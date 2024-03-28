Французская экспедиция: пять сценариев - 28.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240328/1054167935.html
Французская экспедиция: пять сценариев
Французская экспедиция: пять сценариев - 28.03.2024 Украина.ру
Французская экспедиция: пять сценариев
На днях исполнилось 170 лет объявлению Францией войны России. Очередная русско-турецкая война стала Крымской войной. Сейчас президент Макрон грезит славой Луи Наполеона. Тот, правда, кончил плохо – "победа" под Севастополем не дала Франции никакого ощутимого выигрыша, а спустя полтора десятилетия обернулась седанским разгромом
2024-03-28T14:47
2024-03-28T14:48
украина
россия
война
сво
франция
эммануэль макрон
мнения
олаф шольц
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054043592_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_77abf004818c5b9d3e695a074005dba2.jpg
Макрон, однако, историю учил плохо, а сейчас французские аналитики пытаются понять, что он имел в виду, обещая введение французских войск на Украину. 23 марта Le Figaro предложила перечень из пяти сценариев непосредственного вмешательства Франции в украинский конфликт."Сценарий №1: Франция создаёт заводы на Украине"Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире канала RMC 8 марта сказал, что "французские компании собираются установить партнёрские отношения с украинскими предприятиями, чтобы производить запчасти на Украине, а в будущем, возможно, и боеприпасы".Однако, автор статьи, Амори Кутансе-Первинкьер, выражает сомнения в осмысленности такой деятельности: с одной стороны, военные предприятия станут первоочередной целью России (странно, что автор не упоминает вполне реальные проблемы с электроэнергией); с другой стороны, эффект от такой помощи проявится лишь через несколько месяцев (это, кстати, весьма оптимистичная трактовка). С экономической точки зрения это будет неэффективно – хотя бы с точки зрения стоимости страховых расходов."Сценарий № 2: солдаты занимаются разминированием, тренируют украинских солдат и используют определённое оборудование"Фактически Франция этим уже занимается. Французские военные занимаются подготовкой украинских солдат (правда – за пределами Украины), а Олаф Шольц признал, что французские специалисты уже заняты обслуживанием и наведением своих ракет.Отставной генерал Франсуа Шованси прокомментировал этот вариант так: "любое государство может обучать солдат своих союзников и даже командировать офицеров в свой штаб. Франция в меньшей степени вовлечена в этот сценарий (т.е., всё же вовлечена? – Авт.). Однако, если солдаты будут убиты, властям придется как-то оправдывать жертвы и потери"."Сценарий №3: Защитить Одессу"Французское руководство опасается скачка цен на зерно и распространения украинского конфликта на Молдавию.Если французское руководство озабочено ценами на зерно, то с тем же успехом можно вводить войска в Польшу – именно протесты французских фермеров способствуют росту цен на зерно, а не возможное возвращении Одессы в состав России. Впрочем, с французскими фермерами Макрон тоже не может справиться.Распространение конфликта на Молдавию возможно только в том случае, если сама Молдавия или какая-то третья страна (Украина, Румыния или Франция) попытается силой разрешить приднестровский конфликт.Да и вообще, где были французы с их идеей защитить одесситов в мае 2014 года?"Сценарий №4: французская армия создает защитную зону"Французский политолог Николя Тензер: "мы можем представить, что их перебросят к белорусской границе, в Херсон или Харьков. Это послужит сигналом для русских, остановит их продвижение. Они также могли бы защищать города и гражданскую инфраструктуру, которые регулярно становятся мишенью для российской армии".По другим версиям французские войска могли бы перекрыть границу с Белоруссией или же встать по линии Днепра, исключая дальнейшее продвижение российских войск.Риски такого сценария очевидны – он грозит ввязываем Франции в войну против России, при том, что отправить на Украину сколько-нибудь значительный контингент и снабжать его через всю Европу Франция не сможет.Вероятно, именно поэтому в Киеве поспешили уточнить, что Украине нужно оружие и боеприпасы. По словам Зеленского, сказанным 11 марта, "пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной". Логика в этом есть – ведь снабжение французского контингента ляжет на украинские службы, которым, в общем-то, есть чем заняться. Гибель же французских военных на территории Украины отнюдь не улучшит отношение к ней."