое время для наших стран, так как мы стали платить в национальных валютах". - отметил эксперт.Сетхи напомнил, что для этого есть все условия, так как в Индии давно уже работают и "Газпромбанк", и "Сбербанк". Также многие индийские банки после отключения российских банков от системы SWIFT открыли востро-счёт для торговли с Россией, подытожил Ришаб Сетхи.

https://ukraina.ru/20231024/1050427379.html

https://ukraina.ru/20231223/1052352738.html

https://ukraina.ru/20231227/1052450283.html

индия

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, индия, россия, совкомфлот, игорь юшков, сша, нпз, санкции, reuters