США бессильны против москитного флота Ирана
Армии СЩА не удается уничтожить иранскую "флотилию москитов", которая блокирует Ормузский пролив, пишет 21 апреля The New York Times
По данным издания, речь идет о тысячах быстроходных катеров, способных развивать скорость до 185 км/ч и оснащенных пулеметами, с которых можно запускать ракеты и беспилотники. Они нападают на торговые суда, а затем мгновенно исчезают.
Эти катера трудно обнаружить на спутниковых снимках и радарах, а их базы часто скрыты в подземных укрытиях вдоль иранского побережья. Несмотря на значительные потери иранского флота, включая потопление большей части военных кораблей, уничтожить "флотилию москитов" пока не удается.
По данным Международной морской организации, с начала войны против Ирана было совершено не менее 20 нападений на суда в Ормузском проливе