Сценарий № 5: противостояние в окопах"Участие французской армии в операциях ВСУ сделает её стороной конфликта, причём вообще неясно, до какой степени Франция на это способна.С точки зрения внутренней политики понятно, что участие в большой войне за пределами Франции большого восторга у избирателей не вызовет.С точки зрения внешнеполитической инициатива Макрона, по сообщению Bloomberg, уже вызвала "ярость" в Вашингтоне и недовольство европейских союзников. Европейцы боятся втягивания в войну, а Вашингтону совершенно не хочется экспериментов с применением / неприменением норм Североатлантического договора, которые могут привести или к глобальному ядерному конфликту, или к дискредитации НАТО как системы безопасности.С чисто технической точки зрения "Франция может разместить только 20 тысяч солдат за 30 дней, в то время как украинские войска насчитывают около миллиона человек". На большее Франция, пожалуй, не способна – в обозримом прошлом самой крупной операцией была переброска 12,5 тыс. солдат в Персидский залив в 1990 году.Турецкое издание Cumhuriyet напоминает также, что "с момента перехода к "военной экономике" Франция стала способна производить лишь три тысячи артиллерийских снарядов в месяц, тогда как это один из важнейших элементов войны на истощение. При этом Украина практически столько же расходует ежедневно. Тем временем Россия в обычные дни использует десять тысяч артиллерийских снарядов, а во время наступления – порядка 50 тысяч".Автор статьи в этом издании, Сарп Синан Хаджир, считает, что цель Макрона: "убедить другие страны – члены НАТО в необходимости военной интервенции. НАТО можно представить в виде паззла, в котором каждый заполняет свой кусочек. Франции в этом паззле принадлежит ядерное сдерживание".Как мы видим, французский обозреватель никаких особенных достоинств за "хитрым планом Макрона" не видит и, аккуратно, не выражая прямо своего мнения, подводит читателя к мнению, что участие Франции в украинском конфликте нецелесообразно.А вот его турецкий коллега, также критикуя военную составляющую инициативы, обращает внимание на возможные политические цели:Во-первых, Франция таким образом может отвлечь внимание России от Африки, откуда Франция в последнее время постепенно выдавливается.Во-вторых, "предполагается, что во второй срок Трампа, который, скорее всего, победит, отношения США с Европой ухудшатся. Макрон, возможно, готовится в такой ситуации частично взять бразды правления в НАТО в свои руки и тем самым отнять роль "старшего брата Европы" у Германии, считающейся неэффективной в военном отношении".Мы также полагаем, что цели Макрона скорее политические, но есть вещи, о которых опасно даже говорить – обсуждение возможности отправки французских войск на Украину делает такую отправку в принципе представимой. Недаром британцы в 1945 году дали плану нападения на СССР название "немыслимое"… Сейчас это ещё более немыслимо – ведь речь идёт о прямом военном столкновении двух ядерных держав.
https://ukraina.ru/20240312/1053841493.html
https://ukraina.ru/20240324/1054025896.html
https://ukraina.ru/20240326/1054129655.html
https://ukraina.ru/20240302/1053662839.html
украина
россия
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054043592_98:0:1165:800_1920x0_80_0_0_181b028ba41c40116a010443b48522da.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, война, сво, франция, эммануэль макрон, мнения, олаф шольц, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, bloomberg, василий стоякин
Украина, Россия, война, СВО, Франция, Эммануэль Макрон, Мнения, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, bloomberg, Василий Стоякин

Французская экспедиция: пять сценариев

14:47 28.03.2024 (обновлено: 14:48 28.03.2024)
 
Макрон-боксер
Макрон-боксер
Читать в
Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
На днях исполнилось 170 лет объявлению Францией войны России. Очередная русско-турецкая война стала Крымской войной. Сейчас президент Макрон грезит славой Луи Наполеона. Тот, правда, кончил плохо – "победа" под Севастополем не дала Франции никакого ощутимого выигрыша, а спустя полтора десятилетия обернулась седанским разгромом
Макрон, однако, историю учил плохо, а сейчас французские аналитики пытаются понять, что он имел в виду, обещая введение французских войск на Украину. 23 марта Le Figaro предложила перечень из пяти сценариев непосредственного вмешательства Франции в украинский конфликт.
