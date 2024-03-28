"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая звезда" и наградил генеральской шашкой командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева, который руководил освобождением Авдеевки. Видео с награждения разместила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Он руководил освобождением Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
Глава Минобороны РФ поблагодарил Мордвичева за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
"Это высшее звание в нашей стране и безусловно Вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но естественно от всех тех, кого Вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверено, поэтому и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ, и страна оценила Ваш ратный труд", - сказал Шойгу.
Также Шойгу наградил Мордвичева генеральской шашкой.
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
Российские войска освободили Авдеевку в феврале 2024 года. Вооруженные силы Украины сделали из города мощный укрепрайон, из которого вели обстрелы Донецка и других городов республики.
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