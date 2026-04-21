"Он придурок". Политическая агония "прогнившего" Кира Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер снова оказался в топе мировых новостей. Лидеру Лейбористской партии пришлось выступить в парламенте, чтобы объяснить свою дружбу с Питером Мандельсоном – подельником сутенера Джеффри Эпштейна – который был назначен на должность посла в Соединенных Штатах Америки

2026-04-21T12:36

Оправдания Стармера выглядели жалким лицемерием. Премьеру пришлось признать, что его заблаговременно предупредили о более чем сомнительной репутации Мандельсона. Однако глава британского кабинета все равно направил этого коррумпированного деятеля в Вашингтон, потому что считал его одним из ключевых членов своей политической команды.Стармер утверждает, что он якобы не знал о тесных отношениях между Мандельсоном и Эпштейном. После этого член парламента Ли Андерсон публично назвал премьера лжецом – за что оппозиционера немедленно изгнали из зала.Никто не сомневается, что эта сцена предваряет политическое изгнание самого Стармера. Слушания в парламенте стали прологом к предстоящей отставке главы британского правительства, которая последует после неизбежного поражения лейбористов на местных выборах в мае. По данным опросов, правящая партия может занять на них позорное для ее статуса третье место, уступив первенство Партии реформ и Партии зеленых. После чего Киру придется уйти с поста премьер-министра, несмотря на изощренные попытки удержаться у власти любой ценой."Стармер не пригоден для управления страной. Он потерял моральное право управлять государством. Слабый премьер-министр заботится теперь только о спасении собственной шкуры", – заявила в свежем номере газеты The Mail on Sunday лидер Консервативной партии Кеми Баденок.Члены Лейбористской партии высказываются о своем непопулярном лидере еще хуже. Характеризуя управленческую деятельность Стармера, они не жалеют для него самых жестких и уничижительных выражений, буквально на грани фола – загоняя ножи прямо в спину премьер-министра."Многие считают, что Кир Стармер – хороший человек, который не справляется со своими обязанностями. Они ошибаются. Он придурок, который не справляется со своими обязанностями... Он абсолютно не способен управлять командой ни на Даунинг-стрит, ни в кабинете министров, ни в правительстве в целом. Все упирается в то, что он принципиально не интересуется положением людей… Его команда не доверяет ему, потому что он бросает других под автобус. От него смердит. Этот человек такой же прогнивший, как Борис Джонсон. Просто одевается по-другому", – пишет американское издание Politico, со ссылкой на инсайдеров из числа высокопоставленных лейбористов.Основная претензия к Стармеру, которую разделяют сегодня миллионы подданых британского короля, заключается именно в том, что он продолжает провальный политический курс консерваторов, заложенный во времена Джонсона. Лидеры лейбористов обещали британцам перемены, но после победы на выборах они продолжают проводить политику в интересах узкой прослойки истеблишмента, к которому принадлежал тот самый лорд Мандельсон.Правительство Стармера не стало отказываться от проведения антисоциальных реформ. Наоборот, его министры зачастую внедряют их в форсированном темпе, сокращая бюджетные расходы за счет экономии на здравоохранении, образовании и соцпомощи. Лейбористы экономили даже на коммунальной сфере, что привело к беспрецедентному мусорному кризису в крупнейших городах Великобритании. Однако Лондон продолжил спонсорскую поддержку режиму Владимира Зеленского, щедро отправляя ему деньги и оружие.Все понимают, что Стармер – не более чем инструмент в руках влиятельных богачей, которые в течение многих лет определяют курс внешней и внутренней политики Соединенного королевства, управляя этой страной с помощью сменяющих друг друга марионеток."Я довольно много знаю о Кире Стармере, и вы никогда не убедите меня, даже под дулом пистолета, в том, что он принимает независимые решения о будущем Великобритании. Вы не сможете меня в этом убедить. Стармер не подходит на роль лидера нации. Ему просто не хватает базовых качеств. Он выполняет приказы. Это совершенно очевидно. И я думаю, что это очевидно и для британского населения", – сказал вчера об этом американский телеведущий Такер Карлсон.Сейчас этот порядок трещит по швам. Британские избиратели массово отказывают в доверии представителям статусных политических сил – что знаменует собой предстоящий демонтаж обанкротившейся двухпартийной системы. Американско-израильская агрессия против Ирана ускорила наступление этих судьбоносных событий, потому что Великобритания находится сейчас на грани полноценного энергетического кризиса, а подорожание нефти и природного газа угрожает тяжелым последствиями для ее экономики.Стармер буквально разрывается между интересами британской политической элиты, прочно завязанными на сотрудничество с США, и мнением своих избирателей, резко осуждающих действия Беньямина Нетаньяху и Дональда Трампа.Лондон отказался посылать в Персидский залив войска – мотивируя это нехваткой боеспособных военных кораблей и армейских подразделений. Однако британцы уступили давлению Белого дома, заморозив прошлогоднее соглашение, согласно которому они возвращали стратегически важный архипелаг Чагос государству Маврикий. Потому что на этих тропических островах находится американская военная база, с которой бомбят Иран.Критика Тель-Авива по-прежнему остается для британского истеблишмента строгим табу. Лейбористы развернули беспрецедентные преследования участников мирных протестов, которые выступали против военных преступлений Запада в Иране, Ливане и палестинском секторе Газа. По данным газеты The Guardian, на прошлой неделе британская полиция арестовала более 500 человек в возрасте от 18 до 87 лет, обвиняя их в поддержке гражданских прав населения Палестины.Среди них оказался известный музыкант и художник Роберт Дель Ная – основатель и фронтмен легендарной группы Massive Attack, который принес на Трафальгарскую площадь плакат с призывом остановить убийства жителей Газы."В Великобритании в 2026 году вы можете быть арестованы в соответствии с законом о терроризме за то, что сидите молча, держа картонный плакат, на котором написано, что вы выступаете против геноцида и поддерживаете ненасильственные действия", – написал он по итогам своего задержания.И эта история наглядно демонстрирует, до какой степени прогнила сегодня так называемая британская демократия.Читайте о кризисе в статье Владимира Видеманна: "Война в Иране и ее вероятные последствия"

