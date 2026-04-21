Украинцы нападают на военкомов - Bloomberg может пояснить
Украинцы нападают на военкомов - Bloomberg может пояснить
На Украине резко участились нападения на сотрудников ТЦК "на фоне углубляющейся усталости от войны". Об этом сообщает интернет-газета "Страна"
Украинцы нападают на военкомов - Bloomberg может пояснить

13:18 21.04.2026
 
На Украине резко участились нападения на сотрудников ТЦК "на фоне углубляющейся усталости от войны". Об этом сообщает интернет-газета "Страна"
Украинское издание обратило внимание на статью Bloomberg - в ней западное информагентство со ссылкой на полицию постсоветской республики отметило, что число нападений на военкомов в прошлом году выросло почти втрое — до 341 случая по сравнению с 2024 годом.
В 2026 году зафиксировано уже более 100 инцидентов. При этом иногда применялось холодное оружие, что привело к тяжелым ранениям и как минимум одному смертельному случаю.
"Непопулярная мобилизация усиливает напряженность в украинском обществе, измученном войной с Россией. Массовое нежелание вступать в армию вызывает гнев среди солдат и семей тех, кто уже взял в руки оружие. Несмотря на то что украинская армия удерживает фронт на востоке и юге, многие измотанные бойцы жалуются на отсутствие ротации, которая позволила бы им восстановить силы", - констатировало западное агентство.
Оно также пришло к выводу, что "правительство и парламент с опаской относятся к ужесточению мобилизации, боясь общественной реакции". В статье также сказано, что постоянные конфликты из-за мобилизации "разделяет общество на тех, кто поддерживает военных, и тех, кто защищает нежелающих воевать".
Украинское издание добавило к этому свои сообщения. В частности - кадры из Одессы, на которых видны задержанные люди в военной форме, предположительно, сотрудники ТЦК.
"СБУ в Одессе со стрельбой задерживает сотрудников ТЦК, пишут местные паблики и публикуют новые видео", - сказано в одной из публикаций 21 апреля.
Также сообщается, что глава МВД Украины Игорь Клименко предложил отправлять всех полицейских на месяц-два на фронт или прифронтовые зоны для получения боевого опыта. Заявление сделано после резонансной стрельбы в Киеве 18 апреля, когда полицейские спасовали, допустили многочисленные жертвы и захват заложников.
Тем временем полиция сооьщила, что в Николаевке Днепропетровской области пьяный мужчина бросил две гранаты в полицейских, ранив пятерых.
