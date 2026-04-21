Украинцев в Киеве никто не защитит от людоедского замысла - Небензя - 21.04.2026 Украина.ру

Западные политики написали трагический сценарий для Украины, где нет способных противостоять этому здравых политических сил. Об этом 20 апреля в Совбезе ООН заявил постпред РФ Василий Небензя

2026-04-21T12:20

В Киеве нет политических сил, способных остановить использование простых украинцев в качестве расходного материала в интересах Европы, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.Киевский режим живёт в параллельной реальности, отметил Небензя, в которой в одиночку уже разблокировал Ормузский пролив, "экспортирует безопасность" по всему миру и практически одержал победу над Россией. "Все это – не более чем плод фантазии проворовавшегося главаря киевского режима, который он пытается продать каждому, кто готов за него заплатить. В первую очередь – неизлечимо больным русофобией и не способным принимать ответственные решения нынешним европейским лидерам, если их, конечно, можно назвать лидерами, которые продолжают с пеной у рта кричать о своей решимости поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", - сказал Небензя. При этом он констатировал очень тяжёлую ситуацию на Украине, "Обычные украинцы отказываются воевать за погрязшее в коррупции руководство страны и уклоняются от службы, дезертируют и дают жесткий отпор военкомам, людоловам из ТЦК и примкнувшим к ним радикальным националистам, которые, по сути, похищают людей в целях восполнения все более возрастающих потерь ВСУ. Охота на украинских мужчин идет средь белого дня: их вытаскивают из квартир и частных домов, общественного и личного транспорта, из больничных коек, рабочих мест, подстерегают их в аптеках и продуктовых магазинах. Людей калечат, избивают до полусмерти, применяют слезоточивый газ, электрошокеры", - рассказал дипломатОн отметил, что при насильственной мобилизации на Украине хватают даже инвалидов с серьезными заболеваниями. Поэтому в реальности Зеленский хочет "экспортировать" не безопасность, а наемников и оружие, которое всплывает в конфликтных точках по всему миру, а также свои театральные представления.Российский постпред напомнил, как в конце прошлой недели начальник генштаба бельгийской армии Фредерик Вансина в интервью сказал, что Украина выигрывает время для подготовки европейских стран к войне с Россией. "Именно за это Киеву платят деньги, дают кредиты, - подчеркнул Небензя. - Простые украинцы – расходный материал. Так по сути сказал бельгийский генерал. Однако и их становится все меньше и сложнее "отловить". Поэтому в государствах Европы прорабатываются меры по возвращению на Украину беженцев, прежде всего - мужчин. Европейские государства активизировали производства вооружений. Делается это для того, чтобы киевский режим продержался еще полтора-два года. "В Киеве нет ни одной здравой политической силы, которая бы смогла противостоять этому людоедскому замыслу, а нынешние украинские главари продолжают слепо исполнять эту волю: она не только гарантирует их сохранение во власти, но и личное обогащение. Однако итог этого написанного западниками сценария будет весьма трагичным", - сделал вывод постпред России. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

