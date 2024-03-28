"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией - 28.03.2024 Украина.ру
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"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией
"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией - 28.03.2024 Украина.ру
"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая звезда" и наградил генеральской шашкой командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева, который руководил освобождением Авдеевки. Видео с награждения разместила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале
2024-03-28T14:47
2024-03-28T14:47
новости
авдеевка
россия
донецкая народная республика
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
освобождение
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Он руководил освобождением Авдеевки в Донецкой Народной Республике. Глава Минобороны РФ поблагодарил Мордвичева за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. "Это высшее звание в нашей стране и безусловно Вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но естественно от всех тех, кого Вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверено, поэтому и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ, и страна оценила Ваш ратный труд", - сказал Шойгу.Также Шойгу наградил Мордвичева генеральской шашкой.Российские войска освободили Авдеевку в феврале 2024 года. Вооруженные силы Украины сделали из города мощный укрепрайон, из которого вели обстрелы Донецка и других городов республики. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что все участники операции по освобождению Авдеевки заслуживают самых высоких наград.
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новости, авдеевка, россия, донецкая народная республика, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины, освобождение, минобороны рф, всу
Новости, Авдеевка, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, освобождение, Минобороны РФ, ВСУ

"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией

14:47 28.03.2024
 
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая звезда" и наградил генеральской шашкой командующего группировкой войск "Центр" генерал-полковника Андрея Мордвичева, который руководил освобождением Авдеевки. Видео с награждения разместила пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале
Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Он руководил освобождением Авдеевки в Донецкой Народной Республике.
Глава Минобороны РФ поблагодарил Мордвичева за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе.
"Это высшее звание в нашей стране и безусловно Вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но естественно от всех тех, кого Вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверено, поэтому и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ, и страна оценила Ваш ратный труд", - сказал Шойгу.
Также Шойгу наградил Мордвичева генеральской шашкой.
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
© Минобороны России телеграм-канал скриншот видео
Российские войска освободили Авдеевку в феврале 2024 года. Вооруженные силы Украины сделали из города мощный укрепрайон, из которого вели обстрелы Донецка и других городов республики.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что все участники операции по освобождению Авдеевки заслуживают самых высоких наград.
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14:47"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией
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