"Сценарий №1: Франция создаёт заводы на Украине"
Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эфире канала RMC 8 марта сказал, что "французские компании собираются установить партнёрские отношения с украинскими предприятиями, чтобы производить запчасти на Украине, а в будущем, возможно, и боеприпасы".
Однако, автор статьи, Амори Кутансе-Первинкьер, выражает сомнения в осмысленности такой деятельности: с одной стороны, военные предприятия станут первоочередной целью России (странно, что автор не упоминает вполне реальные проблемы с электроэнергией); с другой стороны, эффект от такой помощи проявится лишь через несколько месяцев (это, кстати, весьма оптимистичная трактовка). С экономической точки зрения это будет неэффективно – хотя бы с точки зрения стоимости страховых расходов.
"Сценарий № 2: солдаты занимаются разминированием, тренируют украинских солдат и используют определённое оборудование"
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
12 марта, 18:32
Украинский просчёт Макрона: как президент Франции нажил себе врагов и остался одинПрезидент Франции Эммануэль Макрон хотел прослыть жёстким и решительным лидером, но инициатива по отправке войск на Украину вышла ему боком – он нажил себе врагов как в НАТО, так и в собственной стране
Фактически Франция этим уже занимается. Французские военные занимаются подготовкой украинских солдат (правда – за пределами Украины), а Олаф Шольц признал, что французские специалисты уже заняты обслуживанием и наведением своих ракет.
Отставной генерал Франсуа Шованси прокомментировал этот вариант так: "любое государство может обучать солдат своих союзников и даже командировать офицеров в свой штаб. Франция в меньшей степени вовлечена в этот сценарий (т.е., всё же вовлечена? – Авт.). Однако, если солдаты будут убиты, властям придется как-то оправдывать жертвы и потери".
"Сценарий №3: Защитить Одессу"
Французское руководство опасается скачка цен на зерно и распространения украинского конфликта на Молдавию.
Если французское руководство озабочено ценами на зерно, то с тем же успехом можно вводить войска в Польшу – именно протесты французских фермеров способствуют росту цен на зерно, а не возможное возвращении Одессы в состав России. Впрочем, с французскими фермерами Макрон тоже не может справиться.
Распространение конфликта на Молдавию возможно только в том случае, если сама Молдавия или какая-то третья страна (Украина, Румыния или Франция) попытается силой разрешить приднестровский конфликт.
Да и вообще, где были французы с их идеей защитить одесситов в мае 2014 года?
"Сценарий №4: французская армия создает защитную зону"
Французский политолог Николя Тензер: "мы можем представить, что их перебросят к белорусской границе, в Херсон или Харьков. Это послужит сигналом для русских, остановит их продвижение. Они также могли бы защищать города и гражданскую инфраструктуру, которые регулярно становятся мишенью для российской армии".
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
24 марта, 10:15
Эммануэль там уже был: аналитик рассказал, почему Францию интересует УкраинаАналитик, публицист Дмитрий Голубовский в интервью изданию Украина.ру рассказал об интересах Франции на Украине
По другим версиям французские войска могли бы перекрыть границу с Белоруссией или же встать по линии Днепра, исключая дальнейшее продвижение российских войск.
Риски такого сценария очевидны – он грозит ввязываем Франции в войну против России, при том, что отправить на Украину сколько-нибудь значительный контингент и снабжать его через всю Европу Франция не сможет.
Вероятно, именно поэтому в Киеве поспешили уточнить, что Украине нужно оружие и боеприпасы. По словам Зеленского, сказанным 11 марта, "пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории. Но если Путину удастся атаковать другую страну НАТО, ситуация будет совсем иной". Логика в этом есть – ведь снабжение французского контингента ляжет на украинские службы, которым, в общем-то, есть чем заняться. Гибель же французских военных на территории Украины отнюдь не улучшит отношение к ней.
"Сценарий № 5: противостояние в окопах"
Участие французской армии в операциях ВСУ сделает её стороной конфликта, причём вообще неясно, до какой степени Франция на это способна.
С точки зрения внутренней политики понятно, что участие в большой войне за пределами Франции большого восторга у избирателей не вызовет.
С точки зрения внешнеполитической инициатива Макрона, по сообщению Bloomberg, уже вызвала "ярость" в Вашингтоне и недовольство европейских союзников. Европейцы боятся втягивания в войну, а Вашингтону совершенно не хочется экспериментов с применением / неприменением норм Североатлантического договора, которые могут привести или к глобальному ядерному конфликту, или к дискредитации НАТО как системы безопасности.
