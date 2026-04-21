Энергетические войны: Ормузский пролив опять перекрыт, множатся проекты его обхода - 21.04.2026 Украина.ру

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предложил построить нефтепровод, соединяющий иракские нефтяные месторождения Басры и турецкий терминал в Джейхане, чтобы обойти Ормузский пролив

Нефть дорожает на фоне новой эскалации вокруг Ормузского проливаЦены на нефть растут на фоне опасений новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке после захвата американскими военными иранского судна и возобновления блокировки Тегераном Ормузского пролива.В понедельник, 20 апреля, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на электронных торгах ICE Futures увеличилась на 5,91%, до 95,72 долларов за баррель. На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть марки WTI на июнь подорожали на 6,74%, до 88,16 доллара за баррель.Оба сорта 17 апреля подешевели более чем на 9% после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. Но после этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива продолжится до заключения финального соглашения о перемирии с Ираном. В итоге власти Исламской Республики вернули режим строгого контроля за передвижением судов через Ормузский пролив.Как следует из заявления военного ведомства Ирана, Тегеран отзывает ранее действовавшее соглашение, которое допускало ограниченный коммерческий транзит через пролив. Причиной названы продолжающиеся акты пиратства и морская блокада со стороны Соединенных Штатов. В генштабе Ирана подчеркнули, что теперь пролив вновь находится под полным наблюдением иранских вооруженных сил.В воскресенье, 19 апреля, в Тегеране заявили, что Иран пока не планирует принимать участие в новом раунде переговоров с США. По данным иранских СМИ, Иран отказывается от нового раунда переговоров с США, объясняя это завышенными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянной сменой переговорной позиции и продолжающейся морской блокадой Ирана. А вечером того же дня Трамп заявил, что американские военные атаковали и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Исламской Республики.Как сообщило американское издание The Washington Post, судно Touska, которое может перевозить около 4,8 тысячи 20-футовых контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолань в городе Чжухай. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы. Однако пока неясно, какие именно материалы находились на корабле, написало издание.Судно Touska принадлежит иранской судоходной компании, которую США ранее уже обвиняли в перевозке материалов для тегеранской программы создания баллистических ракет, отмечается в публикации.Коммерческое движение через Ормузский пролив в понедельник практически замерло после короткого и хаотичного открытия на выходных, которое завершилось первым захватом иранского судна Соединенными Штатами, отметило американское агентство Bloomberg.МЭА предлагает проект нефтепровода, который обойдет Ормузский проливГлава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль выступил с идеей построить новый нефтепровод, соединяющий иракские нефтяные месторождения Басры и турецкий терминал в Джейхане, чтобы сместить баланс сил с Ормузского пролива. Об этом 19 апреля сообщило агентство Bloomberg."Когда война завершится, Ближний Восток уже не будет прежним. Произойдут серьезные потрясения в экономике, политическом порядке и безопасности Ближнего Востока. Люди начнут искать альтернативы Ормузскому проливу. Думаю, что нефтепровод Басра-Джейхан может стать чрезвычайно привлекательным проектом первостепенной важности для Ирака, Турции, региональной энергетической безопасности и особенно для Европы", – сказал Бироль в интервью турецкой газете Hürriyet. Он добавил, что проблему финансирования можно преодолеть, сейчас самое подходящее время.Ирак зависит от Ормузского пролива для экспорта нефти из порта Басра, месторождения поблизости которого имеют одни из крупнейших в мире запасов – около 90 миллиардов баррелей. "Ваза уже однажды разбилась, и склеить её очень сложно", – сказал Бироль, имея в виду Ормузский пролив. Новый нефтепровод, по мнению главы МЭА, - это "важная возможность для Европы с точки зрения обеспечения безопасности поставок, и его следует рассматривать как стратегический проект". Для реализации такого проекта Турции и Ираку необходимо достичь политического соглашения, а обеспечение финансирования проекта также может получить поддержку со стороны Европы, считает глава МЭА.В Турции строительство нефтепровода из Басры рассматривают в контексте логистического проекта "Путь развития" по соединению нефтяных месторождений Ирака с турецким средиземноморским портом Джейхан для экспорта нефти в обход Ормузского пролива. По нему, согласно расчетам, возможна транспортировка до 1,5 млн баррелей нефти в сутки.Турция уже предложила продлить турецко-иракский трубопровод между Джейханом и нефтяными месторождениями Киркука в Иракском Курдистане. