https://ukraina.ru/20240328/1054167935.html

Французская экспедиция: пять сценариев

Французская экспедиция: пять сценариев - 28.03.2024 Украина.ру

Французская экспедиция: пять сценариев

На днях исполнилось 170 лет объявлению Францией войны России. Очередная русско-турецкая война стала Крымской войной. Сейчас президент Макрон грезит славой Луи Наполеона. Тот, правда, кончил плохо – "победа" под Севастополем не дала Франции никакого ощутимого выигрыша, а спустя полтора десятилетия обернулась седанским разгромом

2024-03-28T14:47

2024-03-28T14:47

2024-03-28T14:48

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олаф шольц

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Макрон, однако, историю учил плохо, а сейчас французские аналитики пытаются понять, что он имел в виду, обещая введение французских войск на Украину. 23 марта Le Figaro предложила перечень из пяти сценариев непосредственного вмешательства Франции в украинский конфликт."Сценарий №1: Франция создаёт заводы на Украине"Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире канала RMC 8 марта сказал, что "французские компании собираются установить партнёрские отношения с украинскими предприятиями, чтобы производить запчасти на Украине, а в будущем, возможно, и боеприпасы".Однако, автор статьи, Амори Кутансе-Первинкьер, выражает сомнения в осмысленности такой деятельности: с одной стороны, военные предприятия станут первоочередной целью России (странно, что автор не упоминает вполне реальные проблемы с электроэнергией); с другой стороны, эффект от такой помощи проявится лишь через несколько месяцев (это, кстати, весьма оптимистичная трактовка). С экономической точки зрения это будет неэффективно – хотя бы с точки зрения стоимости страховых расходов."Сценарий № 2: солдаты занимаются разминированием, тренируют украинских солдат и используют определённое оборудование"Фактически Франция этим уже занимается. Французские военные занимаются подготовкой украинских солдат (правда – за пределами Украины), а Олаф Шольц признал, что французские специалисты уже заняты обслуживанием и наведением своих ракет.Отставной генерал Франсуа Шованси прокомментировал этот вариант так: "любое государство может обучать солдат своих союзников и даже командировать офицеров в свой штаб. Франция в меньшей степени вовлечена в этот сценарий (т.е., всё же вовлечена? – Авт.). Однако, если солдаты будут убиты, властям придется как-то оправдывать жертвы и потери"."Сценарий №3: Защитить Одессу"Французское руководство опасается скачка цен на зерно и распространения украинского конфликта на Молдавию.Если французское руководство озабочено ценами на зерно, то с тем же успехом можно вводить войска в Польшу – именно протесты французских фермеров способствуют росту цен на зерно, а не возможное возвращении Одессы в состав России. Впрочем, с французскими фермерами Макрон тоже не может справиться.Распространение конфликта на Молдавию возможно только в том случае, если сама Молдавия или какая-то третья страна (Украина, Румыния или Франция) попытается силой разрешить приднестровский конфликт.Да и вообще, где были французы с их идеей защитить одесситов в мае 2014 года?"Сценарий №4: французская армия создает защитную зону"Французский политолог Николя Тензер: "мы можем представить, что их перебросят к белорусской границе, в Херсон или Харьков. Это послужит сигналом для русских, остановит их продвижение. Они также могли бы защищать города и гражданскую инфраструктуру, которые регулярно становятся мишенью для российской армии".По другим версиям французские войска могли бы перекрыть границу с Белоруссией или же встать по линии Днепра, исключая дальнейшее продвижение российских войск.Риски такого сценария очевидны – он грозит ввязываем Франции в войну против России, при том, что отправить на Украину сколько-нибудь значительный контингент и снабжать его через всю Европу Франция не сможет.Вероятно, именно поэтому в Киеве поспешили уточнить, что Украине нужно оружие и боеприпасы. По словам Зеленского, сказанным 11 марта, "пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной". Логика в этом есть – ведь снабжение французского контингента ляжет на украинские службы, которым, в общем-то, есть чем заняться. Гибель же французских военных на территории Украины отнюдь не улучшит отношение к ней."Сценарий № 5: противостояние в окопах"Участие французской армии в операциях ВСУ сделает её стороной конфликта, причём вообще неясно, до какой степени Франция на это способна.С точки зрения внутренней политики понятно, что участие в большой войне за пределами Франции большого восторга у избирателей не вызовет.С точки зрения внешнеполитической инициатива Макрона, по сообщению Bloomberg, уже вызвала "ярость" в Вашингтоне и недовольство европейских союзников. Европейцы боятся втягивания в войну, а Вашингтону совершенно не хочется экспериментов с применением / неприменением норм Североатлантического договора, которые могут привести или к глобальному ядерному конфликту, или к дискредитации НАТО как системы безопасности.С чисто технической точки зрения "Франция может разместить только 20 тысяч солдат за 30 дней, в то время как украинские войска насчитывают около миллиона человек". На большее Франция, пожалуй, не способна – в обозримом прошлом самой крупной операцией была переброска 12,5 тыс. солдат в Персидский залив в 1990 году.Турецкое издание Cumhuriyet напоминает также, что "с момента перехода к "военной экономике" Франция стала способна производить лишь три тысячи артиллерийских снарядов в месяц, тогда как это один из важнейших элементов войны на истощение. При этом Украина практически столько же расходует ежедневно. Тем временем Россия в обычные дни использует десять тысяч артиллерийских снарядов, а во время наступления – порядка 50 тысяч".Автор статьи в этом издании, Сарп Синан Хаджир, считает, что цель Макрона: "убедить другие страны – члены НАТО в необходимости военной интервенции. НАТО можно представить в виде паззла, в котором каждый заполняет свой кусочек. Франции в этом паззле принадлежит ядерное сдерживание".Как мы видим, французский обозреватель никаких особенных достоинств за "хитрым планом Макрона" не видит и, аккуратно, не выражая прямо своего мнения, подводит читателя к мнению, что участие Франции в украинском конфликте нецелесообразно.А вот его турецкий коллега, также критикуя военную составляющую инициативы, обращает внимание на возможные политические цели:Во-первых, Франция таким образом может отвлечь внимание России от Африки, откуда Франция в последнее время постепенно выдавливается.Во-вторых, "предполагается, что во второй срок Трампа, который, скорее всего, победит, отношения США с Европой ухудшатся. Макрон, возможно, готовится в такой ситуации частично взять бразды правления в НАТО в свои руки и тем самым отнять роль "старшего брата Европы" у Германии, считающейся неэффективной в военном отношении".Мы также полагаем, что цели Макрона скорее политические, но есть вещи, о которых опасно даже говорить – обсуждение возможности отправки французских войск на Украину делает такую отправку в принципе представимой. Недаром британцы в 1945 году дали плану нападения на СССР название "немыслимое"… Сейчас это ещё более немыслимо – ведь речь идёт о прямом военном столкновении двух ядерных держав.

https://ukraina.ru/20240312/1053841493.html

https://ukraina.ru/20240324/1054025896.html

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https://ukraina.ru/20240302/1053662839.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

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