Иван Лошкарев - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
26 марта, 19:04
Иван Лошкарёв: Франция теряет Африку и сосредотачивается на Чёрном мореВ результате президентских выборов в Сенегале к власти пришел оппозиционный кандидат Баширу Джюмайе Файе, который пообещал взять курс на избавление от неоколониальной зависимости от Франции и сближение с Россией
С чисто технической точки зрения "Франция может разместить только 20 тысяч солдат за 30 дней, в то время как украинские войска насчитывают около миллиона человек". На большее Франция, пожалуй, не способна – в обозримом прошлом самой крупной операцией была переброска 12,5 тыс. солдат в Персидский залив в 1990 году.
Турецкое издание Cumhuriyet напоминает также, что "с момента перехода к "военной экономике" Франция стала способна производить лишь три тысячи артиллерийских снарядов в месяц, тогда как это один из важнейших элементов войны на истощение. При этом Украина практически столько же расходует ежедневно. Тем временем Россия в обычные дни использует десять тысяч артиллерийских снарядов, а во время наступления – порядка 50 тысяч".
Автор статьи в этом издании, Сарп Синан Хаджир, считает, что цель Макрона: "убедить другие страны – члены НАТО в необходимости военной интервенции. НАТО можно представить в виде паззла, в котором каждый заполняет свой кусочек. Франции в этом паззле принадлежит ядерное сдерживание".
Как мы видим, французский обозреватель никаких особенных достоинств за "хитрым планом Макрона" не видит и, аккуратно, не выражая прямо своего мнения, подводит читателя к мнению, что участие Франции в украинском конфликте нецелесообразно.
А вот его турецкий коллега, также критикуя военную составляющую инициативы, обращает внимание на возможные политические цели:
Макрон и Наполеон
2 марта, 10:33
Сериал "Эммануэль". Новая серия - Как президент Франции мечтает стать НаполеономПосле слов президента Франции о том, что он собирается отправить на Украину европейские войска, от заявления Макрона поспешили откреститься ближайшие союзники по НАТО и соседи по Европе.
Во-первых, Франция таким образом может отвлечь внимание России от Африки, откуда Франция в последнее время постепенно выдавливается.
Во-вторых, "предполагается, что во второй срок Трампа, который, скорее всего, победит, отношения США с Европой ухудшатся. Макрон, возможно, готовится в такой ситуации частично взять бразды правления в НАТО в свои руки и тем самым отнять роль "старшего брата Европы" у Германии, считающейся неэффективной в военном отношении".
Мы также полагаем, что цели Макрона скорее политические, но есть вещи, о которых опасно даже говорить – обсуждение возможности отправки французских войск на Украину делает такую отправку в принципе представимой. Недаром британцы в 1945 году дали плану нападения на СССР название "немыслимое"… Сейчас это ещё более немыслимо – ведь речь идёт о прямом военном столкновении двух ядерных держав.
 
УкраинаРоссиявойнаСВОФранцияЭммануэль МакронМненияОлаф ШольцВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныbloombergВасилий Стоякин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:47Французская экспедиция: пять сценариев
14:47"Золотую звезду" за освобождение Авдеевки вручил Шойгу командующему операцией
14:36Демографический бум от Зеленского. Почему Украину ждет тотальная депопуляция
14:25Кулеба задекларировал многомиллионные доходы своей пассии
14:14Напуганный Зеленский становится особенно опасным. Украинские эксперты о "чистках" на Банковой
14:13Какие наказания нужно ввести для террористов и как навести порядок с мигрантами в России - Малькевич
13:38Владимир Джаралла: Для России Румыния у Одессы гораздо опаснее, чем Польша у Львова
13:13Такими темпами у Украины останется только АЭС - директор ДТЭК об ударах по энергетике страны
13:00Киев предупредили о ДРГ, пытки и убийства пленных, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта
12:55Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ
12:54В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ
12:37Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ
12:04Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление
12:04Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса"
11:56Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times
11:14Проблема "Телеграма": пока Россия борется с терроризмом, Украина добивает свободу слова
10:46Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине
10:28Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине
09:42Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 марта
09:40НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ
Лента новостейМолния