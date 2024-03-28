https://ukraina.ru/20240328/1054164007.html

В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ

В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ - 28.03.2024 Украина.ру

В крови террористов из "Крокуса" обнаружили психотропные вещества - СМИ

Террористы, устроившие стрельбу и поджоги в "Крокусе", находились под воздействием психотропных веществ, отключающих страх, сообщил 28 марта телеграм-канал Baza со ссылкой на источники

2024-03-28T12:54

2024-03-28T12:54

2024-03-28T12:54

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"У Шамсутдина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода и Мухаммадсобира Файзова взяли кровь на экспертизу. В анализах каждого нашли психотропное вещество, которое меняет восприятие реальности", - говорится в сообщении.Название вещества не уточняется.Помимо этого, террористы посещали здание "Крокуса" ранее — 7, 10 и 14 марта. Ранее Baza рассказала, что 7 марта фотограф снимал посетителей "Крокус Сити Холла" и запечатлел одного из террористов, устроивших стрельбу и поджоги 22 марта, Фаридуни Шамсутдина. Фотограф узнал его уже после задержания. Нахождение Шамсутдина в "Крокусе" 7 марта подтвердил и таксист, который подвозил его. Baza сообщает, что второй задержанный появлялся в здании "Крокуса" дважды — 10 и 14 марта.21 марта, за день до теракта, террористы засветились на заправке "Газпромнефти" в районе Строгино и МКАД. Сообщается, что они заправляли тот самый белый автомобиль renault, на котором пытались скрыться и были пойманы. Вечером 22 марта четверо вооруженных уроженцев Таджикистана напали на посетителей подмосковного концертного зала "Крокус Сити Холл". По последним данным МЧС, в результате теракта погибло 143 человека. После совершения бойни террористы попытались скрыться с места преступления. Утром 23 марта их задержали в Брянской области, они двигались к границе с Украиной.

https://ukraina.ru/20240328/1054163575.html

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