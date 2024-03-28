В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ - 28.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240328/1054164007.html
В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ
В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ - 28.03.2024 Украина.ру
В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ
Террористы, устроившие стрельбу и поджоги в "Крокусе", находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх, сообщил 28 марта телеграм-канал Baza со ссылкой на источники
2024-03-28T12:54
2024-03-28T12:54
новости
россия
крокус сити
крокус сити холл
террорист
теракт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054125772_0:242:3018:1940_1920x0_80_0_0_acffe090272a54322482ccc2f9f15db2.jpg.webp
"У Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. В анализах каждого нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности", - говорится в сообщении.Название вещества не уточняется.Помимо этого, террористы посещали здание "Крокуса" ранее — 7, 10 и 14 марта. Ранее Baza рассказала, что 7 марта фотограф снимал посетителей "Крокус Сити Холла" и запечатлел одного из террористов, устроивших стрельбу и поджоги 22 марта, Фаридуни Шамсутдина. Фотограф узнал его уже после задержания. Нахождение Шамсутдина в "Крокусе" 7 марта подтвердил и таксист, который подвозил его. Baza сообщает, что второй задержанный появлялся в здании "Крокуса" дважды — 10 и 14 марта.21 марта, за день до теракта, террористы засветились на заправке "Газпромнефти" в районе Строгино и МКАД. Сообщается, что они заправляли тот самый белый автомобиль renault, на котором пытались скрыться и были пойманы. Вечером 22 марта четверо вооруженных уроженцев Таджикистана напали на посетителей подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека. После совершения бойни террористы попытались скрыться с места преступления. Утром 23 марта их задержали в Брянской области, они двигались к границе с Украиной.
https://ukraina.ru/20240328/1054163575.html
россия
крокус сити
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054125772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_081eac05294cd9eecdc779a58aff2133.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, крокус сити, крокус сити холл, террорист, теракт
Новости, Россия, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, террорист, теракт

В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ

12:54 28.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения подозреваемым в теракте в "Крокус Сити Холл"
Избрание меры пресечения подозреваемым в теракте в Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
Террористы, устроившие стрельбу и поджоги в "Крокусе", находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх, сообщил 28 марта телеграм-канал Baza со ссылкой на источники
"У Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. В анализах каждого нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности", - говорится в сообщении.
Название вещества не уточняется.
Помимо этого, террористы посещали здание "Крокуса" ранее — 7, 10 и 14 марта.
Ранее Baza рассказала, что 7 марта фотограф снимал посетителей "Крокус Сити Холла" и запечатлел одного из террористов, устроивших стрельбу и поджоги 22 марта, Фаридуни Шамсутдина. Фотограф узнал его уже после задержания. Нахождение Шамсутдина в "Крокусе" 7 марта подтвердил и таксист, который подвозил его.
© Baza телеграм-канал
© Baza телеграм-канал
Baza сообщает, что второй задержанный появлялся в здании "Крокуса" дважды — 10 и 14 марта.
21 марта, за день до теракта, террористы засветились на заправке "Газпромнефти" в районе Строгино и МКАД. Сообщается, что они заправляли тот самый белый автомобиль renault, на котором пытались скрыться и были пойманы.
Вечером 22 марта четверо вооруженных уроженцев Таджикистана напали на посетителей подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека. После совершения бойни террористы попытались скрыться с места преступления. Утром 23 марта их задержали в Брянской области, они двигались к границе с Украиной.
12:37
Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИПо пути следования террористов, устроивших стрельбу в "Крокус Сити Холле", обнаружили шесть гранатомётных выстрелов и взрыватель, сообщил 28 марта телеграм-канал Baza со ссылкой на источники
 
НовостиРоссияКрокус СитиКрокус Сити Холлтеррористтеракт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Киев предупредили о ДРГ, пытки и убийства пленных, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 28 марта
12:55Энергоблоки на украинских ТЭС полностью повреждены после ударов ВС РФ
12:54В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ
12:37Террористы из "Крокуса" могли сбросить оружие, гранатомётные выстрелы нашли на трассе - СМИ
12:04Угроза обстрелов и проникновения ДРГ: власти Киева сделали тревожное заявление
12:04Полиция нашла автомобиль террористов по видео из горящего "Крокуса"
11:56Киев пытается воспользоваться опытом России при создании оборонительных укреплений - Financial Times
11:14Проблема "Телеграма": пока Россия борется с терроризмом, Украина добивает свободу слова
10:46Еврокомиссия ответит, почему выступает против мирных переговоров по Украине
10:28Шольц заявил о возможности мирных переговоров на Украине
09:42Проблема Буданова*, незащищённые рубежи. Главное на Украине на утро 28 марта
09:40НАТО готовится к потенциальному столкновению с Россией - МИД РФ
08:58Украинская оппозиция раскритиковала ВСУ за медленное возведение укреплений - Politico
08:33Депутат назвал причины нестабильной обстановки на границе между Молдавией и Украиной
08:08Главное за ночь 28 марта
07:51В Харькове, Днепропетровске и подконтрольном Киеву Запорожье раздались взрывы — СМИ
07:19ВСУ находятся в стагнации на передовой — Подоляк
06:07Зачистки офицеров, репрессии против уклонистов и инфекционные вспышки. Что происходит на Волыни
05:53Иван Копыл: Если бы не я, то референдум в 2014 году мог бы не состояться из-за отсутствия бумаги
05:14А что будет, если наступит шок? Украинские эксперты о возможных сценариях военного будущего своей страны
Лента новостейМолния