https://ukraina.ru/20240328/1054168555.html

"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией

"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией - 28.03.2024 Украина.ру

"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая звезда" и наградил генеральской шашкой командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева, который руководил освобождением Авдеевки. Видео с награждения разместила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале

2024-03-28T14:47

2024-03-28T14:47

2024-03-28T14:47

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Он руководил освобождением Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Глава Минобороны РФ поблагодарил Мордвичева за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. "Это высшее звание в нашей стране и безусловно Вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но естественно от всех тех, кого Вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверено, поэтому и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ, и страна оценила Ваш ратный труд", - сказал Шойгу.Также Шойгу наградил Мордвичева генеральской шашкой.Российские войска освободили Авдеевку в феврале 2024 года. Вооруженные силы Украины сделали из города мощный укрепрайон, из которого вели обстрелы Донецка и других городов республики. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что все участники операции по освобождению Авдеевки заслуживают самых высоких наград.

https://ukraina.ru/20240327/1054144811.html

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новости, авдеевка, россия, донецкая народная республика, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, освобождение, минобороны рф, всу