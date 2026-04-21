ВС РФ вышли к воротам, которые ведут в Сумы: эксперт об успешном эксперименте на севере
Сумская область превратилась в полигон для военно-технического эксперимента, где российское командование оттачивает комплексное применение войск БПЛА. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
Комментируя значение боевых действий в Сумской области, эксперт отметил, что она стала полем для военно-технического эксперимента, где российское командование оттачивает комплексное применение войск беспилотных систем. Затем он объяснил главную задачу, которую решают российские военные. "Главная задача – изолировать передовые части на тактическом, оперативно-тактическом и оперативном уровнях. И продвижения российских войск создавали удобные площадки для применения беспилотников", — пояснил эксперт.По словам Рамма, эксперимент проходит успешно. "Это своего рода сухопутные авианосцы. Эксперимент удается, потому что ВС РФ подошли к воротам, которые ведут в Сумы", — отметил собеседник издания.
ВС РФ вышли к воротам, которые ведут в Сумы: эксперт об успешном эксперименте на севере

05:15 21.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Станислав Красильников
Сумская область превратилась в полигон для военно-технического эксперимента, где российское командование оттачивает комплексное применение войск БПЛА. Таким мнением в комментарии изданию Украина.ру поделился гвардии майор запаса, замруководителя интернет-проекта "Милитарист" и автор телеграм-канала "Военный оптимист" Алексей Рамм
Комментируя значение боевых действий в Сумской области, эксперт отметил, что она стала полем для военно-технического эксперимента, где российское командование оттачивает комплексное применение войск беспилотных систем.
"Где на территории противника на глубину 500 км создается непрерывный ударно-разведывательный контур, который позволяет поражать подходящие резервы", — заявил Рамм.
Затем он объяснил главную задачу, которую решают российские военные. "Главная задача – изолировать передовые части на тактическом, оперативно-тактическом и оперативном уровнях. И продвижения российских войск создавали удобные площадки для применения беспилотников", — пояснил эксперт.
По словам Рамма, эксперимент проходит успешно. "Это своего рода сухопутные авианосцы. Эксперимент удается, потому что ВС РФ подошли к воротам, которые ведут в Сумы", — отметил собеседник издания.
Полный текст комментария "Майор Алексей Рамм: Армия России создала "сухопутные авианосцы", чтобы взломать оборону ВСУ под Сумами" на сайте Украина.ру.
О помощи военным и жителям освобожденных территорий и многом другом — в материале Дмитрия Гомольского "Дмитрий Патрин: с теми, кому оказывали помощь, часто складываются дружеские отношения" на сайте Украина.ру.