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 18 апреля на встрече с главой Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, что ситуация вокруг Ормузского пролива подтвердила важность диверсификации маршрутов поставок энергоносителей, в том числе в рамках проекта "Путь развития", и необходимость ускорения его реализации.Отдельно Турция, Сирия и Иордания недавно договорились о модернизации железнодорожных и автомобильных систем с целью в конечном итоге создать единый коридор между Южной Европой и Персидским заливом, отметило агентство.На данный момент существуют два нефтепровода в обход Ормузского пролива, обеспечивающие экспорт нефти из Персидского залива, – это саудовский "Восток-Запад" (Petroline) и трубопровод Абу-Даби (ADCOP), способные перекачивать около 5,5-7 млн баррелей в сутки. Но эти маршруты позволяют отгружать нефть с терминалов в Красном море и Оманском заливе, то есть танкеры потенциально могут подвергнуться атакам со стороны йеменских хуситов, поддерживающих Иран.Турция стала более перспективным вариантом транспортировки нефти из стран Персидского залива ещё и после того, как война между Израилем и ХАМАС затормозила продвижение проекта Индийско-Ближневосточно-Европейского экономического коридора (India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC). Этот проект поддерживают США, он предусматривает строительство железнодорожного сообщения через Аравийский полуостров – от портов в Индийском океане до израильского порта Хайфа в Средиземном море. В связи с атаками хуситов, нарушающими судоходство в Красном море, и общим ростом региональной нестабильности, реализация IMEC фактически приостановлена.Словакия оспорит запрет на импорт российского газа в суде ЕССловакия подаст в суд Европейского союза иск против запрета на поставки российского газа. Об этом 17 апреля сообщил премьер-министр страны Роберт Фицо. Ранее аналогичный иск подала Венгрия, однако его перспективы остаются неопределенными на фоне внутриполитических изменений в этой стране после недавних парламентских выборов."Мы возражаем против того, что там, где не было возможности использовать квалифицированное большинство, оно было использовано, и что право суверенного государства – члена ЕС на вето было нарушено", – заявил премьер Словакии. "Запрет импорта российского газа по своей сути является частью санкционного режима, а значит, должен был утверждаться единогласно", – отметил Фицо.Словакия подаст иск до 27 апреля, дополнил премьера министр юстиции Борис Суско. Он заявил, что подготовка документа находится на заключительном этапе. Фицо настоял, чтобы словацкий Минюст запросил у суда ЕС вынесение предварительного решения, приостанавливающего действие запрета на импорт российского газа, поскольку делопроизводство может продолжаться в течение трёх лет. В Братиславе считают, что это дело может иметь прецедентное значение для будущей регуляторной практики в ЕС.Импорт российского газа в Евросоюз был запрещён 3 февраля этого года. Согласно регламенту ЕС, окончательно запрет вступит в силу через шесть недель. Тем не менее, по действующим контрактам предусмотрен переходный период. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) окончательно будет заблокирован с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года.Словакия и Венгрия выступили против таких ограничений, поскольку обе страны активно закупали российский газ, поступающий по "Балканскому потоку" – продолжению одной из веток "Турецкого потока", которое проходит через Болгарию, Сербию и Венгрию. Фицо называл план Евросоюза по отказу от российского газа стрельбой "себе в колено".Инициатива ЕС была специально разработана таким образом, чтобы обойти вето Венгрии и Словакии, – для её одобрения требовалось простое большинство голосов, а не единогласная поддержка. Евросоюз ввел запрет на импорт российского газа не через санкции, а через программу REPowerEU, согласно "дорожной карте" которой страны Евросоюза должны прекратить покупать российские энергоносители.Напомним, что до 2022 года доля России в газовом импорте ЕС составляла 35-40% (более 150 млрд кубометров в год). К 2025-му показатель снизился до около 10-15%, включая трубопроводные поставки и СПГ. В январе-феврале 2026 года суммарный импорт российского газа странами ЕС, согласно данным Евростата, составил около 1,7 млрд евро в денежном выражении – это вдвое ниже показателей аналогичного периода 2025 года.Структура закупок показывает смещение в сторону СПГ, на него пришлось около 1 млрд евро, тогда как трубопроводные поставки составили 693 млн евро. При этом даже на фоне снижения объемов Россия остается заметным игроком на европейском рынке газа.В частности, в феврале 2026 года импорт российского СПГ составил 454 млн евро, крупнейшими покупателями стали Франция (253 млн евро), Испания (91 млн евро) и Нидерланды (82 млн евро). На Россию пришлось 14% импорта СПГ в ЕС (лидер – США с 54,5%). В этом месяце Россия также поставила в страны Евросоюза (в основном в Венгрию и Словакию) трубопроводного газа на 299 млн евро. Это составило 11,6% трубопроводных поставок газа в ЕС (впереди оказались Норвегия – 32%, Алжир – 28% и Великобритания – 13%).

Олег Хавич

