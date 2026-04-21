Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260421/ukraintsev-v-kieve-nikto-ne-zaschitit-ot-lyudoedskogo-zamysla---nebenzya-1078129528.html
Украинцев в Киеве никто не защитит от людоедского замысла - Небензя
Западные политики написали трагический сценарий для Украины, где нет способных противостоять этому здравых политических сил. Об этом 20 апреля в Совбезе ООН заявил постпред РФ Василий Небензя
2026-04-21T12:20
новости
украина
россия
киев
василий небензя
владимир зеленский
оон
вооруженные силы украины
мобилизация на украине
ситуация на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070657066_0:157:1024:733_1920x0_80_0_0_683d917c02cf18e561c3270a312e1ea2.jpg
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/19/1070657066_0:61:1024:829_1920x0_80_0_0_a412ac1d700fc23c37ace9002d6331e6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, василий небензя, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, ситуация на украине, тцк, русофобия
Новости, Украина, Россия, Киев, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН, Вооруженные силы Украины, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ТЦК, Русофобия

12:20 21.04.2026
 
© Фото : Одеський обласний ТЦК і СП / TelegramОдесский областной ТЦК и СП
Одесский областной ТЦК и СП - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : Одеський обласний ТЦК і СП / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Западные политики написали трагический сценарий для Украины, где нет способных противостоять этому здравых политических сил. Об этом 20 апреля в Совбезе ООН заявил постпред РФ Василий Небензя
В Киеве нет политических сил, способных остановить использование простых украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Киевский режим живёт в параллельной реальности, отметил Небензя, в которой в одиночку уже разблокировал Ормузский пролив, "экспортирует безопасность" по всему миру и практически одержал победу над Россией.
"Все это – не более чем плод фантазии проворовавшегося главаря киевского режима, который он пытается продать каждому, кто готов за него заплатить. В первую очередь – неизлечимо больным русофобией и не способным принимать ответственные решения нынешним европейским лидерам, если их, конечно, можно назвать лидерами, которые продолжают с пеной у рта кричать о своей решимости поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", - сказал Небензя.
При этом он констатировал очень тяжёлую ситуацию на Украине,
"Обычные украинцы отказываются воевать за погрязшее в коррупции руководство страны и уклоняются от службы, дезертируют и дают жесткий отпор военкомам, людоловам из ТЦК и примкнувшим к ним радикальным националистам, которые, по сути, похищают людей в целях восполнения все более возрастающих потерь ВСУ. Охота на украинских мужчин идет средь белого дня: их вытаскивают из квартир и частных домов, общественного и личного транспорта, из больничных коек, рабочих мест, подстерегают их в аптеках и продуктовых магазинах. Людей калечат, избивают до полусмерти, применяют слезоточивый газ, электрошокеры", - рассказал дипломат
Он отметил, что при насильственной мобилизации на Украине хватают даже инвалидов с серьезными заболеваниями. Поэтому в реальности Зеленский хочет "экспортировать" не безопасность, а наемников и оружие, которое всплывает в конфликтных точках по всему миру, а также свои театральные представления.
Российский постпред напомнил, как в конце прошлой недели начальник генштаба бельгийской армии Фредерик Вансина в интервью сказал, что Украина выигрывает время для подготовки европейских стран к войне с Россией.
"Именно за это Киеву платят деньги, дают кредиты, - подчеркнул Небензя. - Простые украинцы – расходный материал. Так по сути сказал бельгийский генерал. Однако и их становится все меньше и сложнее "отловить".
Поэтому в государствах Европы прорабатываются меры по возвращению на Украину беженцев, прежде всего - мужчин. Европейские государства активизировали производства вооружений. Делается это для того, чтобы киевский режим продержался еще полтора-два года.
"В Киеве нет ни одной здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу, а нынешние украинские главари продолжают слепо исполнять эту волю: она не только гарантирует их сохранение во власти, но и личное обогащение. Однако итог этого написанного западниками сценария будет весьма трагичным", - сделал вывод постпред России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООНВооруженные силы Украинымобилизация на Украинеситуация на УкраинеТЦКРусофобия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
